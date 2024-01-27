Зроби дорогу передбачуваною! Як подорожувати з дітьми з розладами аутистичного спектра: поради батькам

На жаль, є діти, які народжуються з різними проблемами. Деякі діти мають розлад аутистичного спектра (РАС). Ці діти потребують особливої уваги та підходу, наприклад в освіті.

Діти з РАС люблять, коли усе передбачувано, люблять робити повторювальні дії. Тому спонтанні подорожі чи переїзди можуть бути для них складними. Особливо під час війни багатьом родинам доводилося змінювати місце проживання, що могло вплинути на стан дітей з РАС.

Експерти розповіли для The Village Україна, як подорожувати з дитиною з РАС, як її підготувати та що треба покращувати оточенню.

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Психологиня Анна Перекатій говорить, що у різних дітей, які мають РАС, реакції на події можуть бути різними.

— Але всіх їх об’єднує те, що будь-які непередбачувані події є великим чинником стресу та викликають тривожність. Діти з аутизмом люблять передбачуваність: ритуали, плани, дії, які вони знають. Усе, що вибивається з плану, – важко пояснити, і це може викликати гострі реакції, — акцентує вона.

Велика кількість людей і звуків сенсорно тиснуть на них. Це може спричинити емоційний вибух, може бути складним для родини, оскільки інші люди в укритті можуть по-різному реагувати на емоційні прояви.

Діти з РАС часто потребують більшого часу на адаптацію. Опинитися в новому місці для деяких дітей — дуже тривожно, — зазначає вона.

Адаптація дитини з РАС до нового місця

Дитині з РАС на новому місці треба давати більше часу на адаптацію. Також варто асоціювати приміщення з будь-якими приємними подіями, стимулами, людьми й відчуттями.

Основна стратегія підготовки для будь-яких дій дітей із РАС — це попередити, розповісти, показати, програти. Якщо дитина розуміє мовлення та сприймає вербальні розповіді, батьки можуть розповідати, що буде відбуватися (наприклад, подорож), і так дитина може налаштуватися.

Також варто пам’ятати, що діти, які мають розлад аутистичного спектра, краще сприймають інформацію візуалізовану. Тобто можна в картинках розповісти про подорож і підготувати до переїзду.

Як подорожувати з дитиною, яка має РАС

Гра “Мандрівка” — це робиться, щоб підготувати дитину до переїзду. Їй легше буде поїхати у подорож, якщо вона знатиме, що на неї чекає. Можна підкріплювати свою розповідь картинками чи фотографіями. Так можна пояснити, що дитині брати з собою, що таке вокзал чи аеропорт тощо.

Заздалегідь побувати у місцях з транспортом — якщо в тебе є можливість, ще до мандрівки треба показати дитині, вокзал чи аеропорт наживо, щоб дитина побула у цьому середовищі. Також треба показувати фотографії, з ким вона може взаємодіяти, наприклад стюардеси чи провідника у потязі.

Залучай дитину до вибору та складання речей, вона почуватиметься краще, якщо матиме відчуття контролю.

Детально описуй кожен етап подорожі.

Правильно вибирай житло — в готелі варто обирати кімнати на першому поверсі, бажано в кінці коридору якомога далі від ліфтів, басейнів та інших шумних місць на території комплексу. Дізнай, чи має готель можливість організовувати інклюзивні зони (столи) в ресторанах і їдальнях, адже у найбільш завантажені години важко знайти місця, а велика кількість людей навколо може викликати стрес у дитини.

Як зробити подорож комфортнішою

Оточення також може сприяти комфорту дітей та людей з РАС.

На вокзалах, в аеропортах і готелях розмістити візуальні підказки, які є зручними для всіх.

За можливості зменшити гучні звуки, які можуть бути дискомфортними. Наприклад, у деяких країнах у супермаркетах є дні або години тиші, коли люди з РАС можуть комфортно купувати продукти без гучних оголошень.

Розміщувати людей із РАС у передній частині літака, де шум від двигунів менш гучний.

Додати окремі стійки реєстрації без черг в аеропортах, оскільки діти у спектрі аутизму нетерпимі до очікування в рази сильніше, ніж інші діти

Створити окремі ресурсні кімнати на вокзалах і в аеропортах.

Раніше ми розповідали, як розпізнати аутизм у дитини. Читай, на що треба звернути увагу.

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