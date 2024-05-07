Тяжелые эмоции мамы и ребенка – новый чат-бот для родителей, помогающий прожить сложные времена

Непрожитые тяжелые эмоции разрушают человека, влияют на его жизнь и наносят вред окружающим. Но если научиться экологически проживать свои чувства, то этот паттерн можно разрушить, став более открытым к диалогу.
Чтобы отрицательные эмоции родителей не травмировали ребенка, общественная организация Генерація матерів Лада разработала чат-бот Мама, діти, емоції. Керуй емоціями, щоб вони не керували тобою.
В чат-боте доступны 16 тяжелых эмоций взрослых и девять — ребенка. Им воспользовались уже около трех тысяч человек, чаще работая с эмоциями злости, тревоги и раздражительности.
Также бот предлагает следующие функции для родителей:
Все видеоматериалы проекта сопровождаются жестовым языком.
Частью проекта является Путівник щоденних вправ, содержащий упражнения для взрослых детей. Они помогают прорабатывать тяжелые эмоции, овладевать собой и возвращаться в нормальное состояние, как маме, так и ребенку.
Чат-боты могут спасти не только психическое здоровье, но и жизнь. Платформа ДонорUA создала чат-бот на основе ChatGPT, чтобы сообщать о необходимости в донорской крови.
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