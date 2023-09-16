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“Мамо, тату — я закохався/(-лась)”. Як батькам підготуватися до розмови з дитиною про перші стосунки

Вікторія Мельник, редакторка сайту 16 Вересня 2023, 17:00
Перші стосунки
Фото: Pexels

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“Мамо, тату — я закохався/(-лась)”. Як батькам підготуватися до розмови з дитиною про перші стосунки
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