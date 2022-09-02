Абетка безпеки: завантажуй посібник від різних видів загроз для своєї дитини

Зараз про безпеку дітей треба дбати більше, ніж будь-коли. Проводити з ними виховні роботи щодо поведінки на вулиці, у школі, під час повітряної тривоги, з незнайомими людьми та предметами тощо.

Прикро, що наші діти повинні знати, що таке хімічна чи ядерна загроза і як діяти в такій ситуації. Але ці знання у них мають бути.

У Міністерстві внутрішніх справ розробили унікальний посібник для українських школярів, який розповідає все, що потрібно знати про небезпеку різного характеру.

Абетка безпеки, зокрема, описує такі теми:

дії під час повітряної тривоги;

роз’яснення щодо небезпеки мін, бомб, гранат і снарядів;

хімічна атака;

ядерна зброя;

правила дорожнього руху;

пожежна безпека;

безпека в інтернеті;

булінг.

Посібник можна переглянути та завантажити за посиланням, він безкоштовний.

На його сторінках можна побачити навіть правила для велосипедистів та пішоходів, які супроводжуються ілюстраціями. Також є фото різновидів мін, бомб, гранат, щоб дитина могла їх упізнати та не чіпати.

У цьому посібнику викладені не тільки сухі та нудні правила, а й цікаві факти, наприклад, про правила дорожнього руху у різних країнах світу. А також практичні поради від рятувальників у випадку пожежі.

Також прописані правила першої домедичної допомоги. Вся інформація написана зрозумілою для дитини мовою, тому правила легко запам’ятати.

На жаль, новий навчальний рік для українських дітей передбачає часті походи до укриття. Раніше ми розповідали, що покласти дитині у наплічник в укриття.

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