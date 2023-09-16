“Мамо, тату — я закохався/(-лась)”. Як батькам підготуватися до розмови з дитиною про перші стосунки

Перші кроки, перші слова, перші здобутки, перші уроки в школі — все це завжди відбувається на очах у батьків. Діти швидко ростуть та розвиваються: здавалося б, нещодавно ти носив/(-ла) свою кровинку на руках, а вже сьогодні — донька чи син зізнаються, що вперше закохалися.

Часто перше кохання діти зустрічають у школі, коли їх пов’язують спільні інтереси.

Для батьків це — додаткові переживання. Та чи варто контролювати й ці перші “кроки” дитини? Про те, як говорити з дитиною про перші романтичні стосунки та що варто пояснити, редакція Вікна-новини розпитала у керівника дитячого корекційного напрямку благодійного фонду MENTAL HELP 365 та нейропсихолога Дмитра Вакуленка.

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З якого віку варто починати розмови про стосунки

Нейропсихолог Дмитро Вакуленко каже: про базові правила поведінки варто говорити вже з першого року життя.

Мова, наприклад, йде про так зване правило трусиків — дитина має знати, що торкатись її тіла в зоні, яку прикриває білизна, можна лише батькам та лікарям в окремих випадках. До цього переліку також можна додати інших осіб, які доглядають за дитиною.

— Тема стосунків, кохання, взаємодії в романтичному плані між двома людьми має розкриватись вже з трьох років.

З семи років дитина вже має добре знати відмінність між дівчатками та хлопчиками за статевою ознакою, — пояснює експерт та каже: нині для дітей і батьків вже написано багато книжок доступною мовою, відповідно до віку — Відверта розмова про це, Без маячні про перші місячні, Малечі про інтимні речі.

З 11 років дитині варто знати детальніше про фізичну близькість між дорослими людьми, зокрема про секс, місячні, засоби контрацепції тощо.

На мою думку, дуже цінно розвивати інститут сім’ї та говорити про секс, як про наслідок кохання між двома людьми, — висновує нейропсихолог.

Він пояснює, що розуміння про стосунки між коханими людьми має поступово формуватись протягом всього дитинства. Все починається зі стосунків між мамою та татом: варто говорити, чим вони відрізняються від взаємодії з іншими близькими та рідними.

— Має закладатись фундамент поняття сім’ї та кохання, а особлива взаємодія закоханих один в одного дорослих людей — це є невіднятною частиною нашого життя.

Батькам варто розкривати цю тему не тільки на власному досвіді, а і під час читання книжок, пояснюючи й таку мотивацію дій головного героя; під час гри ляльками варто проживати різні соціальні історії, зокрема охоплюючи тему сім’ї, романтичних стосунків; відвідувати дитячі вистави, де є любовна лінія, з обговоренням побаченого — теж гарна ідея.

В більш дорослому, підлітковому віці, можна разом подумати над меседжами та емоціями, які намагався передати автор тієї чи іншої пісні, — радить Дмитро Вакуленко.

Як говорити з дитиною, аби вибудувати довіру

Довіра між батьками та дітьми будується не за один день, а напрацьовується роками життя. Аби дитина довіряла батькам, варто будувати діалог, заохочувати її цікавість, давати відповіді на запитання, а не уникати їх.

— Батьки мають зрозуміти: якщо дитина бачить чи відчуває ніяковість батьків через її питання на тему стосунків, народження дітей, сексу, статевих органів — для них ця тема поступово стигматизується, вони не хочуть і не можуть обговорювати щось з близькими, виникає сором.

В деяких випадках це може бути передумовою страху або навіть відчуття огиди до романтичних стосунків та сексу.

Нейропсихолог вважає, що це може стати перепоною до щасливого дорослого життя, а також обмежує дитину в доступі до правдивої інформації. Підліток почне дізнаватися про контрацепцію та стосунки деінде, але не від власних батьків.

Це провокує багато негативних наслідків: від труднощів побудови стосунків з іншою людиною до ранньої вагітності та захворюваннями, що передаються статевим шляхом.

— Розмова з батьками не повинна мати директивний характер, варто уникати залякування. Щоб дитина довіряла, треба бути для неї уособленням любові, прийняття та життєвої мудрості. Так, варто зазначити кордони того, чого робити не можна, проте обов’язково детально поясни чому саме так і від яких наслідків цими обмеженнями ти застерігаєш дитину.

Говорити про це варто спокійно і впевнено. Дитина має усвідомлювати всі ризики, але не відчувати панічного страху.

Щоб залишатись у безпеці, дитина повинна мати чіткий план, чек лист, що і як треба робити в різних ситуаціях. До всього в житті підготуватись неможливо, але базові речі, ймовірні ситуації — варто обговорювати протягом всього дитинства.

З віком зони відповідальності дитини збільшуються, відповідно до цього будуть змінюватись і твої настанови щодо алгоритму дій, — висновує Дмитро Вакуленко.

Перші стосунки: про що варто поговорити

В житті дітей — у молодшому чи підлітковому віці — зустрічається їхнє перше кохання. В такий період батькам варто не пропустити важливі моменти підтримки, розмов та пояснень, яких від них чекають діти.

Про що ж варто поговорити з дитиною, якщо в її житті з’являються перші стосунки? Нейропсихолог Дмитро Вакуленко каже: для цього варто детальніше ознайомитися з літературою, яку він радить батькам та дітям під час періоду дорослішання.

— У спеціально розробленій літературі можна знайти перелік тем, які варто обговорити в рамках сексуальної освіти.

Та окремо хочу підкреслити: важливо донести дитині, що до повноліття батьки несуть відповідальність за її здоров’я та добробут. І тому вони повинні обмежувати дитину від дій, які несуть об’єктивну загрозу життю та здоров’ю.

При цьому, варто бути з дитиною по один бік, ставитись толерантно та з розумінням до її вікових потреб, знаходити розв’язання проблеми, продовжувати діалог, допомагати дитині вчитись важливих для дорослого життя соціальних аспектів.

Уже після повноліття кожна людина має безумовні права на власне тіло. Зокрема, ідеться й про те, що кожна людина має право вирішувати, чи хоче вона займатися сексом, а також коли та з ким; вирішувати, чи хоче вона мати дітей, а також коли і яким чином, — наголошує експерт.

Стосовно появи перших у житті дитини стосунків — варто залишатись делікатними. Пам’ятай, її сповнюють нові, незрозумілі відчуття та емоції, які безумовно впливають на поведінку. І цілком нормально робити помилки — для того і потрібне дитинство, щоб навчитись.

Завдання батьків — бути підтримкою, створювати середовище для отримання досвіду.

Як реагувати на новину про перші стосунки дитини

— Від першої реакції батьків дуже залежить, чи буде надалі дитина довірятися їм стосовно цієї теми, — каже нейропсихолог.

Загалом, зміна поведінки, перепади настрою, віддаленість від батьків та перевага думки друзів чи кумирів — це нормально в підлітковому віці. Звичайно, ці зміни можуть стурбувати батьків.

Тут я раджу залишатись спокійними та уважними до власної дитини, не поспішати з висновками та діями.

Створи умови для того, щоб дитина тобі довіряла, не використовуй детективний стиль — це лише викличе активний або пасивний опір, але аж ніяк не наблизить ваше порозуміння.

Варто пам’ятати, що дитині зараз теж непросто, тож ділися власним досвідом і не картай її за помилки, — наголошує Дмитро Вакуленко.

Про табу та заборони навколо теми сексу, як це шкодить дітям та чому в Україні варто започаткувати секс-освіту, ми детально розбиралися в нашому іншому матеріалі.

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