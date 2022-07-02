Вступительная кампания 2022: электронные кабинеты для поступающих и сроки подачи документов

В этом году вступительная кампания началась с некоторыми изменениями. Впервые поступающие на основе базового среднего образования — то есть ученики после 9 класса, — создают электронные кабинеты и подают электронные заявления на поступление.

В предыдущие годы такие кабинеты создавали только поступающие после 11 класса. Процесс регистрации личного электронного кабинета в текущем году начался 23 июня.

Как регистрировать электронный кабинет поступающего?

По ссылке на сайт ЕГЭБО необходимо зарегистрировать свой электронный кабинет. Для этого необходимо указать электронную почту, к которой есть доступ и она не запрещена на территории Украины, создать пароль для доступа в кабинет и выбрать вариант поступления в учебное заведение на основе собственного свидетельства об образовании (на основе получения базового образования/ на основе получения полного среднего образования /…).

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Указанная электронная почта будет использоваться для активации кабинета и в заявлении поступающего, поэтому важно указывать её название без ошибок.

Тогда необходимо указать серию и номер документа об образовании, а также номер (без серии) удостоверяющего личность: паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, свидетельство о рождении.

Что необходимо для электронного кабинета?

Фото (селфи или некорректное фото не подойдет, поскольку в будущем это фото может использовать учебное заведение для изготовления студенческих документов и удостоверений);

Справка (при наличии), подтверждающая окончание школы в 2022 году в поселке (сельский коэффициент);

Редактировать внесенную информацию можно до момента подачи первого электронного заявления в учебное заведение. Возможность подачи электронных заявлений открыта 30 июня и продлится до 18:00, 13 июля.

Что нужно знать:

В этом году конкурсный балл поступающего на бюджет состоит из результатов индивидуального устного собеседования или творческого конкурса и может быть рассмотрено мотивационное письмо. Текст мотивационного письма необходимо будет заполнять в кабинете при подаче заявления.

При необходимости копии материалов (дипломы, награды), подтверждающие изложенную в письме информацию, следует посылать на электронные ящики Приемных комиссий учебных заведений, указанные в конкурсных предложениях.

В этом году многие поступающие, которые из-за полномасштабной войны выехали из Украины, останутся за границей и будут продолжать обучение там. Куда поступить в Европе мы рассказывали раньше.

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