Быть честной в разговоре с малышом — самое важное. Как подготовить ребенка к разлуке с мамой-военной

Каждая женщина, принимающая решение связать свою жизнь с военной службой, осознает все возможные риски и испытания, которые могут затронуть ее жизнь и, соответственно, жизнь ее семьи. Разлука со своими детьми — это одно из самых трудных испытаний как для женщины, так и для ее детей.
Универсального рецепта, как пережить этот период разлуки с наименьшими неприятными последствиями — нет, но есть определенные рекомендации, учитывая которые, можно облегчить негативное влияние разлуки как на мать, так и на ребенка.
Военный психолог Виктория Кравченко совместно с движением Ветеранка дала несколько советов, которые смогут облегчить период адаптации к разлуке.
Психолог Виктория Кравченко говорит: дети всегда отражают эмоциональное состояние матери. Поэтому для начала подготовиться к разлуке стоит самой матери, а потом — время начинать разговор с ребенком.
Быть честной в разговоре с ребенком — самое важное.
Быть честной в разговоре с ребенком — самое важное.
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Психолог также советует обязательно найти временного опекуна на период, когда мамы рядом не будет, а мужа нет. Это должно быть близкое к семье лицо, которого ребенок хорошо знает, и человек, способен позаботиться о несовершеннолетнем лице.
И для матери на фронте, и для опекуна или попечителя ребенка есть несколько советов, которые точно помогут в общении с ребенком.
Для мамы, как и для ребенка, важны все проявления внимания и любви. Разговоры и письма будут служить ресурсом для обоих.
Конечно, эмоции могут накрывать, и, чтобы не транслировать негатив на ребенка, следует делать это иным образом. Напоминай себе, ради кого и чего ты сейчас воюешь.
Конечно, эмоции могут накрывать, и, чтобы не транслировать негатив на ребенка, следует делать это иным образом. Напоминай себе, ради кого и чего ты сейчас воюешь.
Основная задача родителей — защищать и заботиться о своих детях. В то же время решение пойти на войну является верным только для того, кто его принимает.
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Никто никогда не поймет позицию другого человека, и с этим следует смириться.
Поэтому следует научиться отстаивать собственные границы и защищать друг друга и от клеветы, и от единого общего врага.
Поэтому следует научиться отстаивать собственные границы и защищать друг друга и от клеветы, и от единого общего врага.
О собственном опыте разлуки с детьми Виктория Кравченко ранее рассказывала отдельно. Об этом мы писали в нашем другом материале.
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Главное фото: Depositphotos.