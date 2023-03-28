Быть честной в разговоре с малышом — самое важное. Как подготовить ребенка к разлуке с мамой-военной

Каждая женщина, принимающая решение связать свою жизнь с военной службой, осознает все возможные риски и испытания, которые могут затронуть ее жизнь и, соответственно, жизнь ее семьи. Разлука со своими детьми — это одно из самых трудных испытаний как для женщины, так и для ее детей.

Универсального рецепта, как пережить этот период разлуки с наименьшими неприятными последствиями — нет, но есть определенные рекомендации, учитывая которые, можно облегчить негативное влияние разлуки как на мать, так и на ребенка.

Военный психолог Виктория Кравченко совместно с движением Ветеранка дала несколько советов, которые смогут облегчить период адаптации к разлуке.

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Как подготовить ребенка к тому, что мама идет на войну

Психолог Виктория Кравченко говорит: дети всегда отражают эмоциональное состояние матери. Поэтому для начала подготовиться к разлуке стоит самой матери, а потом — время начинать разговор с ребенком.

С чего следует начать разговор?

Сперва следует объяснить ребенку, что у военных есть определенные обязанности. Как это правильно делать — зависит от возраста и особенностей детей. Матери нужно быть готовой к любым эмоциям ребенку и не обесценивать их. Важное правило: чем больше говорить с ребенком, тем больше он будет доверять и тем меньше будет места для страха и переживаний.

Быть честной в разговоре с ребенком — самое важное.

Психолог также советует обязательно найти временного опекуна на период, когда мамы рядом не будет, а мужа нет. Это должно быть близкое к семье лицо, которого ребенок хорошо знает, и человек, способен позаботиться о несовершеннолетнем лице.

И для матери на фронте, и для опекуна или попечителя ребенка есть несколько советов, которые точно помогут в общении с ребенком.

Что нужно проговорить с ребенком, чья мама идет на фронт

Там, где будет мама, иногда нет связи. Это не значит, что мама не хочет говорить, а значит, что просто нет возможности.

Маме лучше записывать коротенькие видео, адресованные именно ребенку. В видео можно рассказать о своем дне, настроении и пожелать ребенку хорошего дня.

Для дошкольников можно записывать аудиосказки, которые опекун или попечитель могут включать детям перед сном.

Если есть возможность, через интернет-ресурсы можно вместе смотреть мультики или фильмы.

Если есть возможность, можно посылать друг другу письма.

Мама должна объяснять ребенку новости, которые его смущают. Главное — говорить правду, адаптированную к возрасту ребенку.

Лучше не обещать ребенку того, на что не можешь повлиять.

Следует постоянно говорить ребенку о своих любовных чувствах и не оставлять его в одиночестве с тяжелым сердцем. Если есть необходимость, можно вместе обратиться к психологу.

Для эффективной работы обоих членов семьи старшего ребенка следует переключать на какую-то деятельность: либо на учебу, либо на волонтерство.

Опекун должен поддерживать, слушать ребенка и помогать ему.

Как матери поддерживать себя во время разлуки с ребенком

Для мамы, как и для ребенка, важны все проявления внимания и любви. Разговоры и письма будут служить ресурсом для обоих.

Конечно, эмоции могут накрывать, и, чтобы не транслировать негатив на ребенка, следует делать это иным образом. Напоминай себе, ради кого и чего ты сейчас воюешь.

Основная задача родителей — защищать и заботиться о своих детях. В то же время решение пойти на войну является верным только для того, кто его принимает.

Никто никогда не поймет позицию другого человека, и с этим следует смириться.

Поэтому следует научиться отстаивать собственные границы и защищать друг друга и от клеветы, и от единого общего врага.

О собственном опыте разлуки с детьми Виктория Кравченко ранее рассказывала отдельно. Об этом мы писали в нашем другом материале.

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Главное фото: Depositphotos.