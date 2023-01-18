Родительство

Энергия образования. В Киеве открыли свободный коворкинг для школьников и учителей

Даниэла Долотова, редактор сайта 18 января 2023, 08:00
коворкінг для школярів
Фото: Unsplash

Больше новостей
Правила раціону жінок після 45 років
Поддерживает здоровье и энергию: правила рациона женщин после 45 лет
Євген Булацик
Боевых вылетов всегда будет недостаточно! История кавалера ордена За мужество полковника Евгения Булацика
Бровари: новини 18 січня — біля дитячого садка впав гвинтокрил
Адское утро в Броварах: возле детсада упал вертолет, есть погибшие
Красное горло
Выпить, чтобы быстрее вылечиться? Нужны ли антибиотики при красном горле и белом налете на миндалинах — объясняет педиатр
Смотреть больше

Материалы по теме

де купатися на водохреща
Власти призывают отойти от традиций? Где купаться на Крещение в Киеве: список разрешенных локаций
дпа та зно 2023
ДПА и ВНО возвращаются: как будут сдавать экзамены в 2023 году
Ялинка
Не выкидывай в мусорку: пункты утилизации новогодних елок в Киеве
топ-10 українських мультиків для твоєї дитини
Про казаков, мавок и черных котов: топ-10 украинских мультиков для твоего ребенка

Видео
Карта бойових дій в Україні

Актуальная карта боевых действий в Украине 18 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:44
Кока-Кола та Червоний Хрест
В надежде облегчить ситуацию и приблизить победу: как международные компании поддерживают украинцев
0:04:22
Наталія Гуменюк про ймовірність масованої ракетної атаки РФ
Залп до 44 ракет в Черном море. К чему готовится РФ — анализирует Гуменюк
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 17 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте и аналитика ISW
0:02:30
Голодні російські окупанти мріють про втечу — нове перехоплення ГУР
Еще и мародерите? Конечно! Военный РФ жалуется на нехватку еды и мечтает уехать домой
0:09:53
Ситуація на фронті 16 січня — останні новини зі Сходу України
Ожесточенные бои продолжаются, а коллаборанты убегают — ситуация на Восточном фронте сейчас
0:11:23
Дніпро розбір завалів
Криков больше не слышно… Что происходит на месте ракетного удара в Днепре
0:02:43
Залізничне
Ищут сломанные снарядами деревья, чтобы обогреть дом: как супруги пенсионеров выживают под обстрелами РФ в Зализничном
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 16 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:18
Київщина
Воронка диаметром 10 метров вместо огорода! Жители Киевской области возмущены очередной атакой РФ
Больше видео
Тіндер
Читать дальше
Собственный опыт. Пять фактов о Tinder и как безопасно его использовать
Як впоратися з емоціями: поради психологині
Читать дальше
Эмоции берут верх? Простые правила, как прожить их конструктивно, чтобы не ссориться с близкими

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь