Созрел к отцовству в 57: Заявление врача об отцовстве всколыхнула сеть

Он — известный врач, звезда британского телевидения. Ему 57, и именно теперь он заявляет, что готов стать отцом. А еще — что ищет партнёршу значительно моложе себя, чтобы реализовать эту мечту.

Известный ирландский ветеринар Ноэл Фицпатрик, звезда шоу Суперветеринар, в разговоре с The Times признался, что готов к создании семьи.

Мне 57, и я хотел бы встретить кого-то в возрасте от 30 до 40 лет и завести ребенка. Или нескольких детей. Я никогда не был по-настоящему эмоционально готов к этому до недавнего времени.

Эти слова стали триггером для многих женщин.

Для многих женщин слова о готовности к семье в 57 лет прозвучали как вызов — и как еще одно подтверждение гендерного неравенства в отношениях.

В то время как мужчины позволяют себе бесконечное взросление, женщины сталкиваются с жесткой биологией: фертильность имеет свой срок годности, и времени на раздумья нет.

Синдром Питера Пэна

Тенденция откладывать взрослые решения, говорят психологи, давно знакома: сначала мужчины тянули время в двадцать, потом в тридцать. Теперь эта черта сдвинулась на пятьдесят и дальше.

В приложениях для знакомств все больше мужчин среднего возраста пишут дети когда-нибудь или еще думаю.

Но для женщин когда-нибудь не работает. Даже при развитии репродуктивных технологий есть четкая биологическая граница, после которой шансов стать матерью значительно меньше. Поэтому многие прямо говорят: ждать, пока кто-то созреет, времени нет.

Биология против иллюзий

Мужчины часто считают, что их биологический ресурс бесконечен. Но наука говорит другое.

После примерно 40 лет качество спермы начинает снижаться, — объясняет доктор Майкл Кэрролл.

Врач отмечает, что после сорока мужская фертильность заметно слабеет: сперматозоиды двигаются хуже, выглядят не так правильно и вырабатываются в меньшем количестве.

По исследованию 2020 года, мужчины старше 40 на 30% реже становятся отцами, чем те, кому до 30. С возрастом также растет риск нейроразвитийных расстройств у детей, включая аутизм.

Когда ждать уже некогда

Примеров позднего отцовства в мире достаточно — Роберт Де Ниро стал отцом в 79. Но эта сенсация скорее подчёркивает неравенство: выходит, что мужчины позволяют себе роскошь ждать, женщины — нет.

Поэтому все больше женщин выбирают другой путь — создавать семью самостоятельно или через ЭКО. Потому что время не спрашивает, готовы ли мужчины эмоционально к детям.

И здесь уместны слова писателя Лемони Сникета:

Если мы будем ждать, пока будем готовы, мы будем ждать всю жизнь.

Ранее мы анализировали, как возраст отца влияет на здоровье ребенка и какие риски и вызовы сопровождают позднее отцовство.

