Організація змішаного навчання в умовах війни: що краще обрати для дитини

В часи пандемії Covid-19 українські школи перейшли на “дистанційку”. З часом школярі почали звикати до нової форми навчання — змішаної. Тобто, поєднання дистанційної та очної форми для навчання.

Як правильно, поєднувати кілька форм навчання, організовувати освітній процес у воєнних реаліях та які форми навчання існують, пояснила Державна служба якості освіти України.

Існує кілька варіантів, як можна поєднати різні форми навчання. Разом з тим, в Україні найпоширенішою є змішана. Але існує можливість також поєднувати самостійне вивчення матеріалу, можливість залучити електронні ресурси, додаткові лекції, співпраці у команді.

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Які форми навчання існують?

В Україні задля забезпечення змішаної форми навчання використовують залучення електронних технологій в очній формі.

Ротаційна модель

Такий формат досить часто зустрічається в українських школах. Він означає, що діти в класі чергуються на очному відвідуванні школи. Тобто, один учень йде до школи, а інший — займається онлайн. Чергування відбувається за визначеним розкладом.

При цьому вчителі можуть частину матеріалу лишати на самостійне опрацювання, а під час зустрічей проводити обговорення та розгляд дискусійних питань.

Гнучка модель

Гнучка модель навчання схожа на заочне навчання в університетах: її застосовують у тих школах, де дистанційне навчання є основною формою здобуття освіти.

Така форма навчання передбачає, що вчитель виступає лише інструктором для дітей, курує їх у тих запитаннях, які виникають у школярів. У кожної дитини свій розклад занять, або ж загальний для кількох дітей.

Особистісно орієнтована модель

Ця форма навчання передбачає орієнтування на одну дитину, тобто — індивідуальне навчання.

Найчастіше таке навчання застосовують при поглибленому вивченні якогось предмета та поєднують з екстернатною формою навчання, мережевою та іншими формами навчання.

Модель збагаченого віртуального середовища

Ця модель саме про дистанційне навчання. З допомогою віртуальних середовищ, комп’ютерних технологій діти навчаються, виконують завдання та шукають додаткові джерела знань.

Зустрічі офлайн також можливі: для підбиття підсумків, проведення систематичного контролю та зустрічей, що могли б змотивувати на подальші досягнення.

Так форми навчання не перевантажують дітей та не відбивають у школярів бажання навчатися. А якщо ти почав(-ла) чимось займатися, але швидко “закидаєш” це — читай поради, як себе привчити до саморозвитку навіть під час війни.

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