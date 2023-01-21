Опасно и вредно? Развеиваем популярные мифы о радиации и атомной энергетике

Существует множество мифов вокруг радиации. Поэтому у людей порождаются страх и сомнения в безопасности использования атомной энергетики.

Сразу раскроем карты — АЭС безопасны, если ими правильно пользоваться. Радиобиолог Елена Паренюк рассказала изданию УП.Жизнь о радиации и развеяла мифы о ней.

Миф № 1. Все АЭС опасны

На самом деле, за все время развития атомной энергетики было всего две крупные катастрофы — в Чернобыле и Фукусиме. Кроме этого, было еще несколько меньших аварий, которые не повредили ни людям, ни экологии.

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Ведущие эксперты десятилетиями разрабатывают механизмы защиты атомных электростанций и продумывают различные сценарии — от блэкаута до стихийных бедствий.

А работники АЭС должны всегда действовать согласно инструкциям. Тогда риски аварий на таких предприятиях будут минимальными.

Миф № 2. Атомная энергетика вредна для окружающей среды

По сравнению с ТЭС, сжигающими ископаемое топливо, АЭС почти не выделяют углекислого газа. Поэтому атомную энергетику считают зеленой.

А вот вредные газы, которые образуются в результате сжигания ископаемого топлива и оседают в легких людей, действительно могут вызвать раковые заболевания. И по статистике их количество намного превышает те, что связаны с радиацией.

Миф № 3. Вся радиация светится

Радиация опасна тем, что ее невозможно увидеть, почувствовать на вкус, прикосновение, запах и т.д. Однако действительно во время ядерной реакции из-за определенных физических процессов происходит свечение радионуклидов.

Это явление называется эффект Черенкова. Но в обыденной жизни его увидеть почти невозможно.

Миф № 4. Любые дозы радиации вредные

Многие удивятся, но наш организм не то, что может выдержать, но и нуждается в радиации в небольших дозах. Так наши клетки получают незначительные повреждения и обновляются.

Этот процесс происходит непрерывно, ведь радиация в дозе 9-14 микрозивертов в час окружает нас повсюду и постоянно.

Однако если эта доза превышает норму, клетки организма получают большие поражения и восстановиться полноценно уже не могут. Это и чревато негативными последствиями для здоровья.

Миф № 5. Алкоголь — панацея от радиации

Радиоактивное облучение разрушает ДНК клеток. Но каким образом? Поскольку тело человека на 70% состоит из воды, то наиболее вероятно, что радиация попадет именно в молекулу воды. Тогда она распадается на свободные радикалы H и HO. Они и разрушают ДНК.

На клеточном уровне алкоголь действительно “связывает” эти свободные радикалы в клетке, а поэтому предотвращает разрушение ДНК. Однако добиться такого эффекта в обычной жизни практически невозможно, ведь алкоголь должен быть в каждой клетке тела.

Для этого нужно выпить очень много, а это опасно для здоровья и может привести к летальным случаям.

Миф № 6. Радиацию создали люди

Люди только используют то, что создала природа. Самый большой источник радиации в нашей галактике — это Солнце. Там постоянно идет термоядерная реакция.

Можно привести много примеров, где в окружающей среде встречаются радионуклиды — в радиоактивных углероде, водороде, калии. Последний находят в картофеле, орехах и бананах.

Ученые могут искусственно создать радионуклиды в ядерных реакторах. Во время этого процесса могут появляться элементы, когда-то находившиеся в природе, но уже распавшиеся.

То есть специалисты их не придумывают, а просто искусственно получают в результате контролируемых реакций.

В целом, если знать, как правильно работать с радиацией, то она будет абсолютно безопасной и будет приносить пользу человечеству.

Сегодня абсолютно вся Европа живет, как на иголках: страна-террорист Россия держит палец на спусковом крючке радиационной катастрофы.

В случае аварии на ЗАЭС последствия для людей и окружающей среды могут быть катастрофическими. Читай, что положить в радиационную аптечку.

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