Дозрів до батьківства у 57: Заява лікаря про батьківство сколихнула мережу

Він — відомий лікар, зірка британського телебачення. Йому 57, і саме тепер він заявляє, що готовий стати батьком. А ще — що шукає партнерку значно молодшу за себе, аби реалізувати цю мрію.
Відомий ірландський ветеринар Ноел Фіцпатрік, зірка шоу суперветеринар, у розмові з The Times заявив, що вже готовий сім’ю.
Мені 57, і я хотів би зустріти когось віком від 30 до 40 років і мати дитину. Або кількох дітей. Я ніколи не був емоційно готовий до цього донедавна.
Ці слова стали тригером для багатьох жінок.
Для багатьох жінок слова про готовність до сім’ї у 57 років прозвучали як виклик — і як ще одне підтвердження гендерної нерівності у стосунках.
Бо поки чоловіки дозволяють собі нескінченне дорослішання, жінки стикаються з жорсткою біологією: фертильність має свій термін придатності, і часу на роздуми немає.
Синдром Пітера Пена
Тенденція відкладати дорослі рішення, кажуть психологи, давно знайома: спершу чоловіки тягнули час у двадцять, потім у тридцять. Тепер ця межа зсунулася на п’ятдесят і далі.
У додатках для знайомств дедалі більше чоловіків середнього віку пишуть діти колись або ще думаю.
Але для жінок колись не працює. Навіть за розвитку репродуктивних технологій є чітка біологічна межа, після якої шансів стати матір’ю значно менше. Тому багато хто відверто каже: чекати, поки хтось дозріє, часу немає.
Біологія проти ілюзій
Чоловіки часто вважають, що їхній біологічний ресурс нескінченний. Але наука каже інше.
Після приблизно 40 років якість сперми починає знижуватися, — пояснює доктор Майкл Керролл.
Лікар зазначає, що після сорока років фертильність у чоловіків помітно слабшає: сперматозоїди рухаються гірше, виглядають не так правильно й виробляються у меншій кількості.
За дослідженням 2020 року, чоловіки старші за 40 на 30% рідше стають батьками, ніж ті, кому до 30. З віком також зростає ризик нейророзвиткових розладів у дітей, включаючи аутизм.
Коли чекати вже ніколи
Прикладів пізнього батьківства у світі достатньо — Роберт Де Ніро став татом у 79. Але ця сенсація радше підкреслює нерівність, то виходить, що чоловіки дозволяють собі розкіш чекати, жінки — ні.
Тому все більше жінок обирають інший шлях — створювати сім’ю самостійно або через ЕКЗ. Бо час не питає, чи емоційно готові чоловіки до дітей.
І тут доречні слова письменника Лемоні Снікета:
Якщо ми чекатимемо, поки будемо готові, ми чекатимемо все життя.
Раніше ми аналізували, як вік батька впливає на здоров’я дитини та які ризики й виклики супроводжують пізнє батьківство.
