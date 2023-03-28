Бути чесною у розмові з малюком — найважливіше. Як підготувати дитину до розлуки з мамою-військовою

Кожна жінка, яка вирішує пов’язати своє життя з військовою службою, усвідомлює всі можливі ризики та випробовування, які можуть торкнутись її життя та, відповідно, життя її сім’ї. Розлука зі своїми дітьми — це одне з найважчих випробовувань як для жінки, так і для її дітей.
Універсального рецепта, як пережити цей період розлуки з найменшими неприємними наслідками, немає, але є певні рекомендації, враховуючи які, можна дещо полегшити негативний вплив розлуки як на матір, так і на дитину.
Військова психологиня Вікторія Кравченко спільно з рухом Ветеранка дали кілька порад, які зможуть полегшити період адаптації до розлуки.
Психологиня Вікторія Кравченко каже: діти завжди “віддзеркалюють” емоційний стан матері. Тож для початку підготуватися до розлуки варто самій матері, а вже потім час починати розмову з дитиною.
Бути чесною у розмові з дитиною — найважливіше.
Бути чесною у розмові з дитиною — найважливіше.
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Психологиня також радить обов’язково знайти тимчасового опікуна на період, коли мами поряд не буде, а чоловіка немає. Це має бути близька до родини особа, яку добре знає дитина та яка здатна попіклуватися про неповнолітню особу.
І для матері на фронті, і для опікуна чи опікунки дитини є кілька порад, які точно допоможуть у спілкуванні з дитиною.
Для мами, як і для дитини, важливі усі вияви уваги та любові. Розмови та листи слугуватимуть ресурсом для обох.
Звісно, емоції можуть накривати, і щоб не транслювати негатив на дитину, варто робити це інакше. Нагадуй собі, задля кого та задля чого ти зараз воюєш.
Звісно, емоції можуть накривати, і щоб не транслювати негатив на дитину, варто робити це інакше. Нагадуй собі, задля кого та задля чого ти зараз воюєш.
Основне завдання батьків — захищати та піклуватися про своїх дітей. Водночас рішення піти на війну правильне лише для того, хто його ухвалює.
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Ніхто ніколи не зрозуміє позицію іншої людини, і з цим варто змиритися.
Тож варто навчитися відстоювати власні кордони та боронити одне одного і від обмовлянь, і від єдиного спільного ворога.
Тож варто навчитися відстоювати власні кордони та боронити одне одного і від обмовлянь, і від єдиного спільного ворога.
Про власний досвід розлуки з дітьми Вікторія Кравченко раніше розповідала окремо. Про це ми писали в нашому іншому матеріалі.
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Головне фото: Depositphotos.