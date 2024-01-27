Зроби дорогу передбачуваною! Як подорожувати з дітьми з розладами аутистичного спектра: поради батькам

На жаль, є діти, які народжуються з різними проблемами. Деякі діти мають розлад аутистичного спектра (РАС). Ці діти потребують особливої уваги та підходу, наприклад в освіті.
Діти з РАС люблять, коли усе передбачувано, люблять робити повторювальні дії. Тому спонтанні подорожі чи переїзди можуть бути для них складними. Особливо під час війни багатьом родинам доводилося змінювати місце проживання, що могло вплинути на стан дітей з РАС.
Експерти розповіли для The Village Україна, як подорожувати з дитиною з РАС, як її підготувати та що треба покращувати оточенню.
Психологиня Анна Перекатій говорить, що у різних дітей, які мають РАС, реакції на події можуть бути різними.
— Але всіх їх об’єднує те, що будь-які непередбачувані події є великим чинником стресу та викликають тривожність. Діти з аутизмом люблять передбачуваність: ритуали, плани, дії, які вони знають. Усе, що вибивається з плану, – важко пояснити, і це може викликати гострі реакції, — акцентує вона.
Велика кількість людей і звуків сенсорно тиснуть на них. Це може спричинити емоційний вибух, може бути складним для родини, оскільки інші люди в укритті можуть по-різному реагувати на емоційні прояви.
Велика кількість людей і звуків сенсорно тиснуть на них. Це може спричинити емоційний вибух, може бути складним для родини, оскільки інші люди в укритті можуть по-різному реагувати на емоційні прояви.
Діти з РАС часто потребують більшого часу на адаптацію. Опинитися в новому місці для деяких дітей — дуже тривожно, — зазначає вона.
Дитині з РАС на новому місці треба давати більше часу на адаптацію. Також варто асоціювати приміщення з будь-якими приємними подіями, стимулами, людьми й відчуттями.
Основна стратегія підготовки для будь-яких дій дітей із РАС — це попередити, розповісти, показати, програти. Якщо дитина розуміє мовлення та сприймає вербальні розповіді, батьки можуть розповідати, що буде відбуватися (наприклад, подорож), і так дитина може налаштуватися.
Також варто пам’ятати, що діти, які мають розлад аутистичного спектра, краще сприймають інформацію візуалізовану. Тобто можна в картинках розповісти про подорож і підготувати до переїзду.
Також варто пам’ятати, що діти, які мають розлад аутистичного спектра, краще сприймають інформацію візуалізовану. Тобто можна в картинках розповісти про подорож і підготувати до переїзду.
Оточення також може сприяти комфорту дітей та людей з РАС.
Раніше ми розповідали, як розпізнати аутизм у дитини. Читай, на що треба звернути увагу.
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