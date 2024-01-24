Что такое ИПСО: что следует знать об инструменте войны, который часто использует Россия

Следует помнить, что Россия ведет против Украины войну как на фронте, так и в киберпространстве, а также в информационном пространстве. За последние два года украинцы часто слышали термин ИПСО, но некоторые до сих пор могут не до конца понимать, что это такое.

Мы расскажем, что такое ИПСО, каковы его признаки и как Россия это применяла.

Что такое ИПСО

ИПСО — это информационно-психологическая операция. Ее задача — повлиять на настроения общества. От этих настроений меняются действия представителей этого общества. Сейчас Россия применяет ИПСО, чтобы украинцы перестали верить в способности ВСУ или сделать так, чтобы украинцы не сопротивлялись российским оккупантам.

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Элементами ИПСО являются дезинформация, пропаганда, преувеличение определенной информации или умаление другой, диверсии в тылу, кибератаки и т.д. Информацию для информационно-психологических операций запускают через площадки пропаганды, чтобы дальше она распространялась уже самими людьми. Сейчас легко запускать такую дезинформацию через социальные сети.

Часто в ИПСО преобладают нарративы, что украинская власть скрывает правду или что у власти есть какие-то договоренности относительно этой войны, что ВСУ всюду сдают позиции и т.д.

Примеры ИПСО

Одним из примеров ИПСО являются нарративы в начале полномасштабного вторжения о том, что украинские власти капитулировали. Об этом даже писал бывший министр обороны Алексей Резников и СБУ.

Часто россияне также применяют технологию дипфейка. Они пытаются сделать видео, в которых якобы официальные лица говорят правдивые вещи. Часто россияне разгоняли нарратив о конфликте между Зеленским и Залужным и распространили дипфейк, где Залужный говорит, что будто Зеленский ликвидировал его помощника.

Чтобы не попасть в ловушку ИПСО, всегда нужно проверять информацию в официальных источниках и искать подтверждение всем словам, анализировать фото и видео и пытаться найти оригинальную запись.

Ранее мы рассказывали простые советы, как различать фейки и ориентироваться в информации.

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