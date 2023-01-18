Батьківство

Енергія освіти. У Києві відкрили вільний коворкінг для школярів та вчителів

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Січня 2023, 08:00
коворкінг для школярів
Фото: Unsplash

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