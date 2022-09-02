Абетка безпеки: загружай руководство от разных видов угроз для своего ребенка

Сейчас о безопасности детей нужно заботиться больше, чем когда-либо. Проводить с ними воспитательные работы по поведению на улице, в школе, во время воздушной тревоги, с незнакомыми людьми и предметами.

Жаль, что наши дети вынуждены знать, что такое химическая или ядерная угроза и как действовать в такой ситуации. Но эти знания должны у них быть.

В Министерстве внутренних дел разработали уникальное руководство для украинских школьников, рассказывающее обо всем, что нужно знать об опасности разного характера.

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Абетка безпеки, в частности, описывает следующие темы:

действия во время воздушной тревоги;

разъяснение об опасности мин, бомб, гранат и снарядов;

химическая атака;

ядерное оружие;

правила дорожного движения;

пожаробезопасность;

безопасность в интернете;

буллинг.

Пособие можно просмотреть и загрузить по ccылке, оно бесплатно.

На его страницах можно увидеть правила для велосипедистов и пешеходов, которые сопровождаются иллюстрациями. Также есть фото разновидностей мин, бомб, гранат, чтобы ребенок мог их узнать и не трогать.

В этом руководстве изложены не только сухие и скучные правила, но и интересные факты, например, о правилах дорожного движения в разных странах мира. А также практичные советы от спасателей в случае пожара.

Также прописаны правила первой медицинской помощи. Вся информация написана на понятном для ребенка языке, поэтому правила легко запомнить.

К сожалению, новый учебный год для украинских детей предусматривает частые походы в укрытие. Раньше мы рассказывали, что положить ребенку в рюкзак в укрытие.

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