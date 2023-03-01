Це допоможе дитині безпечно схуднути. Дієтичне меню на тиждень від дієтологині

Ще кількадесят століть тому ожиріння вважалося розкішшю хорошого життя. Зараз — проблемою мільйонів по всьому світу. Нерідко від цього страждають і діти.

Через зайву вагу в малюків можуть розвинутися різні хвороби, тож батькам слід попіклуватися про те, щоб не допустити цього.

Демонами здорового тіла й ваги у 21 столітті є малорухливий спосіб життя і погане харчування. Та важливо підійти до них усвідомлено.

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Зокрема, знайти правильний підхід до процесу схуднення, щоб не спровокувати психологічну травму у дитини. Слід не нарікати, а виявити причини ожиріння у дитини й допомогти скорегувати харчування.

Приклад збалансованого меню на тиждень для боротьби з дитячими зайвими кілограмами запропонувала дієтологиня Людмила Рибак. Також вона докладно розповіла про імовірні причини ожиріння й дала загальні рекомендації з харчування.

Про причини зайвої ваги: від чого слід відмовитися

— Навіть якщо дитина не переїдає, через малоактивний спосіб життя калорії не спалюються у необхідній кількості. Як наслідок, енергія перетворюється у жирові відкладення на животі та боках, — розповідає лікарка.

Також поширеною проблемою є несвоєчасне та незбалансоване харчування дітей. Адже поки батьків немає вдома, можна поснідати цукерками, дорогою зі школи вхопити Мівіну або забути про їжу до вечора.

— Окрему увагу слід приділити перекусам солодощами чи хлібобулочними виробами, — зазначає лікарка. Звісно, такий варіант перекусу швидший і простіший для батьків та смачніший для дітей, однак користі в ньому немає.

Найпростіше, що лишають на столі для дитини, — це бутерброди з майонезом і ковбасою. Тобто дитина може цілий день їсти хліб. У кращому випадку з маслом, а зазвичай — з майонезом, — каже дієтологиня.

Людмила радить відмовитися від цукру. Замість компотів чи солодких газованих напоїв навчити дитину пити звичайну воду.

Забути також слід про пластівці з молоком, які не мають нічого спільного зі здоровим харчуванням. Відмовитись рекомендовано й від усіх смажених страв, які краще запікати або готувати на пару.

Як збалансувати раціон: базові поради

Напевно, усі дорослі вже знають, що для ситості та повноцінного функціонування організму людині слід дотримуватися балансу БЖВ.

Солодощі, солоні снеки, фастфуд, газовані солодкі напої — усе це заважає його досягти. Тож варто відмовитися від цих продуктів, віддаючи перевагу здоровим альтернативам.

Разом з тим відомо, що заборони мають протилежний ефект. Щоб не спровокувати РХП у своєї дитини в майбутньому, дієтологиня радить обрати один день на тиждень, коли солодощі у помірній кількості все ж будуть дозволені.

Треба окреслити, скільки саме солодощів дозволено дитині, наприклад, шматочок тортика аба кілька цукерок. Вони не мають бути у вільному доступі.

— Поступово магазинні солодощі варто замінювати на фрукти чи сирну запіканку з бананом, — додає Людмила Рибак.

У дитячому віці формується організм, а основою для цього є білок. Тож його обов’язково слід додавати в раціон.

Щоб дитина росла здоровою, їй треба їсти яйця, молочні продукти, м’ясо, рибу, багато овочів та фруктів — це, як запевняє дієтологиня, основа та запорука здорової дитини.

На день дитині буде достатньо 120 г м’яса або ж 170 г риби. Овочі можна їсти в необмеженій кількості, якщо немає протипоказань. Також у раціоні має бути масло високої жирності.

Дієтичне меню для дитини

Перш ніж перейдемо до меню, слід згадати про рекомендації дієтологині з вибору продуктів та частоти прийомів їжі.

Вона розповіла, що треба ввести три обов’язкові збалансовані прийоми їжі. Якщо їх недостатньо, запропонуй малюку перекуси: склянка йогурту без наповнювачів, кефіру, ряжанки. Доповнити напій можна одним фруктом.

Вечеряти треба за три години до сну.

Вибір продуктів:

Омлет або варені яйця — найкращий сніданок для малюка. Риба має бути нежирна — хек, минтай, тріска, горбуша. Щодо м’яса, то слід вживати запечену птицю чи телятину.

Молочна продукція має бути до 3% жирності. Хліб рекомендовано обирати цільнозерновий, без дріжджів. Хлібці можна всі, крім кукурудзяних та рисових.

Супи можна готувати з додаванням спецій та врахуванням смакових уподобань дитини, до салатів додавати 2–3 ч. л. різноманітної олії.

Крім збалансованого харчування, слід щодня випивати 2–2,5 л води, — радить Людмила.

1 день

Сніданок: омлет з двох яєць, два невеликих свіжих огірка або один солений, два хлібці та половинка банана.

Перекус: 250 мл йогурту без наповнювачів, половинка банана.

Обід: 180 г тушкованої риби, 100 г салату з буряка, два хлібці, один апельсин.

Перекус: 250 мл йогурту без наповнювачів, половинка банана.

Вечеря: звичайна порція овочевого супу зі 100 г м’яса, 30 г хліба, одне яблуко.

2 день

Сніданок: 150 г домашніх сирників, 100 мл йогурту, одне яблуко.

Перекус: 30 г сиру моцарела.

Обід: 120 г печених котлет, 180 г овочевого салату, два хлібці, чай, одне яблуко.

Перекус: 30 г сиру моцарела.

Вечеря: омлет з двох яєць і чотирма печерицями та одним помідором, один хлібець, два мандарини.

3 день

Сніданок: 140 г кисломолочного сиру з 3 ст. л. йогурту та половиною банана.

Перекус: 250 мл кефіру, половинка банана.

Обід: 120 г печеної курки, 170 г броколі, приготованих на пару, два хлібці, одне яблуко.

Перекус: 250 мл кефіру, половинка банана.

Вечеря: суп овочевий зі 100 г фрикадельок, 30 г хліба, одне ківі.

4 день

Сніданок: два хлібці, тонко намащені консервованим тунцем, одне варене яйце, одне яблуко.

Перекус: 200 мл ряжанки, два ківі.

Обід: 120 г печених котлет, 100 г салату з буряка, два хлібці, два ківі.

Перекус: 200 мл ряжанки, половинка банана.

Вечеря: суп овочевий зі 170 г риби, 30 г хліба, одне яблуко.

5 день

Сніданок: салат з одного вареного яйця, 40 г тунця, помідора, зелені, заправленого олією, та один хлібець.

Перекус: 200 мл ряжанки й половина банана.

Обід: 120 г печених котлет, 200 г тушкованого або печеного кабачка, два хлібці.

Перекус: 200 мл ряжанки, половинка банана.

Вечеря: 150 г домашніх сирників, 250 мл йогурту, одне яблуко.

6 день

Сніданок: омлет з двох яєць, 100 г салату з буряка, одне яблуко.

Перекус: два мандарини.

Обід: 100 г печених котлет, 150 г броколі на пару, два хлібці, два ківі.

Перекус: два мандарини.

Вечеря: 120 г запеченого м’яса, 170 г овочів, два хлібці, одне яблуко.

7 день

Сніданок: 150 г кисломолочного сиру з додаванням трьох столових ложок йогурту, половинка банана.

Перекус: 250 мл ряжанки, одне яблуко.

Обід: 160 г печеної риби, 160 г овочевого салату, два хлібці, одне яблуко.

Перекус: 250 мл ряжанки, одне яблуко.

Вечеря: 150 г печеного гарбуза, 100 г печеного м’яса, 30 г хліба, половинка банана.

Дієтологиня стверджує, що, дотримуючись такої дієти, дитина може скинути від 500 г до 1 кг зайвої ваги вже за тиждень.

Щодо зайвої ваги у підлітків, то тут треба особливий підхід. Що допоможе підлітку схуднути, ми розібрали у нашому ексклюзивному матеріалі з дієтологом.

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