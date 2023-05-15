Щоб малюк не був голодним: який перекус покласти дитині в садочок

Заклад дошкільної освіти складає для малюків збалансоване меню та відповідає за його якість. Однак часто воно може не подобатися малюку, через що він вередує й протестує проти їжі у садочку.

Є й інший бік медалі. Інколи діти не витримують перерву між харчуванням у садочку через хвороби шлунку.

Хоч якою б не була причина, відсутність здорового та достатнього харчування може непокоїти багатьох батьків, адже це важлива складова для фізичного та розумового розвитку дитини.

Тоді, попередньо домовившись із завідувачкою і вихователем, можна підготувати малечі перекуси. А що саме можна покласти дитині в садочок, читай далі.

Що покласти дитині в садочок на перекус: дозволені й заборонені продукти

Зауваж, що у правилах багатьох навчальних закладів заборонено давати малюку додаткову їжу та напої. Річ у тім, що адміністрація закладу не може бути певною у якості цих продуктів.

Дозволені продукти

Однак все ж є випадки, коли перекуси можуть дозволити. Якщо твоя дитина потребує додаткової їжі, цей момент треба обов’язково обговорити з вихователем або дирекцією закладу, щоб визначити дозволений перелік продуктів.

Зазвичай у ланч-бокс дозволяють покласти такі продукти:

негазовану воду;

фрукти: яблуко, груша;

сухе печиво без наповнювачів;

овочі: сиру моркву;

лущені горіхи;

сушку;

пастилу.

Інші продукти слід узгоджувати з працівниками дошкільного закладу, щоб малюк був у безпеці, а у тебе не було проблем.

Заборонені продукти

Приймаючи малюка в групу, садочок бере відповідальність за його життя та здоров’я. Саме тому додаткові продукти часто заборонені.

Однак інколи батьки можуть проносити “контрабанду” — заборонені правилами дошкільного закладу продукти. За порушення цих правил кожен садочок має свою систему відповідальності.

Ось продукти, які категорично заборонені для перекусу малюка в садочку:

Солодощі: цукерки, шоколад, тістечка з кремом, торти тощо.

Снеки: чипси, сухарики тощо.

Екзотичні фрукти, адже на них у малюка може з’явитися алергія.

Солодкі газовані напої та соки.

Молочні продукти.

Усі ці продукти можуть призвести до отруєння малюка. Тож їх можна давати дитині лише тоді, коли садочок не відповідає за життя та здоров’я дитини.

Відповідальність за життя і здоров’я малюка несе не лише садочок, це ж стосується і школи. Ми розповіли, які продукти дозволені, а які заборонені у новому шкільному меню.

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