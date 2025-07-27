600 грамів надії: історія Марічки за життя якої боролася ціла армія лікарів

Вона важила менше, ніж пачка солі, а її зріст був як у маленької ляльки. Коли народилася Марічка, мама боялася навіть дихати біля неї. Та сьогодні, після 120 днів титанічної боротьби, крихітка, яка при народженні важила 600 грамів, поїхала додому.

Це історія про диво, яке створила команда лікарні Святого Миколая.

Ірина народила дівчинку на 24 тижні вагітності

Для мами тривожні новини почалися ще на 21-му тижні вагітності. Вердикт лікарів — маловоддя, стан, що загрожував її ще ненародженій дитині. Жінка довірилася львівським спеціалістам, але вже за три тижні сталося найстрашніше — передчасні пологи.

На 24-му тижні, на межі можливого, на світ з’явилася Марічка. Її крихітне тільце важило всього 600 грамів. З перших секунд стало зрозуміло — попереду важка боротьба.

Лікарі намагалися штучно запустити легені

Її легені ще не встигли сформуватися, тому дихати самостійно вона просто не могла, — розповідають лікарі.

Крихітку негайно під’єднали до апарату штучної вентиляції легень. Так почалися 73 дні в реанімації — 73 дні, коли команда неонатологів та анестезіологів не відходила від дівчинки.

Марічці вводили сурфактант — спеціальний препарат, який мав розкрити її легені. Для таких глибоко недоношених поспішайок, як Марічка, ця речовина — безцінна.

Армія рятівників: коли важливий кожен спеціаліст

Поки одні лікарі боролися за дихання, до порятунку долучилася ціла команда. Неврологи та офтальмологи пильно стежили за розвитком крихітки, адже ризики були величезними.

А фізична терапевтка Діана Коростіна почала займатися раннім відновленням з перших днів життя, що дало неймовірний поштовх до одужання і допомогло уникнути ускладнень.

Це була ювелірна робота, де кожен крок і кожне рішення мали величезне значення.

Дорога додому: 3 кілограми щастя та нове життя

Найщасливішим днем для мами Ірини став той, коли апаратура замовкла, і вона почула перший самостійний подих донечки.

— Тоді я нарешті змогла видихнути. Я зрозуміла — ми перемогли, — згадує Ірина.

Після реанімації був ще довгий шлях у відділенні патології новонароджених. І ось, через чотири місяці, настав день виписки. Ваги показали 3050 грамів — у п’ять разів більше, ніж при народженні!

Щасливу маму з донечкою проводжали всім колективом, який за цей час став для них рідним. З кульками, обіймами та сльозами радості на очах.

На згадку про цей неймовірний шлях Марічці подарували м’яку іграшку — маленьке оленятко. Попереду у дівчинки — щасливе життя, яке для неї відвоювали лікарі та вона сама.

Головне фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая.

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