Энергия образования. В Киеве открыли свободный коворкинг для школьников и учителей

Если раньше основной проблемой в школе для детей были неожиданные контрольные и слова о том, что нужно искать двойной листок, то теперь времена изменились.

Современные школьники вынуждены чаще отправляться на поиски света, чтобы иметь возможность продолжать учебу.

Поэтому в Киеве решили создать свободный коворкинг для школьников под названием Энергия образования, где всегда есть свет и интернет.

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Таким образом дети смогут присоединяться к своим онлайн-занятиям или же выполнять домашние задания без преград. Преподаватели тоже могут посетить пространство, чтобы иметь возможность провести онлайн-занятия.

Co-Learning Энергия образования — это бесплатное пространство для совместного обучения, в котором есть генератор и интернет, — пишет Освітория.

Также в коворкинге всегда присутствует учебный наставник, который поможет ребенку в случае возникновения вопросов или проблем. А во время воздушных тревог поможет всем пройти в укрытие.

Заведение работает в две смены, поэтому для того, чтобы прийти в гости, придется заполнить Google-форму. После этого работники пространства перезвонят, чтобы уточнить информацию о записи и посещении.

Кроме того, на выходных волонтеры проводят бесплатные мастер-классы и занятия, такие как арт-терапия, которая должна снизить уровень стресса среди молодежи и малышей.

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