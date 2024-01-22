Лечение зубов у детей под наркозом: преимущества и недостатки, показания и подготовка

Лечение зубов — не самое приятное дело. Особенно нагоняет страх поход к стоматологу у детей. Многие не могут выдержать боль во время лечения или удаления зубов, поэтому родители спрашивают: можно ли лечить зубы у детей под наркозом?

Но безопасно ли лечение зубов у детей под анестезией — в этом разбиралось издание hromadske. Мы рассказываем самое интересное дальше.

Лечение зубов детям под наркозом: показания и подготовка

Действительно, лечение зубов у детей возможно под действием анестезии (наркоза). Об этом в комментарии hromadske рассказала профессор и заведующая кафедрой детской стоматологии в Днепровском медуниверситете Илона Ковач.

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Согласно протоколам Министерства здравоохранения, лечение зубов детям от одного до трех лет прямо показано под общим обезболиванием. Иным способом в таком возрасте ребенка лечить нельзя.

На выбор, лечение под действием анестезии возможно в возрасте от трех до пяти лет.

Анестезия показана:

детям с аутизмом;

детям с ДЦП;

детям, склонным к возбуждению и имеющим гипертонус.

Илона Ковач отметила, что бывают случаи, когда о местном обезболивании речь не идет.

— Удаляем и в четыре, и в пять лет — когда детей привозят с температурой, с абсцессом — о каком местном обезболивании тогда может идти речь. Там гной, поэтому есть прямое показание к общему обезболиванию. Бывают разные ситуации.

Вместе с тем, врач отметила, что во время войны количество детей, которых следует лечить под анестезией, увеличилось. Все потому, что резкие звуки пугают детей, поэтому врачи идут навстречу ребенку.

Сейчас в Украине работают над усовершенствованием протоколов лечения зубов у детей под анестезией, чтобы они были наподобие европейских. Также врач отметила, что она выступает за лечение под общей анестезией у детей, однако на лечении в стационаре, а не в частных кабинетах.

Лечение зубов детям под наркозом: что нужно знать

Анестезиолог Максим Левченко объяснил, что наркоз людям вводят двумя способами: внутривенно и ингаляционно. В последнем случае препарат вводят в дыхательные пути с помощью наркозного оборудования.

Анестезия, введенная ингаляционно, легче воспринимается детьми, они быстрее просыпаются.

Перед началом процедуры ребенок должен сдать анализ крови, мочи и некоторые биохимические показатели. За три часа до процедуры желательно не есть, а за полтора-два — не пить.

Лечение во сне всегда происходит под наблюдением и контролем анестезиолога: врачи следят за глубиной сна пациента, мониторят показатели сатурации, пульсовой волны, частоты сердечных сокращений, артериального давления и, при необходимости, сердечного ритма.

— Я советую делать все за один раз. Не регламентирую врача, что мы можем работать только 1,5 часа. Если нужно 2,5 часа, то будем работать столько, чтобы закончить сразу все, чтобы ребенок уже больше к этому не возвращался, — заметил анестезиолог.

Делать операцию под наркозом также советуют, если у ребенка уже был неприятный и болезненный опыт, или если у ребенка большой объем лечения.

Лечение ребенка с “удержанием” в кресле может быть не только неэффективным, но и добавить проблем: появится страх к врачам, или даже другие проблемы со здоровьем.

Родителям также следует следить за тем, чтобы не пропустить первую зубную боль у ребенка. Когда следует впервые вести ребенка к стоматологу, мы рассказывали раньше.

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