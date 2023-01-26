Відновитися після ницої окупації! Історія лікарні у Балаклії, де людей рятували до останнього

Про Балаклію на Харківщині кожен, мабуть, чув, і не раз. Зараз у деокуповане місто потроху повертається життя. У місцевій багатопрофільній лікарні триває звичайний робочий процес: медики надають допомогу людям, роблять планові операції, оглядають пацієнтів.

Роботу медперсонал не припиняв навіть під загрозою смерті. Коли неподалік велися бої, лікарі до останнього рятували людей, бо для багатьох це вже більше, ніж робоче місце.

Завідувач хірургічного відділення лікарні у Балаклії Євген Денисенко працює тут з 1994 року. Чоловік пригадує, як після обстрілу двічі довелося рятувати життя людини.

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Хворого, вже прооперованого, поранило у 12 палаті… Ми його тільки прооперували, він став потихеньку одужувати, і приліт був сюди. Перебило йому плечову артерію, калюжа крові.

— І дівчатка 20-25 років, була вагітна дівчинка-анестезистка, потягли його в операційну і прооперували, — ділиться медик.

Коли Балаклію окупували російські війська, вони зі зброєю вдерлися до лікарні. Чоловіків-медиків поклали на підлогу, допитували, знущалися. Не шкодували навіть літніх пацієнтів. Під тиском росіян деякі бабусі та дідусі не стримували сліз.

Та найбільше окупанти обурювались тому, що лікарня занадто гарна, сучасна, охайна, і найголовніше — чому скрізь є туалети.

А по собі вони вже традиційно лишили жахіття. Після деокупації, коли медики врешті змогли повернутися в рідні стіни, їм буквально відняло мову.

Страшне що було! Все перевернуте, усе розграбоване, пошкоджене, був смітник, скрізь розруха, бруд, сморід. Ледве відмили це все!

Такими спогадами ділиться завідувач відділення анестезіології у лікарні Балаклії Сергій Гопций. Чоловік зізнається: не розуміє, як взагалі людина могла жити у таких умовах.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповідає: усе медичне обладнання з лікарні окупанти вивезли.

Лікарня фактично була розграбована. Тобто все медичне обладнання було вивезене… Частину його, на жаль, було знищено і вивезено. Ми його не знайшли.

Постраждали й самі будівлі. Їх обстрілювали танками, було кілька прильотів, повибивало всі шибки. В одному з відділень лікарні у Балаклії від прильотів та вибухів були частково зруйновані навіть плити перекриття, другий поверх обвалився на перший, розповідає директорка Балаклійської багатопрофільної лікарні Марина Руденко.

На відновлення закладу пішло кілька місяців. Наразі лікарня знову приймає. Тут тепло і знову сучасно.

Щоб відновити обладнання, знадобилося близько 20 млн грн з обласного бюджету та резервного фонду держави. До роботи повернулися вже 70% лікарів та співробітників, які вимушено працювали в інших лікарнях. Медики не приховують — раді допомагати вже у рідних стінах.

Страшне що було з лікарнею. Ми взагалі не думали, що її відновлять. І плакали, і раділи, і зараз дуже радіємо, що повернулися додому, — коментує Сергій Гопций.

Український бізнес активно підключається до відновлення лікарень і придбання обладнання.

Так, на один із цільових зборів проєкту Запалюй вогонь перемоги від Vulkan Casino було придбано два коагулятори, два електрокардіографи, наркозно-дихальний апарат, ліки та медичні витратні матеріали.

Харківщина і досі залишається під прицільним вогнем ворога, тому відновлення роботи лікарень – життєво необхідне зараз.

Vulkan Casino фіксує щонайменше 1% з кожного виграшу і передає на благодійність із власних коштів. Ігрові перемоги користувачів перетворюються на психологічну допомогу для постраждалих від російської агресії, протези, польові печі, реконструкцію будівель і відбудову інфраструктури тощо.

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Робота наших медиків вражає! Дивись, як лікарі у Херсоні працювали під окупацією, а нині відновлюються під обстрілами військ РФ.