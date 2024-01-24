Що таке ІПСО: що варто знати про інструмент війни, який часто використовує Росія

Варто пам’ятати, що Росія веде проти України війну як на фронті, так і в кіберпросторі, а також в інформаційному. За останні два роки українці часто чули термін ІПСО, але дехто досі може не до кінця розуміти, що це таке.

Ми розповімо, що таке ІПСО, які його ознаки та як Росія це застосовувала.

Що таке ІПСО

ІПСО — це інформаційно-психологічна операція. Її завдання — вплинути на настрої у суспільстві. Від цих настроїв змінюються дії представників цього суспільства. Зараз Росія застосовує ІПСО, щоб зневірити українців у спроможності ЗСУ або ж зробити так, щоб українці не чинили опір російським окупантам.

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Елементами ІПСО є дезінформація, пропаганда, перебільшення певної інформації або применшення іншої, диверсії в тилу, кібератаки тощо. Інформацію для інформаційно-психологічних операцій запускають через майданчики пропаганди, щоб надалі вона поширювалася вже самими носіями. Зараз легко запускати таку дезінформацію через соціальні мережі.

Часто в ІПСО переважають наративи, що українська влада приховує правду чи влада має якісь домовленості щодо цієї війни, що ЗСУ усюди здають позиції тощо.

Приклади ІПСО

Одним із прикладів ІПСО є наративи на початку повномасштабного вторгнення про те, що українська влада капітулювала. Про це навіть писав колишній міністр оборони Олексій Резніков та СБУ.

Часто росіяни також застосовують технологію діпфейк. Вони намагаються зробити відео, в яких нібито офіційні особи говорять правдиві речі. Часто росіяни розганяли наратив про конфлікт між Зеленським та Залужним та поширили діпфейк, де ніби Залужний розповідає, що Зеленський ліквідував його помічника.

Щоб не потрапити у пастку ІПСО, треба завжди перевіряти інформацію в офіційних джерелах та шукати підтвердження усім словам, аналізувати фото та відео, та намагатися знайти оригінальний запис.

Раніше ми розповідали прості поради, як розрізняти фейки та орієнтуватися в інформації.

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