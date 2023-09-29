Розповіді
Ексклюзив

Головне — не звертати увагу на слова, які кажуть у спину. Які складнощі виникають при вихованні дитини з розладами аутистичного спектра

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Вересня 2023, 18:00
Історія матері, яка виховує дитину з аутизмом про складнощі та міфи
Фото: Pexels

Ексклюзиви
Модні жіночі пальта 2023-2024: добірка трендових пальт сезону осінь-зима
Колір, принт, довжина та склад: наймодніші пальта осені 2023 та як їх правильно обирати
Люсі
Встаєш, витираєш сльози та розумієш — далі буде краще. Співачка Люсі про творчість, материнство та силу сенсів
YouTube
Віддаєш гроші окупанту? Чому українці досі дивляться контент росіян у YouTube та як це змінити — розбираємо детально
Богдан Шаніков
“Дуже сильно дратує жалість!” Інтерв’ю з кавалером золотого хреста про справжню війну, поранення і зміни у ставленні суспільства
Дивитись більше

Більше новин
Що можна перевозити через кордон: кількість їжі, ліків, грошей
Щоб на митниці не забрали. Що можна перевозити через кордон — детальні списки дозволеного і забороненого
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
постільна білизна
Щоб спати без кліщів та мікробів: як правильно прати постіль та як часто її міняти
Секс-календар
Секс-календар: як і навіщо планувати близькість — відповідає сексологиня
Дивитись більше

Матеріали по темі

Професія пожежника — як стати працівником ДСНС та що потрібно
Можу собі сказати — я рятую людей. Складнощі та переваги професії пожежника в Україні
Головне — не звертати увагу на слова, які кажуть у спину. Які складнощі виникають при вихованні дитини з розладами аутистичного спектра
Страшно ставало від думок, що Андрій приїде, і син запитає: “А ти хто?”. Наталка Денисенко про виклики для сім’ї
херсон
Уранці 29 вересня армія Росії обстріляла Херсон: є постраждалі
волонтерка про поїздку на Херсонщину
Від побаченого опускаються руки. Як живуть люди на Херсонщині та чим вони тривожаться

Відео
0:07:27
Професія пожежника — як стати працівником ДСНС та що потрібно

Можу собі сказати — я рятую людей. Складнощі та переваги професії пожежника в Україні
0:12:02
Культурний десант — у Києві відбудуться два благодійних концерти
Синхронізація тилу та фронту. У Києві відбудуться два благодійних концерти Культурного десанту
Бабин Яр трагедія
Два дні — десятки тисяч смертей. Розповідаємо про трагедію у Бабиному Яру
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Карта бойових дій в Україні сьогодні 29.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 29 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:11:01
волонтерка про поїздку на Херсонщину
Від побаченого опускаються руки. Як живуть люди на Херсонщині та чим вони тривожаться
0:03:19
Село Максимівка
Жодного будинку не вціліло! Яка ще небезпека чатує на мешканців Максимівки на Миколаївщині
0:00:00
Кременчук
Рятівне коло на випадок блекауту. У Кременчуці на місцевій лікарні встановили сонячні станції
0:04:43
навчання пілотів на F-16
Готуватися потрібно вже! Ексклюзивні кадри навчання українських пілотів
0:11:52
ІТ-курси для школярів
Замість звичайної інформатики: чи будуть в українських школах ІТ-курси
Більше відео
Люсі
Читати далі
Встаєш, витираєш сльози та розумієш — далі буде краще. Співачка Люсі про творчість, материнство та силу сенсів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь