Это поможет ребенку безопасно похудеть. Диетическое меню на неделю от диетолога

Еще несколько десятков веков назад ожирение считалось роскошью хорошей жизни. Сейчас — проблема миллионов по всему миру. Нередко от этого страдают и дети.
Из-за лишнего веса у малышей могут развиться различные болезни, поэтому родителям следует позаботиться о том, чтобы не допустить этого.
Демонами здорового тела и веса в 21 веке являются малоподвижный образ жизни и плохое питание. Но важно подойти к ним осознанно.
В частности, найти правильный подход к процессу похудения, чтобы не спровоцировать психологическую травму у ребенка. Следует не упрекать, а найти причины ожирения у ребенка и помочь скорректировать питание.
Пример сбалансированного меню на неделю для борьбы с лишними детскими килограммами предложила диетолог Людмила Рыбак. Также она подробно рассказала о возможных причинах ожирения и дала общие рекомендации по питанию.
— Даже если ребенок не переедает, из-за малоактивного образа жизни калории не сжигаются в необходимом количестве. В результате энергия превращается в жировые отложения на животе и боках, — рассказывает врач.
Также распространенной проблемой является несвоевременное и несбалансированное питание детей. Ведь пока родителей нет дома, можно позавтракать конфетами, по дороге со школы ухватить Мивину или забыть о еде до вечера.
— Отдельное внимание следует уделить перекусам сладостями или хлебобулочными изделиями, — отмечает диетолог. Конечно, такой вариант перекуса быстрее и проще для родителей и вкуснее для детей, однако толку в нем нет.
Самое простое, что оставляют на столе для ребенка, — это бутерброды с майонезом и колбасой. То есть ребенок может целый день есть хлеб. В лучшем случае со сливочным маслом, но как правило — с майонезом, — говорит диетолог.
Самое простое, что оставляют на столе для ребенка, — это бутерброды с майонезом и колбасой. То есть ребенок может целый день есть хлеб. В лучшем случае со сливочным маслом, но как правило — с майонезом, — говорит диетолог.
Людмила рекомендует отказаться от сахара. Вместо компотов или сладких газированных напитков научить ребенка пить обычную воду.
Забыть также следует о хлопьях с молоком, не имеющих ничего общего со здоровым питанием. Отказаться следует и от всех жареных блюд, которые можно запекать или готовить на пару.
Наверное, все взрослые уже знают, что для сытости и полноценного функционирования организма человеку следует соблюдать баланс БЖУ.
Сладости, соленые снеки, фастфуд, газированные сладкие напитки — все это мешает его достичь. Поэтому следует отказаться от данных продуктов и предпочесть здоровые альтернативы.
Но вместе с тем известно, что запреты оказывают противоположный эффект. Чтобы не спровоцировать РХП у своего ребенка в будущем, диетолог советует выбрать один день в неделю, когда сладости в умеренном количестве все же будут разрешены.
Надо определить, сколько именно сладостей разрешено ребенку, например, кусочек тортика или несколько конфет. Они не должны находиться в свободном доступе.
Надо определить, сколько именно сладостей разрешено ребенку, например, кусочек тортика или несколько конфет. Они не должны находиться в свободном доступе.
— Постепенно магазинные сладости следует заменять фруктами или творожными запеканками с бананом, — добавляет Людмила Рыбак.
В детском возрасте формируется организм, и основой для этого является белок. Так что его обязательно следует добавлять в рацион.
Чтобы ребенок рос здоровым, ему нужно есть яйца, молочные продукты, мясо, рыбу, много овощей и фруктов — это, как утверждает эксперт, основа и залог здорового ребенка.
В день ребенку будет достаточно 120 г мяса или 170 г рыбы. Овощи можно есть в неограниченном количестве, если нет противопоказаний. Также в рационе должно быть сливочное масло высокой жирности.
В день ребенку будет достаточно 120 г мяса или 170 г рыбы. Овощи можно есть в неограниченном количестве, если нет противопоказаний. Также в рационе должно быть сливочное масло высокой жирности.
Прежде чем перейти к меню, следует отметить общие рекомендации диетолога по выбору продуктов и частоты приемов пищи.
Она рассказала, что следует ввести три обязательных сбалансированных приема пищи. Если их недостаточно, предложи малышу перекусы: стакан йогурта без наполнителей, кефира, ряженки. Дополнить напиток можно одним фруктом.
Ужинать нужно за три часа до сна.
Выбор продуктов:
Омлет или вареные яйца — лучший завтрак для малыша. Рыба должна быть нежирная — хек, минтай, щепа, горбуша. Что касается мяса, то следует употреблять запеченную птицу или телятину.
Молочная продукция должна быть до 3% жирности. Хлеб рекомендуется выбирать цельнозерновой, без дрожжей. Хлебцы можно все, кроме кукурузных и рисовых.
Супы можно готовить с добавлением специй и учетом вкусовых предпочтений ребенка, в салаты добавлять 2–3 ч. л. разнообразного масла.
Кроме сбалансированного питания, следует ежедневно выпивать 2–2,5 л воды, советует Людмила.
Диетолог утверждает, что при соблюдении такой диеты ребенок может сбросить от 500 г до 1 кг лишнего веса уже через неделю.
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