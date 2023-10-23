Розповіді

Від першого візиту до заселення — два місяці. Досвід киянки купівлі житла за умовами іпотеки єОселя

Вікторія Мельник, журналістка сайту 23 Жовтня 2023, 07:00
єОселя
Фото: Pexels

Більше новин
вівсяне печиво
Вівсяне печиво для шлунку і душі: ідеальний рецепт від Лізи Глінської
автономне опалення що це
Щоб було тепло навіть у найсильніші морози! Автономне опалення: що це таке та які його плюси й мінуси
Осінні канікули 2023: коли будуть осінні канікули у Київській області
На відпочинок — пізніше? У Київській області перенесли дати осінніх канікул 2023
Цибуля
Коли садити цибулю на зиму: швидкі та перевірені методи посадки овочів
Дивитись більше

Матеріали по темі

автономне опалення що це
Щоб було тепло навіть у найсильніші морози! Автономне опалення: що це таке та які його плюси й мінуси
Як утеплити квартиру зсередини: прості та доступні способи
Аби не дрижати взимку! Як утеплити квартиру зсередини — прості та недорогі варіанти
Як утеплити будинок
Сучасні матеріали чи технології предків? Як і чим дешевше утеплити будинок
Вікно
Щоб зберегти тепло надовго: як утеплити пластикові вікна

Відео
Карта бойових дій в Україні сьогодні 23.10.2023: онлайн

Карта бойових дій 23 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:05:46
Центр Recovery
Місце, де стаються дива! Мережа Recovery відкриє ще 12 центрів для військових по Україні
0:03:35
Олександр Терен Будько
Працював баристою і ніколи не тримав у руках зброї. Історія добровольця на псевдо Терен, що написав книгу про війну
Нова пошта термінал Харків
Удар по терміналу Нової пошти під Харковом: подробиці трагедії та кількість жертв на ранок
0:05:14
Іван Марчук
Створив свій унікальний стиль, за що СРСР його зненавидів! Історія відомого українського художника Івана Марчука
0:03:10
Історія Миколи Волошина
Пережив навіть Гітлера і збирається пережити Путіна! Історія 82-річного Миколи з Новояковлівки
0:05:55
Ленд-ліз для України
Чому ленд-ліз не працює? Для чого насправді він потрібен та як це впливає на допомогу Україні
0:03:10
Одеса, мовний закон
Чому не державною? Як в Одесі демонтують російськомовні вивіски
0:03:41
Ярослав Бердников: історія прикордонника про полон та довгу реабілітацію
Постійною темою для спілкування була їжа — історія незламного прикордонника про російський полон
0:03:24
командир взводу БпЛА на псевдо Якір
Розуміється на всіх видах дронів! Історія командира взводу БпЛА на псевдо Якір про важливість аеророзвідки
Більше відео
Кома, а потім відмовили легені: історія поліціянта Максима Дмитраша
Читати далі
Кома, а потім відмовили легені… Поліціянт Максим Дмитраш про війну та поранення, яке змінило його життя

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь