Сделай дорогу предсказуемой! Как путешествовать с детьми с расстройствами аутистического спектра: советы родителям

К сожалению, есть дети, которые рождаются с разными проблемами. Некоторые дети имеют расстройство аутистического спектра (РАС). Эти дети нуждаются в особом внимании и подходе, например в образовании.

Дети с РАС любят, когда все предсказуемо, любят делать повторяющиеся действия. Поэтому спонтанные поездки или переезды могут быть для них сложными. Особенно во время войны многим семьям приходилось менять место жительства, что могло повлиять на состояние детей с РАС.

Эксперты рассказали для The Village Украина, как путешествовать с ребенком с РАС, как его подготовить и что нужно улучшать окружающим.

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Как война влияет на детей с РАС

Психолог Анна Перекатий говорит, что у разных детей, имеющих РАС, реакции на события могут быть разными.

— Но всех их объединяет то, что любые непредсказуемые события являются фактором стресса и вызывают тревожность. Дети с аутизмом любят предсказуемость: ритуалы, планы, действия, которые они знают. Все, что выбивается из плана — трудно объяснить, и это может вызвать острые реакции, — акцентирует она.

Большое количество людей и звуков сенсорно давят на них. Это может повлечь за собой эмоциональный взрыв, может быть сложным для семьи, поскольку другие люди в укрытии могут по-разному реагировать на эмоциональные проявления.

Дети с РАС часто нуждаются в большем времени на адаптацию. Оказаться в новом месте для некоторых детей — очень тревожно, — отмечает она.

Адаптация ребенка с РАС к новому месту

Ребенку с РАС на новом месте нужно уделять больше времени на адаптацию. Также следует ассоциировать помещение с любыми приятными событиями, стимулами, людьми и ощущениями.

Основная стратегия подготовки для любых действий детей с РАС — это предупредить, рассказать, показать, проиграть. Если ребенок понимает речь и воспринимает вербальные рассказы, родители могут рассказывать, что будет происходить (например, путешествие), и ребенок может настроиться.

Также следует помнить, что дети, имеющие расстройство аутистического спектра, лучше воспринимают визуализированную информацию. То есть можно в картинках рассказать о путешествии и подготовить к переезду.

Как путешествовать с ребенком, имеющим РАС

Игра “Путешествие” — это делается, чтобы подготовить ребенка к переезду. Ему легче будет поехать в путешествие, если он будет знать, что его ждет. Можно подкреплять свой рассказ картинками или фотографиями. Так можно объяснить, что ребенку брать с собой, что такое вокзал или аэропорт.

Заранее побывать в местах с транспортом — если у тебя есть возможность, еще до путешествия нужно показать ребенку, вокзал или аэропорт вживую, чтобы ребенок побывал в этой среде. Также нужно показывать фотографии, с кем он может взаимодействовать, например, стюардессы или проводника в поезде.

Привлекай ребенка к выбору и складыванию вещей, он будет чувствовать себя лучше, если будет иметь чувство контроля.

Подробно описывай каждый этап поездки.

Правильно выбирай жилье — в отеле следует выбирать комнаты на первом этаже, желательно в конце коридора как можно дальше от лифтов, бассейнов и других шумных мест на территории комплекса. Узнай, имеет ли отель возможность организовывать инклюзивные зоны (столы) в ресторанах и столовых, ведь в наиболее загруженные часы трудно найти места, а большое количество людей вокруг может вызвать стресс у ребенка.

Как сделать путешествие более комфортным

Окружение может способствовать комфорту детей и людей с РАС.

На вокзалах, в аэропортах и отелях разместить визуальные подсказки, которые удобны для всех.

По возможности снизить громкие звуки, которые могут быть дискомфортными. К примеру, в некоторых странах в супермаркетах есть дни или часы тишины, когда люди с РАС могут комфортно покупать продукты без громких объявлений.

Размещать людей с РАС в передней части самолета, где шум от двигателей менее громкий.

Добавить отдельные стойки регистрации без очередей в аэропортах, поскольку дети в спектре аутизма нетерпимы к ожиданию в разы сильнее других детей

Создайте отдельные ресурсные комнаты на вокзалах и в аэропортах.

Ранее мы рассказывали, как распознать аутизм у ребенка. Читай, на что нужно обратить внимание.

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