Сделай дорогу предсказуемой! Как путешествовать с детьми с расстройствами аутистического спектра: советы родителям

К сожалению, есть дети, которые рождаются с разными проблемами. Некоторые дети имеют расстройство аутистического спектра (РАС). Эти дети нуждаются в особом внимании и подходе, например в образовании.
Дети с РАС любят, когда все предсказуемо, любят делать повторяющиеся действия. Поэтому спонтанные поездки или переезды могут быть для них сложными. Особенно во время войны многим семьям приходилось менять место жительства, что могло повлиять на состояние детей с РАС.
Эксперты рассказали для The Village Украина, как путешествовать с ребенком с РАС, как его подготовить и что нужно улучшать окружающим.
Психолог Анна Перекатий говорит, что у разных детей, имеющих РАС, реакции на события могут быть разными.
— Но всех их объединяет то, что любые непредсказуемые события являются фактором стресса и вызывают тревожность. Дети с аутизмом любят предсказуемость: ритуалы, планы, действия, которые они знают. Все, что выбивается из плана — трудно объяснить, и это может вызвать острые реакции, — акцентирует она.
Большое количество людей и звуков сенсорно давят на них. Это может повлечь за собой эмоциональный взрыв, может быть сложным для семьи, поскольку другие люди в укрытии могут по-разному реагировать на эмоциональные проявления.
Большое количество людей и звуков сенсорно давят на них. Это может повлечь за собой эмоциональный взрыв, может быть сложным для семьи, поскольку другие люди в укрытии могут по-разному реагировать на эмоциональные проявления.
Дети с РАС часто нуждаются в большем времени на адаптацию. Оказаться в новом месте для некоторых детей — очень тревожно, — отмечает она.
Ребенку с РАС на новом месте нужно уделять больше времени на адаптацию. Также следует ассоциировать помещение с любыми приятными событиями, стимулами, людьми и ощущениями.
Основная стратегия подготовки для любых действий детей с РАС — это предупредить, рассказать, показать, проиграть. Если ребенок понимает речь и воспринимает вербальные рассказы, родители могут рассказывать, что будет происходить (например, путешествие), и ребенок может настроиться.
Также следует помнить, что дети, имеющие расстройство аутистического спектра, лучше воспринимают визуализированную информацию. То есть можно в картинках рассказать о путешествии и подготовить к переезду.
Также следует помнить, что дети, имеющие расстройство аутистического спектра, лучше воспринимают визуализированную информацию. То есть можно в картинках рассказать о путешествии и подготовить к переезду.
Окружение может способствовать комфорту детей и людей с РАС.
Ранее мы рассказывали, как распознать аутизм у ребенка. Читай, на что нужно обратить внимание.
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