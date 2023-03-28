Бути чесною у розмові з малюком — найважливіше. Як підготувати дитину до розлуки з мамою-військовою

Кожна жінка, яка вирішує пов’язати своє життя з військовою службою, усвідомлює всі можливі ризики та випробовування, які можуть торкнутись її життя та, відповідно, життя її сім’ї. Розлука зі своїми дітьми — це одне з найважчих випробовувань як для жінки, так і для її дітей.

Універсального рецепта, як пережити цей період розлуки з найменшими неприємними наслідками, немає, але є певні рекомендації, враховуючи які, можна дещо полегшити негативний вплив розлуки як на матір, так і на дитину.

Військова психологиня Вікторія Кравченко спільно з рухом Ветеранка дали кілька порад, які зможуть полегшити період адаптації до розлуки.

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Як підготувати дитину до того, що мама йде на війну

Психологиня Вікторія Кравченко каже: діти завжди “віддзеркалюють” емоційний стан матері. Тож для початку підготуватися до розлуки варто самій матері, а вже потім час починати розмову з дитиною.

З чого варто почати розмову?

Спершу варто пояснити дитині, що у військових є певні обов’язки. Як це робити правильно — залежить від віку та особливостей дітей. Матері треба бути готовою до будь-яких емоцій дитини та не знецінювати їх. Важливе правило: чим більше говорити з дитиною, тим більше вона довірятиме та тим менше буде місця для страху і переживань.

Бути чесною у розмові з дитиною — найважливіше.

Психологиня також радить обов’язково знайти тимчасового опікуна на період, коли мами поряд не буде, а чоловіка немає. Це має бути близька до родини особа, яку добре знає дитина та яка здатна попіклуватися про неповнолітню особу.

І для матері на фронті, і для опікуна чи опікунки дитини є кілька порад, які точно допоможуть у спілкуванні з дитиною.

Що потрібно проговорити з дитиною, чия мама йде на фронт

Там, де буде мама, інколи немає зв’язку. Це не означає, що мама не хоче говорити, а означає, що вона просто не має змоги.

Мамі краще записувати коротенькі відео, які адресовані саме дитині. У відео можна розповісти про свій день, настрій та побажати дитині гарного дня.

Для дошкільнят можна записувати аудіоказки, які опікун чи опікунка можуть вмикати дітям перед сном.

Якщо є можливість, через інтернет-ресурси можна разом дивитися мультики чи фільми.

Якщо є можливість, можна надсилати одне одному листи.

Мама має пояснювати дитині новини, які її бентежать. Головне — казати правду, адаптовану до віку дитини.

Краще не обіцяти дитині того, на що не можеш вплинути.

Варто постійно говорити дитині про свої любовні почуття та не залишати її на самоті з важким серцем. Якщо є потреба, можна разом звернутися до психолога.

Задля ефективної праці обох членів сім’ї старшу дитину варто перемикати на якусь діяльність: або на навчання, або на волонтерство.

Опікун чи опікунка мають підтримувати, слухати дитину та допомагати їй.

Як матері підтримувати себе під час розлуки з дитиною

Для мами, як і для дитини, важливі усі вияви уваги та любові. Розмови та листи слугуватимуть ресурсом для обох.

Звісно, емоції можуть накривати, і щоб не транслювати негатив на дитину, варто робити це інакше. Нагадуй собі, задля кого та задля чого ти зараз воюєш.

Основне завдання батьків — захищати та піклуватися про своїх дітей. Водночас рішення піти на війну правильне лише для того, хто його ухвалює.

Ніхто ніколи не зрозуміє позицію іншої людини, і з цим варто змиритися.

Тож варто навчитися відстоювати власні кордони та боронити одне одного і від обмовлянь, і від єдиного спільного ворога.

Про власний досвід розлуки з дітьми Вікторія Кравченко раніше розповідала окремо. Про це ми писали в нашому іншому матеріалі.

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