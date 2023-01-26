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Відновитися після ницої окупації! Історія лікарні у Балаклії, де людей рятували до останнього

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 26 Січня 2023, 16:00
Балаклія лікарня

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