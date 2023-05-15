Чтобы малыш не был голоден: какой перекус положить ребенку в садик

Заведение дошкольного образования составляет для детей сбалансированное меню и отвечает за его качество. Однако часто оно может не нравиться малышу, из-за чего он капризничает и протестует против еды в садике.

Есть и другая сторона медали. Иногда дети не выдерживают перерыв между питанием в садике из-за болезней желудка.

Какая бы ни была причина, отсутствие здорового и достаточного питания может беспокоить многих родителей, ведь это важная составляющая для физического и умственного развития ребенка.

Тогда, предварительно договорившись с заведующим и воспитателем, можно подготовить малышу перекусы. А что именно можно положить ребенку в садик, читай дальше.

Что положить ребенку в садик на перекус: разрешенные и запрещенные продукты

Важно, что в правилах многих дошкольных учебных заведений запрещено давать малышу дополнительную еду и напитки. Дело в том, что администрация заведения не может быть уверена в качестве этих продуктов.

Разрешенные продукты

Однако все же есть случаи, когда перекусы могут разрешить. Если ребенок нуждается в дополнительной пище, этот момент нужно обязательно обговорить с воспитателем или дирекцией заведения, чтобы определить разрешенный перечень продуктов.

Обычно в ланч-бокс разрешают положить следующие продукты:

негазированную воду;

фрукты: яблоко, груша;

сухое печенье без наполнителей;

овощи: сырая морковь;

очищенные орехи;

сушку;

пастилу.

Другие продукты следует согласовывать с работниками дошкольного учреждения, чтобы малыш был в безопасности, а у тебя не было проблем.

Запретные продукты

Принимая малыша в группу, сад берет ответственность за его жизнь и здоровье. Поэтому дополнительные продукты часто запрещены.

Однако иногда родители могут проносить “контрабанду” — запрещенные правилами дошкольного учреждения продукты. За нарушение этих правил каждый сад имеет свою систему ответственности.

Вот продукты, которые категорически запрещены для перекуса малыша в садике:

сладости: конфеты, шоколад, пирожные с кремом, торты и т.д.;

снеки: чипсы, сухарики и т.д.;

экзотические фрукты, ведь на них у малыша может появиться аллергия;

сладкие газированные напитки и соки;

молочные продукты.

Все эти продукты могут привести к отравлению малыша. Так что их можно давать ребенку только тогда, когда садик не отвечает за жизнь и здоровье ребенка.

Ответственность за жизнь и здоровье малыша несет не только садик, это касается и школы. Мы рассказали, какие продукты разрешены и какие запрещены в новом школьном меню.

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