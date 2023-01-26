Восстановиться после бесчестной оккупации! История больницы в Балаклее, где людей спасали до последнего

О Балаклее Харьковской области каждый, наверное, слышал, и не раз. Сейчас в деоккупированный город постепенно возвращается жизнь. В местной многопрофильной больнице продолжается обычный рабочий процесс: медики оказывают помощь людям, проводят плановые операции, осматривают пациентов.

Работу медперсонал не прекращал даже под угрозой смерти. Когда неподалеку велись бои, врачи до последнего спасали людей, потому что для многих это больше, чем рабочее место.

Заведующий хирургическим отделением больницы в Балаклее Евгений Денисенко работает здесь с 1994 года. Мужчина вспоминает, как после обстрела дважды пришлось спасать жизнь человека.

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Больного, уже прооперированного, ранило в 12 палате… Мы его только прооперировали, он стал потихоньку поправляться, и прилет был сюда. Перебило ему плечевую артерию, лужа крови.

— И девочки 20–25 лет, была беременная девочка-анестезист, потащили его в операционную и прооперировали, — делится медик.

Когда Балаклею оккупировали российские войска, они с оружием ворвались в больницу. Мужчин-медиков положили на пол, допрашивали, издевались. Не жалели даже пожилых пациентов. Под давлением россиян некоторые бабушки и дедушки не сдерживали слез.

Но больше всего оккупанты возмущались тем, что больница слишком хорошая, современная, чистая, и самое главное — почему везде есть туалеты.

А после себя они уже традиционно оставили ужас. После деоккупации, когда медики наконец смогли вернуться в родные стены, у них буквально отняло речь.

Страх что творилось! Все перевернуто, все разграблено, повреждено, была свалка, везде разруха, грязь, вонь. Еле отмыли это все!

Такими воспоминаниями делится заведующий отделением анестезиологии в больнице Балаклеи Сергей Гопций. Мужчина признается: не понимает, как вообще человек мог жить в таких условиях.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказывает: все медицинское оборудование из больницы оккупанты вывезли.

Больница фактически была разграблена. То есть все медицинское оборудование было вывезено… Часть его, к сожалению, была уничтожена и вывезена. Мы его не нашли.

Пострадали и сами строения. Их обстреливали из танков, было несколько прилетов, выбило все стекла. В одном из отделений больницы в Балаклее от прилетов и взрывов были частично разрушены даже плиты перекрытия, второй этаж обрушился на первый, — рассказывает директор Балаклейской многопрофильной больницы Марина Руденко.

На восстановление заведения ушло несколько месяцев. Cейчас больница снова принимает пациентов. Здесь тепло и снова современно.

Чтобы восстановить оборудование, понадобилось около 20 млн грн из областного бюджета и резервного фонда государства. К работе вернулись уже 70% врачей и сотрудников, которые вынужденно работали в других больницах. Медики не скрывают — рады помогать уже в родных стенах.

Страшно, что было с больницей. Мы вообще не думали, что ее восстановят. И плакали, и радовались, и сейчас очень радуемся, что вернулись домой, — комментирует Сергей Гопций.

Украинский бизнес активно приобщается к восстановлению больниц и приобретению оборудования.

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Харьковская область до сих пор остается под прицельным огнем врага, поэтому возобновление работы больниц — жизненная необходимость.

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Работа наших медиков впечатляет! Смотри, как врачи в Херсоне работали под оккупацией, а сейчас восстанавливаются под обстрелами войск РФ.