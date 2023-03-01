Это поможет ребенку безопасно похудеть. Диетическое меню на неделю от диетолога

Еще несколько десятков веков назад ожирение считалось роскошью хорошей жизни. Сейчас — проблема миллионов по всему миру. Нередко от этого страдают и дети.

Из-за лишнего веса у малышей могут развиться различные болезни, поэтому родителям следует позаботиться о том, чтобы не допустить этого.

Демонами здорового тела и веса в 21 веке являются малоподвижный образ жизни и плохое питание. Но важно подойти к ним осознанно.

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В частности, найти правильный подход к процессу похудения, чтобы не спровоцировать психологическую травму у ребенка. Следует не упрекать, а найти причины ожирения у ребенка и помочь скорректировать питание.

Пример сбалансированного меню на неделю для борьбы с лишними детскими килограммами предложила диетолог Людмила Рыбак. Также она подробно рассказала о возможных причинах ожирения и дала общие рекомендации по питанию.

О причинах лишнего веса: от чего следует отказаться

— Даже если ребенок не переедает, из-за малоактивного образа жизни калории не сжигаются в необходимом количестве. В результате энергия превращается в жировые отложения на животе и боках, — рассказывает врач.

Также распространенной проблемой является несвоевременное и несбалансированное питание детей. Ведь пока родителей нет дома, можно позавтракать конфетами, по дороге со школы ухватить Мивину или забыть о еде до вечера.

— Отдельное внимание следует уделить перекусам сладостями или хлебобулочными изделиями, — отмечает диетолог. Конечно, такой вариант перекуса быстрее и проще для родителей и вкуснее для детей, однако толку в нем нет.

Самое простое, что оставляют на столе для ребенка, — это бутерброды с майонезом и колбасой. То есть ребенок может целый день есть хлеб. В лучшем случае со сливочным маслом, но как правило — с майонезом, — говорит диетолог.

Людмила рекомендует отказаться от сахара. Вместо компотов или сладких газированных напитков научить ребенка пить обычную воду.

Забыть также следует о хлопьях с молоком, не имеющих ничего общего со здоровым питанием. Отказаться следует и от всех жареных блюд, которые можно запекать или готовить на пару.

Как сбалансировать рацион: базовые советы

Наверное, все взрослые уже знают, что для сытости и полноценного функционирования организма человеку следует соблюдать баланс БЖУ.

Сладости, соленые снеки, фастфуд, газированные сладкие напитки — все это мешает его достичь. Поэтому следует отказаться от данных продуктов и предпочесть здоровые альтернативы.

Но вместе с тем известно, что запреты оказывают противоположный эффект. Чтобы не спровоцировать РХП у своего ребенка в будущем, диетолог советует выбрать один день в неделю, когда сладости в умеренном количестве все же будут разрешены.

Надо определить, сколько именно сладостей разрешено ребенку, например, кусочек тортика или несколько конфет. Они не должны находиться в свободном доступе.

— Постепенно магазинные сладости следует заменять фруктами или творожными запеканками с бананом, — добавляет Людмила Рыбак.

В детском возрасте формируется организм, и основой для этого является белок. Так что его обязательно следует добавлять в рацион.

Чтобы ребенок рос здоровым, ему нужно есть яйца, молочные продукты, мясо, рыбу, много овощей и фруктов — это, как утверждает эксперт, основа и залог здорового ребенка.

В день ребенку будет достаточно 120 г мяса или 170 г рыбы. Овощи можно есть в неограниченном количестве, если нет противопоказаний. Также в рационе должно быть сливочное масло высокой жирности.

Диетическое меню для ребенка

Прежде чем перейти к меню, следует отметить общие рекомендации диетолога по выбору продуктов и частоты приемов пищи.

Она рассказала, что следует ввести три обязательных сбалансированных приема пищи. Если их недостаточно, предложи малышу перекусы: стакан йогурта без наполнителей, кефира, ряженки. Дополнить напиток можно одним фруктом.

Ужинать нужно за три часа до сна.

Выбор продуктов:

Омлет или вареные яйца — лучший завтрак для малыша. Рыба должна быть нежирная — хек, минтай, щепа, горбуша. Что касается мяса, то следует употреблять запеченную птицу или телятину.

Молочная продукция должна быть до 3% жирности. Хлеб рекомендуется выбирать цельнозерновой, без дрожжей. Хлебцы можно все, кроме кукурузных и рисовых.

Супы можно готовить с добавлением специй и учетом вкусовых предпочтений ребенка, в салаты добавлять 2–3 ч. л. разнообразного масла.

Кроме сбалансированного питания, следует ежедневно выпивать 2–2,5 л воды, советует Людмила.

1 день

Завтрак: омлет из двух яиц, два небольших свежих огурца или один соленый, два хлебца и половина банана.

Перекус: 250 мл йогурта без наполнителей, половинка банана.

Обед: 180 г тушеной рыбы, 100 г салата из свеклы, два хлебца, один апельсин.

Перекус: 250 мл йогурта без наполнителей, половинка банана.

Ужин: обычная порция овощного супа из 100 г мяса, 30 г хлеба, одно яблоко.

2 день

Завтрак: 150 г домашних сырников, 100 мл йогурта, одно яблоко.

Перекус: 30 г сыра моцарелла.

Обед: 120 г печеных котлет, 180 г овощного салата, два хлебца, чай, одно яблоко.

Перекус: 30 г сыра моцарелла.

Ужин: омлет из двух яиц и четырех шампиньонов, одного помидора, один хлебец, две мандаринки.

3 день

Завтрак: 140 г творога из 3 ст. л. йогурта и половиной банана.

Перекус: 250 мл кефира, половинка банана.

Обед: 120 г печеной курицы, 170 г брокколи, приготовленных на пару, два хлебца, одно яблоко.

Перекус: 250 мл кефира, половинка банана.

Ужин: суп овощной со 100 г фрикаделек, 30 г хлеба, одно киви.

4 день

Завтрак: два хлебца, тонко смазанных консервированным тунцом, одно вареное яйцо, одно яблоко.

Перекус: 200 мл ряженки, два киви.

Обед: 120 г печеных котлет, 100 г салата из свеклы, два хлебца, два киви.

Перекус: 200 мл ряженки, половинка банана.

Ужин: суп овощной из 170 г рыбы, 30 г хлеба, одно яблоко.

5 день

Завтрак: салат из одного вареного яйца, 40 г тунца, помидора, зелени, заправленного растительным маслом, один хлебец.

Перекус: 200 мл ряженки, половинка банана.

Обед: 120 г печеных котлет, 200 г тушеного или печеного кабачка, два хлебца.

Перекус: 200 мл ряженки, половинка банана.

Ужин: 150 г домашних сырников, 250 мл йогурта, одно яблоко.

6 день

Завтрак: омлет из двух яиц, 100 г салата из свеклы, одно яблоко.

Перекус: два мандарина.

Обед: 100 г печеных котлет, 150 г брокколи на пару, два хлебца, два киви.

Перекус: два мандарина.

Ужин: 120 г запеченного мяса, 170 г овощей, два хлебца, одно яблоко.

7 день

Завтрак: 150 г творога с добавлением 3 ст. л. йогурта, половинка банана.

Перекус: 250 мл ряженки, одно яблоко.

Обед: 160 г печеной рыбы, 160 г овощного салата, два хлебца, одно яблоко.

Перекус: 250 мл ряженки, одно яблоко.

Ужин: 150 г печеной тыквы, 100 г печеного мяса, 30 г хлеба, половинка банана.

Диетолог утверждает, что при соблюдении такой диеты ребенок может сбросить от 500 г до 1 кг лишнего веса уже через неделю.

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