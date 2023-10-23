Від першого візиту до заселення — два місяці. Досвід киянки купівлі житла за умовами іпотеки єОселя

Через повномасштабне вторгнення чимало українців втратили своє житло, а для багатьох купити нову квартиру стало практично неможливо через падіння рівня заробітку.

Рік тому держава запустила програму пільгової іпотеки єОселя, на яку претендувати можуть всі українці від 18 до 70 років, що не мають власного житла.

Умови — привабливі: ставка за іпотекою становить 7% річних, максимальний термін кредитування складає до 20 років, а мінімальний початковий внесок — 20% від вартості житла. Однак через очікуваний попит на іпотеку, отримати кредит стало нелегкою справою.

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Видання The Village поспілкувалося з киянкою Мирославою Слободянюк, яка придбала квартиру за програмою єОселя на первинному ринку під 7%. Скільки часу вона шукала квартиру, як укладала угоду та яку суму сплачує за іпотекою — ділимося цими деталями й ми.

Квартира за іпотекою єОселя: чому це гарний варіант

Мирослава Слободянюк ніколи не ставила перед собою мети купити власне житло: вона любила подорожувати, тож її цілком влаштовувала оренда квартири.

Однак коли зʼявилася можливість придбати квартиру за іпотекою єОселя, дівчина вирішила цим скористатися.

Коли у серпні 2022 року скористатися іпотекою могли всі українці, віком від 18 до 70 років та які не мали свого житла, Мирослава рушила до свого банку із запитанням, чи дали б їй такий кредит. Таким чином, саме запуск програми став поштовхом для дівчини купівлі власного житла.

— Я була впевненою, коли подавала заявку. Пізніше, коли мій юрист прочитав договір із банком щодо кредитування, ми дізналися про нюанс, що в разі, якщо я не виконуватиму якусь з умов договору, із семивідсоткової іпотеки мене переведуть на 12%. Так само буде, якщо з якихось причин програму закриють.

Насправді для мене 12% — це також цілком добре, з моїм рівнем доходу це посильно. Тому я була готова брати участь у програмі попри ці ризики, — ділиться дівчина.

Мирослава також вважає, що не варто відкладати життя через ризики втратити житло під час війни. Адже навіть у найгіршому випадку, вона зможе претендувати на програму єВідновлення.

Пошук квартири за програмою єОселя та умови

У банку Мирослава актуалізувала свої дані стосовно сімейного статусу та заробітку, там і подала заявку на іпотеку від єОселя через Дію.

Після цього дівчина мала 60 днів для того, щоб знайти квартиру та повернутися у банк для підписання відповідного договору.

Квартиру, яку Мирослава вподобала одразу, банк не схвалив. Навіть не з причини того, що її ціна виходила за рамки умов іпотеки, а тому, що була здана в експлуатацію раніше, аніж три роки тому. А це також виходило за межі умов.

Оскільки купувати квартиру, що ще навіть не готова до ремонту, Мирослава не хотіла — аби не платити і за оренду житла, і кредит, і ремонт, — тож довелося змінювати запит. Вже того ж вечора вона знайшла квартиру, яку зрештою й купила.

Власник оселі, що продавав її, в оголошенні вказав, що готовий продати квартиру за умовами програми єОселя. Проговоривши це з рієлтором, вже наступного дня Мирослава оглянула житло й вирішила його купувати.

Труднощі виникли з оцінкою квартири. Ми надали всі документи на квартиру до банку, отримали попередню згоду. Але також потрібно було провести незалежну оцінку житла, — каже Мирослава.

— У нашому випадку це було дещо складно, бо квартира була з ремонтом, крім того, у її вартість власники заклали кухню та ліжко. Натомість банк цікавить лише вартість самої житлової площі. Тобто фактично банк дає кредит на ту вартість, яку визначають оцінювачі.

З цієї суми я заплатила 20% першого внеску, 80% закрив банк, але додатково я ще внесла різницю між оціненою вартістю та сумою, яку власник хотів отримати за квартиру.

Після тяганини з документами, надання кредиту ухвалили за два дні. Кошти перерахували продавцю у той же день, коли підписали угоду купівлі-продажу.

Увесь процес від першого дня візиту у банк до купівлі квартири зайняв два місяці.

За умовами договору, квартира має бути застрахованою. Страховий внесок складає 0,25% від вартості нерухомості.

Виплати банку можуть тривати до 20 років, однак якщо Мирослава захоче виплатити всю суму швидше — вона також це зможе зробити.

Детальніше про те, яке житло та за якою ціною можна придбати за програмою єОселя, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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