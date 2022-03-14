Как оказать ребенку первую психологическую помощь? 6 советов для родителей во время войны

Война сказывается на ментальном здоровье взрослых и детей.
Психика малышей более уязвима к травматическим событиям и может оставить свой отпечаток на дальнейшей жизни. Поэтому нужно обязательно говорить с ребенком о пережитом.
Однако как делать это правильно и что делать?
Специализированная организация защиты прав детей Unicef составила специальные рекомендации, которые помогут вам самостоятельно оказать своему ребенку психологическую помощь.
Режим дня действительно важен для ментального здоровья каждого из нас. Он дает ощущение, что мы все еще держим что-то под контролем.
Верните ребенка в привычный для него режим дня или создайте новый, учитывая обстоятельства, в которых вы находитесь.
Это ускоряет “заживление” психотравмы.
Это ускоряет “заживление” психотравмы.
В режиме дня ребенка должны быть:
После каждого спуска в укрытие, сигналов тревоги, звуков боевых действий проводите небольшие семейные беседы, где каждый рассказывает, что он ощущал в течение этого тревожного периода.
Этот метод позволяет ребенку эмоционально отреагировать, увидеть, что его ощущения совпадают с ощущениями взрослых
Такая психологическая помощь ребенку помогает снять эмоциональное напряжение.
Создайте новые ритуалы, которые смогут помочь прочувствовать ребенку единство и силу семьи. Также чадо сможет почувствовать, что не один, а жизнь продолжается.
Это может быть чтение вслух, вечерние объятия, общие молитвы или пение. Ежедневное общение на разные темы
Чтобы ребенок не начал изолироваться, он нуждается в постоянном общении и эмоциональном привлечении взрослых.
Чтобы ребенок не начал изолироваться, он нуждается в постоянном общении и эмоциональном привлечении взрослых.
Вы можете выбирать разные темы для разговоров, не фокусируясь на травматических для психики событиях.
Чтобы укреплять и сохранять эмоциональную близость ребенка с родителями, необходимо:
Старайтесь шутить и улыбаться, способствовать тому, чтобы улыбался ваш ребенок.
Юмор оказывает терапевтическое действие, поддерживает и исцеляет.
Юмор оказывает терапевтическое действие, поддерживает и исцеляет.
Психологическая помощь ребенку не сводится к тяжелым действиям или часовым сеансам, но дарит чувство защиты и доверия.
Также немаловажную роль играют обычные объятия. В нашем материале мы рассказали, как успокоить ребенка, если у него проснулась тревога и объяснить, что происходит.