Чтобы малыш не был голоден: какой перекус положить ребенку в садик

Заведение дошкольного образования составляет для детей сбалансированное меню и отвечает за его качество. Однако часто оно может не нравиться малышу, из-за чего он капризничает и протестует против еды в садике.
Есть и другая сторона медали. Иногда дети не выдерживают перерыв между питанием в садике из-за болезней желудка.
Какая бы ни была причина, отсутствие здорового и достаточного питания может беспокоить многих родителей, ведь это важная составляющая для физического и умственного развития ребенка.
Тогда, предварительно договорившись с заведующим и воспитателем, можно подготовить малышу перекусы. А что именно можно положить ребенку в садик, читай дальше.
Важно, что в правилах многих дошкольных учебных заведений запрещено давать малышу дополнительную еду и напитки. Дело в том, что администрация заведения не может быть уверена в качестве этих продуктов.
Однако все же есть случаи, когда перекусы могут разрешить. Если ребенок нуждается в дополнительной пище, этот момент нужно обязательно обговорить с воспитателем или дирекцией заведения, чтобы определить разрешенный перечень продуктов.
Обычно в ланч-бокс разрешают положить следующие продукты:
Другие продукты следует согласовывать с работниками дошкольного учреждения, чтобы малыш был в безопасности, а у тебя не было проблем.
Принимая малыша в группу, сад берет ответственность за его жизнь и здоровье. Поэтому дополнительные продукты часто запрещены.
Однако иногда родители могут проносить “контрабанду” — запрещенные правилами дошкольного учреждения продукты. За нарушение этих правил каждый сад имеет свою систему ответственности.
Вот продукты, которые категорически запрещены для перекуса малыша в садике:
Все эти продукты могут привести к отравлению малыша. Так что их можно давать ребенку только тогда, когда садик не отвечает за жизнь и здоровье ребенка.
Ответственность за жизнь и здоровье малыша несет не только садик, это касается и школы. Мы рассказали, какие продукты разрешены и какие запрещены в новом школьном меню.
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