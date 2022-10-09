Организация смешанного обучения в условиях войны: что лучше выбрать для ребенка

Во времена пандемии Covid-19 украинские школы перешли на “дистанционку”. Со временем школьники начали привыкать к новой форме обучения — смешанной. То есть сочетание дистанционной и очной формы для обучения.

Как правильно сочетать несколько форм, организовывать образовательный процесс в военных реалиях и какие формы обучения существуют, объяснила Государственная служба качества образования Украины.

Существует несколько вариантов, как можно объединить несколько форм обучения. Вместе с тем в Украине наиболее распространена смешанная. Но есть возможность также сочетать самостоятельное изучение материала, возможность привлечь электронные ресурсы, дополнительные лекции, сотрудничество в команде.

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Какие формы обучения существуют?

В Украине для обеспечения смешанной формы обучения используют привлечение электронных технологий в очной форме.

Ротационная модель

Такой формат часто встречается в украинских школах. Он означает, что дети в классе чередуются на очном посещении школы. То есть, один ученик идет в школу, а другой занимается онлайн. Чередование происходит по определенному расписанию.

При этом учителя могут часть материала оставлять на самостоятельную проработку, а во время встреч проводить обсуждение и рассмотрение дискуссионных вопросов.

Гибкая модель

Гибкая модель обучения похожа на заочное обучение в университетах: ее применяют в школах, где дистанционное обучение является основной формой получения образования.

Такая форма обучения предполагает, что учитель выступает только инструктором для детей, курирует их в тех вопросах, которые возникают у школьников. У каждого ребенка свое расписание занятий, или же общее для нескольких детей.

Личностно ориентированная модель

Эта форма обучения предполагает ориентировку на одного ребенка, то есть — индивидуальное обучение.

Чаще такую ​​форму обучения применяют при углубленном изучении какого-либо предмета и сочетают с экстернатной формой обучения, онлайн и другими формами.

Модель обогащенной виртуальной среды

Эта модель именно о дистанционном обучении. С помощью виртуальных сред, компьютерных технологий дети обучаются, выполняют задания и ищут дополнительные источники знаний.

Встречи оффлайн также возможны: для подведения итогов, проведения систематического контроля и встреч, которые могли бы мотивировать дальнейшие достижения.

Так формы обучения не перегружают детей и не отбивают у школьников желание учиться. А если ты начал/а чем-то заниматься, но быстро “забрасываешь” это занятие — читай советы, как себя приучить к саморазвитию даже во время войны.

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