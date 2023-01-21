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Небезпечно та шкідливо? Розвіюємо популярні міфи про радіацію та атомну енергетику

Олена Яковлєва, редакторка сайту 21 Січня 2023, 18:00
Небезпечно та шкідливо? Розвіюємо популярні міфи про радіацію та атомну енергетику
Фото: Pexels

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Небезпечно та шкідливо? Розвіюємо популярні міфи про радіацію та атомну енергетику
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