Енергія освіти. У Києві відкрили вільний коворкінг для школярів та вчителів

Якщо раніше основною проблемою у школі для дітей були неочікувані контрольні й слова про те, що потрібно шукати подвійний папірець, то тепер часи змінились.

Сучасні школярі змушені найчастіше вирушати на пошуки світла, щоб мати змогу продовжувати навчання.

Тому в Києві вирішили створити коворкінг для школярів під назвою Енергія освіти, де завжди є світло та інтернет.

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Так діти зможуть приєднуватися до своїх онлайн-занять або ж виконувати домашні завдання без перешкод. Викладачі теж можуть завітати до простору, щоб мати змогу провести онлайн-заняття.

Co-Learning Енергія освіти — це безкоштовний простір для спільного навчання, в якому є генератор та інтернет, — пише Освіторія.

Також у коворкінгу завжди присутній навчальний наставник, який допоможе дитині у разі виникнення питань чи проблем. А під час повітряних тривог допоможе усім пройти в укриття.

Заклад працює у дві зміни, тому для того, щоб завітати в гості, доведеться заповнити Google-форму. Після цього працівники простору перетелефонують, щоб уточнити інформацію щодо запису та відвідин.

Крім того, на вихідних волонтери проводять безкоштовні майстер-класи та заняття, як, наприклад, арт-терапія, що має знизити рівень стресу серед молоді та малечі.

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