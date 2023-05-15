Щоб малюк не був голодним: який перекус покласти дитині в садочок

Заклад дошкільної освіти складає для малюків збалансоване меню та відповідає за його якість. Однак часто воно може не подобатися малюку, через що він вередує й протестує проти їжі у садочку.
Є й інший бік медалі. Інколи діти не витримують перерву між харчуванням у садочку через хвороби шлунку.
Хоч якою б не була причина, відсутність здорового та достатнього харчування може непокоїти багатьох батьків, адже це важлива складова для фізичного та розумового розвитку дитини.
Тоді, попередньо домовившись із завідувачкою і вихователем, можна підготувати малечі перекуси. А що саме можна покласти дитині в садочок, читай далі.
Зауваж, що у правилах багатьох навчальних закладів заборонено давати малюку додаткову їжу та напої. Річ у тім, що адміністрація закладу не може бути певною у якості цих продуктів.
Однак все ж є випадки, коли перекуси можуть дозволити. Якщо твоя дитина потребує додаткової їжі, цей момент треба обов’язково обговорити з вихователем або дирекцією закладу, щоб визначити дозволений перелік продуктів.
Зазвичай у ланч-бокс дозволяють покласти такі продукти:
Інші продукти слід узгоджувати з працівниками дошкільного закладу, щоб малюк був у безпеці, а у тебе не було проблем.
Приймаючи малюка в групу, садочок бере відповідальність за його життя та здоров’я. Саме тому додаткові продукти часто заборонені.
Однак інколи батьки можуть проносити “контрабанду” — заборонені правилами дошкільного закладу продукти. За порушення цих правил кожен садочок має свою систему відповідальності.
Ось продукти, які категорично заборонені для перекусу малюка в садочку:
Усі ці продукти можуть призвести до отруєння малюка. Тож їх можна давати дитині лише тоді, коли садочок не відповідає за життя та здоров’я дитини.
Відповідальність за життя і здоров’я малюка несе не лише садочок, це ж стосується і школи. Ми розповіли, які продукти дозволені, а які заборонені у новому шкільному меню.
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