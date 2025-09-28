Дозрів до батьківства у 57: Заява лікаря про батьківство сколихнула мережу

Він — відомий лікар, зірка британського телебачення. Йому 57, і саме тепер він заявляє, що готовий стати батьком. А ще — що шукає партнерку значно молодшу за себе, аби реалізувати цю мрію.

Відомий ірландський ветеринар Ноел Фіцпатрік, зірка шоу суперветеринар, у розмові з The Times заявив, що вже готовий сім’ю.

Мені 57, і я хотів би зустріти когось віком від 30 до 40 років і мати дитину. Або кількох дітей. Я ніколи не був емоційно готовий до цього донедавна.

Ці слова стали тригером для багатьох жінок.

Для багатьох жінок слова про готовність до сім’ї у 57 років прозвучали як виклик — і як ще одне підтвердження гендерної нерівності у стосунках.

Бо поки чоловіки дозволяють собі нескінченне дорослішання, жінки стикаються з жорсткою біологією: фертильність має свій термін придатності, і часу на роздуми немає.

Синдром Пітера Пена

Тенденція відкладати дорослі рішення, кажуть психологи, давно знайома: спершу чоловіки тягнули час у двадцять, потім у тридцять. Тепер ця межа зсунулася на п’ятдесят і далі.

У додатках для знайомств дедалі більше чоловіків середнього віку пишуть діти колись або ще думаю.

Але для жінок колись не працює. Навіть за розвитку репродуктивних технологій є чітка біологічна межа, після якої шансів стати матір’ю значно менше. Тому багато хто відверто каже: чекати, поки хтось дозріє, часу немає.

Біологія проти ілюзій

Чоловіки часто вважають, що їхній біологічний ресурс нескінченний. Але наука каже інше.

Після приблизно 40 років якість сперми починає знижуватися, — пояснює доктор Майкл Керролл.

Лікар зазначає, що після сорока років фертильність у чоловіків помітно слабшає: сперматозоїди рухаються гірше, виглядають не так правильно й виробляються у меншій кількості.

За дослідженням 2020 року, чоловіки старші за 40 на 30% рідше стають батьками, ніж ті, кому до 30. З віком також зростає ризик нейророзвиткових розладів у дітей, включаючи аутизм.

Коли чекати вже ніколи

Прикладів пізнього батьківства у світі достатньо — Роберт Де Ніро став татом у 79. Але ця сенсація радше підкреслює нерівність, то виходить, що чоловіки дозволяють собі розкіш чекати, жінки — ні.

Тому все більше жінок обирають інший шлях — створювати сім’ю самостійно або через ЕКЗ. Бо час не питає, чи емоційно готові чоловіки до дітей.

І тут доречні слова письменника Лемоні Снікета:

Якщо ми чекатимемо, поки будемо готові, ми чекатимемо все життя.

Раніше ми аналізували, як вік батька впливає на здоров’я дитини та які ризики й виклики супроводжують пізнє батьківство.

