Небезпечно та шкідливо? Розвіюємо популярні міфи про радіацію та атомну енергетику

Існує багато міфів навколо радіації. Через це в людей породжуються страх та сумніви щодо безпечності використання атомної енергетики.

Одразу розкриємо карти — АЕС безпечні, якщо ними правильно користуватись. Радіобіологиня Олена Паренюк розповіла виданню УП.Життя про радіацію та розвіяла міфи про неї.

Міф № 1. Усі АЕС — небезпечні

Насправді за весь час розвитку атомної енергетики було всього дві великі катастрофи — у Чорнобилі та Фукусімі. Окрім цього, було ще декілька менших аварій, які не спричинили шкоди ні людям, ні екології.

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Провідні експерти десятиліттями розробляють механізми захисту атомних електростанцій та продумують різноманітні сценарії — від блекауту до стихійних лих.

А працівники АЕС повинні завжди діяти згідно з інструкціями. Тоді ризики аварій на таких підприємствах будуть мінімальними.

Міф № 2. Атомна енергетика шкідлива для довкілля

У порівнянні з ТЕС, які спалюють викопне паливо, АЕС майже не виділяють вуглекислого газу. Тому атомну енергетику вважають зеленою.

А ось шкідливі гази, які утворюються внаслідок спалювання викопного палива та осідають у легенях людей, справді можуть спричиняти ракові захворювання. І за статистикою їхня кількість набагато перевищує ті, що пов’язані з радіацією.

Міф № 3. Уся радіація світиться

Радіація небезпечна саме тим, що її неможливо побачити, відчути на смак, дотик, запах тощо. Однак справді під час ядерної реакції через певні фізичні процеси відбувається світіння радіонуклідів.

Це явище називається ефект Черенкова. Але в повсякденному житті його побачити майже неможливо.

Міф № 4. Будь-які дози радіації шкідливі

Багато хто здивується, але наш організм не те, що може витримати, але й потребує радіації в невеликих дозах. Так наші клітини отримують незначні ушкодження та оновлюються.

Цей процес відбувається безперервно, адже радіація в дозі 9-14 мікрозівертів на годину оточує нас всюди та постійно.

Однак якщо ця доза перевищує норму, то клітини організму отримують більші ураження й відновитись повноцінно вже не можуть. Це й несе негативні наслідки для здоров’я.

Міф № 5. Алкоголь — панацея від радіації

Радіоактивне опромінення руйнує ДНК клітин. Але яким чином? Оскільки тіло людини на 70% складається з води, то найбільш ймовірно, що радіація влучить саме в молекулу води. Тоді вона розпадається на вільні радикали H та HO. Вони й руйнують ДНК.

На клітинному рівні алкоголь справді “зв’язує” ці вільні радикали в клітині, а тому запобігає руйнуванню ДНК. Однак досягти такого ефекту у звичайному житті практично неможливо, адже алкоголь повинен бути в кожній клітині тіла.

Для цього потрібно випити дуже багато, а це небезпечно для здоров’я та навіть може призвести до летальних випадків.

Міф № 6. Радіацію створили люди

Люди лише використовують те, що створила природа. Найбільше джерело радіації в нашій галактиці — це Сонце. Там постійно триває термоядерна реакція.

Можна навести багато прикладів, де в навколишньому середовищі зустрічаються радіонукліди — в радіоактивних вуглеці, водні, калію. Останній знаходять у картоплі, горіхах та бананах.

Науковці можуть штучно створити радіонукліди в ядерних реакторах. Під час цього процесу можуть з’являтись елементи, які колись були в природі, але вже розпались.

Тобто фахівці їх не вигадують, а просто штучно отримують внаслідок контрольованих реакцій.

Загалом якщо знати, як правильно працювати з радіацією, то вона буде абсолютно безпечною та приноситиме користь людству.

Нині абсолютно вся Європа живе як на голках: країна-терорист Росія тримає палець на спусковому гачку радіаційної катастрофи.

У разі аварії на ЗАЕС наслідки для людей та довкілля можуть бути катастрофічними. Читай, що покласти в радіаційну аптечку.

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