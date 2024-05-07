Тяжелые эмоции мамы и ребенка – новый чат-бот для родителей, помогающий прожить сложные времена

Непрожитые тяжелые эмоции разрушают человека, влияют на его жизнь и наносят вред окружающим. Но если научиться экологически проживать свои чувства, то этот паттерн можно разрушить, став более открытым к диалогу.

Чтобы отрицательные эмоции родителей не травмировали ребенка, общественная организация Генерація матерів Лада разработала чат-бот Мама, діти, емоції. Керуй емоціями, щоб вони не керували тобою.

Мама, діти, емоції — новый чат-бот для родителей

В чат-боте доступны 16 тяжелых эмоций взрослых и девять — ребенка. Им воспользовались уже около трех тысяч человек, чаще работая с эмоциями злости, тревоги и раздражительности.

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Также бот предлагает следующие функции для родителей:

анонимный тест для определения эмоции взрослого, которую нужно проработать;

информация о тяжелых эмоциях ребенка и упражнениях, которые помогут родителям научить детей проживать их экологически;

видеолекции от психологов о 16 тяжелых эмоциях взрослых: злоба, тревога, страх, печаль, стыд, вина, отчаяние, зависть, ненависть, раздражительность, жалость, обида, одиночество, опустошение, разочарование и застенчивость;

девять тяжелых эмоций детей: страх, злость, печаль, вина, тревога, ревность, зависть, стыд и разочарование;

разные упражнения, которые научат работать с эмоциями, разработанные психологами;

контакты бесплатных психологических проектов и служб в разных городах Украины.

Все видеоматериалы проекта сопровождаются жестовым языком.

Частью проекта является Путівник щоденних вправ, содержащий упражнения для взрослых детей. Они помогают прорабатывать тяжелые эмоции, овладевать собой и возвращаться в нормальное состояние, как маме, так и ребенку.

Чат-боты могут спасти не только психическое здоровье, но и жизнь. Платформа ДонорUA создала чат-бот на основе ChatGPT, чтобы сообщать о необходимости в донорской крови.

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