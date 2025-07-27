600 граммов надежды: история Марички за жизнь которой боролась целая армия врачей

Она весила меньше, чем пачка соли, а ее рост был как у маленькой куклы. Когда родилась Маричка, мама боялась даже дышать возле нее. Но сегодня, после 120 дней титанической борьбы, кроха, которая при рождении весила 600 граммов, поехала домой.

Это история о чуде, которое сотворила команда больницы Святого Николая.

Ирина родила девочку на 24 неделе беременности

Для мамы тревожные новости начались ещё на 21-й неделе беременности. Вердикт врачей — маловодие, состояние, угрожавшее её ещё нерожденному ребенку. Женщина доверилась львовским специалистам, но уже через три недели случилось самое страшное — преждевременные роды.

На 24-й неделе, на грани возможного, на свет появилась Маричка. Ее крошечное тельце весило всего 600 граммов. С первых секунд стало понятно — впереди тяжелая борьба.

Врачи пытались искусственно запустить легкие

Ее легкие еще не успели сформироваться, поэтому дышать самостоятельно она просто не могла, — рассказывают врачи.

Кроху немедленно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Так начались 73 дня в реанимации — 73 дня, когда команда неонатологов и анестезиологов не отходила от девочки.

Маричке вводили сурфактант — специальный препарат, который должен был раскрыть ее легкие. Для таких глубоко недоношенных торопыжек, как Маричка, это вещество — бесценно.

Армия спасателей: когда важен каждый специалист

Пока одни врачи боролись за дыхание, к спасению подключилась целая команда. Неврологи и офтальмологи пристально следили за развитием крохи, ведь риски были огромными.

А физический терапевт Диана Коростина начала заниматься ранним восстановлением с первых дней жизни, что дало невероятный толчок к выздоровлению и помогло избежать осложнений.

Это была ювелирная работа, где каждый шаг и каждое решение имели огромное значение.

Дорога домой: 3 килограмма счастья и новая жизнь

Самым счастливым днем для мамы Ирины стал тот, когда аппаратура замолчала, и она услышала первый самостоятельный вздох дочки.

— Тогда я наконец-то смогла выдохнуть. Я поняла — мы победили, — вспоминает Ирина.

После реанимации был еще долгий путь в отделении патологии новорожденных. И вот, спустя четыре месяца, настал день выписки. Весы показали 3050 граммов — в пять раз больше, чем при рождении.

Счастливую маму с дочкой провожал весь коллектив, который за это время стал для них родным. С шариками, объятиями и слезами радости на глазах.

В память об этом невероятном пути Маричке подарили мягкую игрушку — маленького оленёнка. Впереди у девочки — счастливая жизнь, которую для нее отвоевали врачи и она сама.

Главное фото: Детская Больница Святого Николая.

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