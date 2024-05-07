Важкі емоції мами та дитини — новий чат-бот для батьків, який допомагає прожити складні часи

Непрожиті важкі емоції руйнують людину, впливають на її життя та завдають шкоди оточенню. Але якщо навчитися екологічно проживати свої почуття, то цей патерн можна зруйнувати, ставши відкритішими до діалогу.

Щоб негативні емоції батьків не травмували дитину, громадська організація Генерація матерів Лада розробили чат-бот Мами, діти, емоції. Керуй емоціями, щоб вони не керували тобою.

Мами, діти, емоції — новий чат-бот для батьків

У чат-боті доступні 16 важких емоцій дорослих і дев’ять — дитини. Ним скористалися вже близько трьох тисяч людей, найчастіше працюючи з емоціями злості, тривоги й роздратованості.

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Також бот пропонує такі функції для батьків:

анонімний тест для визначення емоції дорослого, яку треба пропрацювати;

інформація про важкі емоції дитини та вправи, які допоможуть батькам навчити дітей проживати їх екологічно;

відеолекції від психологів про 16 важких емоцій дорослих: злість, тривогу, страх, сум, сором, провину, відчай, заздрість, ненависть, роздратованість, жалість, образу, самотність, спустошення, розчарування та сором’язливість;

дев’ять важких емоцій дітей: страх, злість, сум, провину, тривогу, ревнощі, заздрість, сором і розчарування;

різні вправи, які навчать працювати з емоціями, розроблені психологами;

контакти безоплатних психологічних проєктів і служб у різних містах України.

Всі відеоматеріали проекту супроводжуються жестовою мовою.

Частиною проєкту є Путівник щоденних вправ, який містить у собі вправи для дорослих дітей. Вони допомагають пропрацьовувати важкі емоції, опановувати себе і повертатися в нормальний стан, як мамі, так і дитині.

Чат-боти можуть врятувати не лише психічне здоров’я, але й життя. Платформа ДонорUA створила чат-бот на основі ChatGPT, щоб повідомляти про необхідність в донорській крові.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

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