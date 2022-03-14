Як надати дитині першу психологічну допомогу? 6 порад для батьків під час війни

Війна позначається на ментальному здоров’ї дорослих та дітей.

Психіка малечі більш вразлива до травматичних подій та може залишити свій відбиток на подальшому житті.

Тому треба обов’язково говорити з дитиною про пережите.

Проте як робити це правильно?

Спеціалізована організація захисту прав дітей Unicef склала спеціальні рекомендації, які допоможуть вам самостійно надати своїй дитині психологічну допомогу.

Знову у режим

Режим дня дуже важливий для ментального здоров’я кожного з нас. Саме він дає відчуття, що ми все ще тримаємо щось під контролем.

Повертайте дитину у звичний для неї режим дня, або створіть новий, з огляду на обставини, в яких перебуваєте.

Це прискорює “загоєння” психотравми.

Що має бути у режимі дня дитини:

гігієнічні процедури

приймання їжі

елементи навчання

ігри з дорослими

вільна гра

час для бесід та казок (або цікавих історій)

сон

Обговоріть тривожні події

Після кожного спуску в укриття, сигналів тривоги, звуків бойових дій проводьте невеличкі сімейні бесіди, де кожен розповідає, що він відчував протягом цього тривожного періоду.

Цей метод дозволяє дитині емоційно відреагувати, побачити, що її відчуття збігаються з відчуттями дорослих.

Така психологічна допомога дитині допомагає зняти емоційне напруження.

Введіть додаткові ритуали

Створіть нові ритуали, що допоможуть відчути чаду єдність та силу сім’ї. Також дитина відчує, що вона не сама, а життя триває.

Це може бути читання вголос, вечірні обійми, спільні молитви або співи. Щоденне спілкування на різні теми.

Щоб дитина не почала ізолюватися, вона потребує постійного спілкування та емоційного залучення дорослих.

Ви можете обирати різні теми для розмов, не фокусуючись на травматичний для психіки подіях.

Збільшуйте емоційну близькість

Щоб укріплювати та зберігати емоційну близькість дитини з батьками, потрібно:

обіймати дитину

говорити, що ви її любите

хвалити її (за сміливість, за витримку, за вміння, що демонструє дитина)

грати з нею

смішити

розділяти з нею емоції

Не забувайте про почуття гумору

Намагайтеся жартувати та посміхатися, сприяти тому, щоб посміхалася ваша дитина.

Гумор має терапевтичну дію, підтримує та зцілює.

Психологічна допомога дитині не зводиться до важких дій чи годинних сеансів, але дарує почуття захисту та довіри.

Також важливу роль відіграють звичайні обійми. В нашому матеріалі ми розповіли як заспокоїти дитину, якщо у неї прокинулася тривога та пояснити, що відбувається.