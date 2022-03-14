Как оказать ребенку первую психологическую помощь? 6 советов для родителей во время войны

Война сказывается на ментальном здоровье взрослых и детей.

Психика малышей более уязвима к травматическим событиям и может оставить свой отпечаток на дальнейшей жизни. Поэтому нужно обязательно говорить с ребенком о пережитом.

Однако как делать это правильно и что делать?

Специализированная организация защиты прав детей Unicef ​​составила специальные рекомендации, которые помогут вам самостоятельно оказать своему ребенку психологическую помощь.

Снова в режим

Режим дня действительно важен для ментального здоровья каждого из нас. Он дает ощущение, что мы все еще держим что-то под контролем.

Верните ребенка в привычный для него режим дня или создайте новый, учитывая обстоятельства, в которых вы находитесь.

Это ускоряет “заживление” психотравмы.

В режиме дня ребенка должны быть:

гигиенические процедуры

приемы пищи

элементы обучения

игры со взрослыми

свободная игра

время для бесед и сказок (или интересных историй)

сон

Обсуждайте тревожные события

После каждого спуска в укрытие, сигналов тревоги, звуков боевых действий проводите небольшие семейные беседы, где каждый рассказывает, что он ощущал в течение этого тревожного периода.

Этот метод позволяет ребенку эмоционально отреагировать, увидеть, что его ощущения совпадают с ощущениями взрослых

Такая психологическая помощь ребенку помогает снять эмоциональное напряжение.

Создайте ритуалы

Создайте новые ритуалы, которые смогут помочь прочувствовать ребенку единство и силу семьи. Также чадо сможет почувствовать, что не один, а жизнь продолжается.

Это может быть чтение вслух, вечерние объятия, общие молитвы или пение. Ежедневное общение на разные темы

Чтобы ребенок не начал изолироваться, он нуждается в постоянном общении и эмоциональном привлечении взрослых.

Вы можете выбирать разные темы для разговоров, не фокусируясь на травматических для психики событиях.

Покажите эмоциональную близость

Чтобы укреплять и сохранять эмоциональную близость ребенка с родителями, необходимо:

обнимать ребенка

говорить, что вы ее любите

хвалить ее (за смелость, за выдержку, за умение, которое демонстрирует ребенок)

играть с ним

смешить

разделять с ним эмоции

Не забывайте о чувстве юмора

Старайтесь шутить и улыбаться, способствовать тому, чтобы улыбался ваш ребенок.

Юмор оказывает терапевтическое действие, поддерживает и исцеляет.

Психологическая помощь ребенку не сводится к тяжелым действиям или часовым сеансам, но дарит чувство защиты и доверия.

Также немаловажную роль играют обычные объятия. В нашем материале мы рассказали, как успокоить ребенка, если у него проснулась тревога и объяснить, что происходит.