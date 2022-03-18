Ціни на бензин в Україні стрімко падають: чому та яка ситуація на АЗС країни

Пальне є стратегічним ресурсом, надто — під час війни. Про те, яка ситуація нині на АЗС країни та наскільки здешевшає бензин і дизпаливо, уже сьогодні Вікнам розповів перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

Яка ситуація на АЗС в різних куточках України

Останнім часом були перебої з постачанням палива, що передусім було пов’язано зі збройною агресією Російської Федерації та бойовими діями.

У тих регіонах, де немає можливості проїхати залізничним або автомобільним транспортом, заправки користуються залишками, які у них є.

На заході та в центрі України постачання досить стабільне.

Ціни на пальне

Уже від сьогодні, 18 березня, ціни на пальне суттєво знизяться, тому що Верховна Рада ухвалила законопроект щодо зниження ПДВ з 20% до 7% і щодо скасування акцизів.

Відтак можна очікувати зниження ціни на дизпаливо на 5 гривень, а на бензин — на понад 7 гривень.

Бензин на АЗС країни мають правити не дорожче за 35,76 грн за літр.

Також встановлена максимальна націнка для АЗС на рівні: 4,55 грн і 5,00 грн для двох видів палива.

— Ціна може змінитися, тільки якщо міняється ціна на сам нафтопродукт, який ми імпортуємо, — пояснюють в уряді.

Але тренд позитивний, переконує Денис Кудін. Якщо на початку війни нафта Brent торгувалася за $127, то вже сьогодні вона вартує $107.

В українському уряді прогнозують, що ціна і надалі буде знижуватися.

Чому в перші дні війни деякі АЗС спорожніли

До початку війни левову частку нафтопродуктів Україна імпортувала з Росії та Білорусі. Внаслідок військових дій таке постачання більше не є можливим. Тож нам довелося переорієнтуватися на постачання з країн Західної Європи.

Такий імпорт був і раніше, але сьогодні нам потрібно завозити принципово інші обсяги.

Уже сьогодні за укладеними контрактами залізницею та бензовозами в Україну приїжджає пальне з Румунії, Угорщини, Польщі, Молдови, навіть з Литви. Також законтрактовані значні партії постачання морським транспортом в порти Румунії та Польщі.

Зі США перемовини тривають.

Радимо також почитати про найважливіші закони, ухвалені Верховною Радою для цивільних та військових через збройну агресію Російської Федерації.