“Мама, папа — я влюбился /(-ась)”. Как родителям подготовиться к разговору с ребенком о первых отношениях

Первые шаги, первые слова, первые достижения, первые уроки в школе — все это всегда происходит на глазах у родителей. Дети быстро растут и развиваются: казалось бы, недавно ты носил/(-а) свою кровинку на руках, а уже сегодня — дочь или сын признаются, что впервые влюбились.

Часто первую любовь дети встречают в школе, когда их связывают общие интересы.

Для родителей это дополнительные переживания. Но стоит ли контролировать и эти первые “шаги” ребенка? О том, как говорить с ребенком о первых романтических отношениях и о чем следует объяснить, редакция Вікна-новини расспросила у руководителя детского коррекционного направления благотворительного фонда MENTAL HELP 365 и нейропсихолога Дмитрия Вакуленко.

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С какого возраста следует начинать разговоры об отношениях

Нейропсихолог Дмитрий Вакуленко говорит: о базовых правилах поведения следует говорить уже с первого года жизни.

Речь, например, идет о так называемом правиле трусиков — ребенок должен знать, что касаться его тела в зоне, которую прикрывает белье, можно только родителям и врачам в отдельных случаях. К этому перечню также можно добавить других лиц, ухаживающих за ребенком.

— Тема отношений, любви, взаимодействия в романтическом плане между двумя людьми должна раскрываться уже с трёх лет.

С семи лет ребенок уже должен хорошо знать разницу между девочками и мальчиками по половому признаку, — объясняет эксперт и говорит: сейчас для детей и родителей уже написано много книг на доступном языке, согласно возрасту — Відверта розмова про це, Без маячні про перші місячні, Малечі про інтимні речі.

С 11 лет ребенку следует знать подробнее о физической близости между взрослыми людьми, в частности о сексе, месячных, средствах контрацепции.

По-моему, очень ценно развивать институт семьи и говорить о сексе, как следствие любви между двумя людьми, — заключает нейропсихолог.

Он объясняет, что понимание отношений между любимыми людьми должно постепенно формироваться на протяжении всего детства. Все начинается с отношений между мамой и папой: следует говорить, чем они отличаются от взаимодействия с другими близкими и родными.

— Должен закладываться фундамент понятия семьи и любви, а особое взаимодействие влюбленных друг в друга взрослых людей — это неотъемлемая часть нашей жизни.

Родителям следует раскрывать эту тему не только на собственном опыте, но и при чтении книг, объясняя и такую мотивацию действий главного героя; во время игры куклами следует проживать разные социальные истории, в частности охватывая тему семьи, романтических отношений; посещать детские представления, где есть любовная линия, с обсуждением увиденного.

В более взрослом, подростковом возрасте можно вместе подумать над месседжами и эмоциями, которые пытался передать автор той или иной песни, — советует Дмитрий Вакуленко.

Как говорить с ребенком, чтобы построить доверие

Доверие между родителями и детьми строится не за один день, а нарабатывается годами жизни. Чтобы ребенок доверял родителям, следует строить диалог, поощрять его любопытство, давать ответы на вопросы, а не избегать их.

— Родители должны понять: если ребенок видит или чувствует смущение родителей из-за его вопроса на тему отношений, рождения детей, секса, половых органов — для них эта тема постепенно стигматизируется, они не хотят и не могут обсуждать что-то с близкими, возникает стыд.

В некоторых случаях это может быть причиной страха или даже ощущения отвращения к романтическим отношениям и сексу.

Нейропсихолог считает, что это может стать препятствием для счастливой взрослой жизни, а также ограничивает ребенка в доступе к правдивой информации. Подросток начнет узнавать о контрацепции и отношениях где-нибудь, но не от собственных родителей.

Это провоцирует много негативных последствий: от сложности построения отношений с другим человеком до ранней беременности и заболеваниями, передающимися половым путем.

— Разговор с родителями не должен носить директивный характер, следует избегать запугивания. Чтобы ребенок доверял, нужно быть для него олицетворением любви, принятия и жизненной мудрости. Да, стоит отметить границы того, чего делать нельзя, однако обязательно подробно объясни, почему именно так и от каких последствий этими ограничениями ты предостерегаешь ребенка.

Говорить об этом следует спокойно и уверенно. Ребёнок должен осознавать все риски, но не испытывать панического страха.

Чтобы оставаться в безопасности, ребенок должен иметь четкий план, чек-лист, что и как нужно делать в разных ситуациях. Ко всему в жизни подготовиться невозможно, но базовые вещи, вероятные ситуации — стоит обсуждать в течение всего детства.

С возрастом зоны ответственности ребенка увеличиваются, в соответствии с этим будут меняться и твои наставления по алгоритму действий, — заключил Дмитрий Вакуленко.

Первые отношения: о чем следует поговорить

В жизни детей — в младшем или подростковом возрасте — встречается их первая любовь. В такой период родителям следует не упустить важные моменты поддержки, разговоров и объяснений, которых от них ждут дети.

О чем следует поговорить с ребенком, если в его жизни появляются первые отношения? Нейропсихолог Дмитрий Вакуленко говорит: для этого следует более подробно ознакомиться с литературой, которую он советует родителям и детям во время периода взросления.

— В специально разработанной литературе можно найти список тем, которые следует обсудить в рамках сексуального образования.

И отдельно хочу подчеркнуть: важно донести ребенку, что до совершеннолетия родители несут ответственность за его здоровье и благополучие. Поэтому они должны ограничивать ребенка от действий, которые несут объективную угрозу жизни и здоровью.

При этом следует быть с ребенком по одну сторону, относиться толерантно и с пониманием к его возрастным потребностям, находить решение проблемы, продолжать диалог, помогать ребенку учиться важным для взрослой жизни социальных аспектов.

Уже после совершеннолетия каждый человек имеет безусловные права на собственное тело. В частности, речь идет, что каждый человек имеет право решать, хочет ли он заниматься сексом, а также когда и с кем; решать, хочет ли он иметь детей, а также когда и каким образом, — отмечает эксперт.

Относительно появления первых в жизни ребенка отношений стоит оставаться деликатными. Помни, его наполняют новые, непонятные ощущения и эмоции, безусловно влияющие на поведение. И вполне нормально совершать ошибки — для того и нужно детство, чтобы научиться.

Задача родителей — быть поддержкой, создавать среду для получения опыта.

Как реагировать на новость о первых отношениях ребенка

— От первой реакции родителей очень зависит, будет ли в дальнейшем ребенок доверяться им по этой теме, — говорит нейропсихолог.

В общем, изменение поведения, перепады настроения, отдаленность от родителей и предпочтение мнения друзей или кумиров — это нормально в подростковом возрасте. Конечно, эти изменения могут обеспокоить родителей.

Здесь я советую оставаться спокойными и внимательными к собственному ребенку, не торопиться с выводами и действиями.

Создай условия для того, чтобы ребенок тебе доверял, не используй детективный стиль — это лишь вызовет активное или пассивное сопротивление, но никак не приблизит ваше понимание.

Следует помнить, что ребенку сейчас тоже непросто, поэтому делись собственным опытом и не кори его за ошибки, — отмечает Дмитрий Вакуленко.

О табу и запретах вокруг темы секса, как это вредит детям и почему в Украине стоит начать секс-образование, мы подробно разбирались в нашем другом материале.

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