Цены на бензин в Украине стремительно падают: почему и какая ситуация на АЗС страны

Топливо является стратегическим ресурсом, особенно во время войны. О том, какая ситуация сейчас на АЗС страны и насколько упадет цена на бензин и дизтопливо уже сегодня, Вікнам рассказал первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

Какая ситуация на АЗС в разных уголках Украины

В последнее время были перебои со снабжением топливом, что прежде всего было связано с вооруженной агрессией Российской Федерации и боевыми действиями.

В тех регионах, где нет возможности проехать железнодорожным или автомобильным транспортом, заправки используют имеющиеся у них остатками.

На западной и в центральной Украине поставки достаточно стабильны.

Цены на бензин

Уже с сегодняшнего дня, 18 марта, цены на бензин и дизтопливо существенно снизятся, поскольку Верховная Рада приняла законопроект о снижении НДС с 20% до 7% и об отмене акцизов.

Следовательно, можно ожидать снижения цены на дизтопливо на 5 гривен, а на бензин – более чем на 7 гривен.

Бензин на АЗС страны должны продавать не дороже 35,76 грн за литр.

Также установлена максимальная наценка для АЗС на уровне: 4,55 грн. и 5,00 грн. для двух видов топлива.

— Цена может измениться, только если меняется цена на сам импортируемый нефтепродукт, — объясняют в правительстве.

Но тренд позитивный, уверяет Денис Кудин. Если в начале войны нефть Brent торговалась за $127, то уже сегодня она стоит $107.

В украинском правительстве прогнозируют, что цена и дальше будет снижаться.

Почему в первые дни войны некоторые АЗС опустели

До начала войны львиную долю нефтепродуктов Украина импортировала из России и Белоруссии. В результате военных действий такие поставки больше невозможны. Поэтому нам пришлось переориентироваться на поставки из стран Западной Европы.

Такой импорт был и раньше, но сегодня нам нужно завозить принципиально иные объемы.

Уже сегодня по заключенным контрактам в Украину приезжает топливо из Румынии, Венгрии, Польши, Молдовы, даже из Литвы — железной дорогой или на бензовозах. Также законтрактованы значительные партии снабжения морским транспортом в порты Румынии и Польши.

Со США переговоры продолжаются.

Советуем также почитать о важнейших законах, принятых Верховной Радой для гражданских и военных из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации.