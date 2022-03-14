Батьківство

Як надати дитині першу психологічну допомогу? 6 порад для батьків під час війни

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 14 Березня 2022, 06:00
психологічна допомога дитині
Фото: Unsplash

Більше новин
Що робити при отруєнні хлором
Викид хлору через аварію чи хімічну атаку? Що робити при потраплянні речовини в атмосферу
Яніна Соколова
Як Росія промиває мізки? Яніна Соколова про головні наративи пропаганди
Звернення Зеленського 14.03.22
Ми проходимо найстрашніше випробування у нашій історії. Звернення Володимира Зеленського до українців 13.03.22
Гуманітарні коридори 13.03
Звітування Ірини Верещук про роботу гуманітарних коридорів станом на 13.03.22
Дивитись більше

Матеріали по темі

Що робити при отруєнні хлором
Викид хлору через аварію чи хімічну атаку? Що робити при потраплянні речовини в атмосферу
Яніна Соколова
Як Росія промиває мізки? Яніна Соколова про головні наративи пропаганди
Звернення Зеленського 14.03.22
Ми проходимо найстрашніше випробування у нашій історії. Звернення Володимира Зеленського до українців 13.03.22
Гуманітарні коридори 13.03
Звітування Ірини Верещук про роботу гуманітарних коридорів станом на 13.03.22

Відео
0:08:04
Звернення Зеленського 14.03.22

Ми проходимо найстрашніше випробування у нашій історії. Звернення Володимира Зеленського до українців 13.03.22
0:05:00
Гуманітарні коридори 13.03
Звітування Ірини Верещук про роботу гуманітарних коридорів станом на 13.03.22
0:05:43
Лілія Подкопаєва
Мовчазні люди Росії й Білорусі є такими ж співучасниками війни — Лілія Подкопаєва щодо показової аполітичності
0:03:55
Провина вцілілого
Картаєте себе, бо робите недостатньо для перемоги? Що таке провина вцілілого та як діяти
0:02:18
Пенсія армії
Приносять усю свою пенсію! Протистояти Росії готові навіть бабусі
0:00:52
Опра Вінфрі
Опра Вінфрі записала слова підтримки українцям
0:03:10
Зеленський
Зеленський відвідав українських поранених бійців
Звернення Олексія Арестовича на 18 день війни
Війна у кожного в серці. Арестович про психологічну втому українців та як з нею боротися
0:03:09
Протести на підтримку України
Як Україну підтримують у світі: від мітингів до прийому біженців
0:05:00
Ганна Різатдінова. Фото: НОК України
Підтримують свого президента: Ганна Різатдінова про колективну відповідальність спортсменів з РФ
Більше відео
Що таке національний роумінг
Читати далі
В Україні з’явився національний роумінг — пояснюємо, що це та як увімкнути

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь