Це допоможе дитині безпечно схуднути. Дієтичне меню на тиждень від дієтологині

Ще кількадесят століть тому ожиріння вважалося розкішшю хорошого життя. Зараз — проблемою мільйонів по всьому світу. Нерідко від цього страждають і діти.
Через зайву вагу в малюків можуть розвинутися різні хвороби, тож батькам слід попіклуватися про те, щоб не допустити цього.
Демонами здорового тіла й ваги у 21 столітті є малорухливий спосіб життя і погане харчування. Та важливо підійти до них усвідомлено.
Зокрема, знайти правильний підхід до процесу схуднення, щоб не спровокувати психологічну травму у дитини. Слід не нарікати, а виявити причини ожиріння у дитини й допомогти скорегувати харчування.
Приклад збалансованого меню на тиждень для боротьби з дитячими зайвими кілограмами запропонувала дієтологиня Людмила Рибак. Також вона докладно розповіла про імовірні причини ожиріння й дала загальні рекомендації з харчування.
— Навіть якщо дитина не переїдає, через малоактивний спосіб життя калорії не спалюються у необхідній кількості. Як наслідок, енергія перетворюється у жирові відкладення на животі та боках, — розповідає лікарка.
Також поширеною проблемою є несвоєчасне та незбалансоване харчування дітей. Адже поки батьків немає вдома, можна поснідати цукерками, дорогою зі школи вхопити Мівіну або забути про їжу до вечора.
— Окрему увагу слід приділити перекусам солодощами чи хлібобулочними виробами, — зазначає лікарка. Звісно, такий варіант перекусу швидший і простіший для батьків та смачніший для дітей, однак користі в ньому немає.
Найпростіше, що лишають на столі для дитини, — це бутерброди з майонезом і ковбасою. Тобто дитина може цілий день їсти хліб. У кращому випадку з маслом, а зазвичай — з майонезом, — каже дієтологиня.
Найпростіше, що лишають на столі для дитини, — це бутерброди з майонезом і ковбасою. Тобто дитина може цілий день їсти хліб. У кращому випадку з маслом, а зазвичай — з майонезом, — каже дієтологиня.
Людмила радить відмовитися від цукру. Замість компотів чи солодких газованих напоїв навчити дитину пити звичайну воду.
Забути також слід про пластівці з молоком, які не мають нічого спільного зі здоровим харчуванням. Відмовитись рекомендовано й від усіх смажених страв, які краще запікати або готувати на пару.
Напевно, усі дорослі вже знають, що для ситості та повноцінного функціонування організму людині слід дотримуватися балансу БЖВ.
Солодощі, солоні снеки, фастфуд, газовані солодкі напої — усе це заважає його досягти. Тож варто відмовитися від цих продуктів, віддаючи перевагу здоровим альтернативам.
Разом з тим відомо, що заборони мають протилежний ефект. Щоб не спровокувати РХП у своєї дитини в майбутньому, дієтологиня радить обрати один день на тиждень, коли солодощі у помірній кількості все ж будуть дозволені.
Треба окреслити, скільки саме солодощів дозволено дитині, наприклад, шматочок тортика аба кілька цукерок. Вони не мають бути у вільному доступі.
Треба окреслити, скільки саме солодощів дозволено дитині, наприклад, шматочок тортика аба кілька цукерок. Вони не мають бути у вільному доступі.
— Поступово магазинні солодощі варто замінювати на фрукти чи сирну запіканку з бананом, — додає Людмила Рибак.
У дитячому віці формується організм, а основою для цього є білок. Тож його обов’язково слід додавати в раціон.
Щоб дитина росла здоровою, їй треба їсти яйця, молочні продукти, м’ясо, рибу, багато овочів та фруктів — це, як запевняє дієтологиня, основа та запорука здорової дитини.
На день дитині буде достатньо 120 г м’яса або ж 170 г риби. Овочі можна їсти в необмеженій кількості, якщо немає протипоказань. Також у раціоні має бути масло високої жирності.
На день дитині буде достатньо 120 г м’яса або ж 170 г риби. Овочі можна їсти в необмеженій кількості, якщо немає протипоказань. Також у раціоні має бути масло високої жирності.
Перш ніж перейдемо до меню, слід згадати про рекомендації дієтологині з вибору продуктів та частоти прийомів їжі.
Вона розповіла, що треба ввести три обов’язкові збалансовані прийоми їжі. Якщо їх недостатньо, запропонуй малюку перекуси: склянка йогурту без наповнювачів, кефіру, ряжанки. Доповнити напій можна одним фруктом.
Вечеряти треба за три години до сну.
Вибір продуктів:
Крім збалансованого харчування, слід щодня випивати 2–2,5 л води, — радить Людмила.
Дієтологиня стверджує, що, дотримуючись такої дієти, дитина може скинути від 500 г до 1 кг зайвої ваги вже за тиждень.
Щодо зайвої ваги у підлітків, то тут треба особливий підхід. Що допоможе підлітку схуднути, ми розібрали у нашому ексклюзивному матеріалі з дієтологом.
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