Приветствуйте нового короля! Коронация Чарльза III и Камиллы в Великобритании — ОНЛАЙН

Сегодня, 6 мая 2023, в Великобритании состоится коронация Чарльза III и Камиллы. Чего от нее ждать? Какие интересные детали будут на коронации? Читай в нашем материале, где смотреть коронацию и кого на нее не пригласили — о самом интересном.
Сегодня, 6 мая 2023, состоится коронация Чарльза III и Камиллы на престол Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии. Возможно, она станет самой дорогой в истории, ведь в последний раз она проводилась во время восхождения на престол королевы Елизаветы II в 1953 году. Нынешняя коронация будет стоить примерно 250 млн фунтов стерлингов.
Торжества начались задолго до коронации, Лондон гудит. Для зрителей открыли смотровые площадки. Церемония традиционно пройдет в Вестминстерском аббатстве. Туда двинется колонна военных вместе с королевской каретой.
По киевскому времени служба начнется в 13:00. Во время нее монарх даст клятву, будет представлен народу, пройдет обряд помазания, инвеституры, а затем сойдет на престол.
По киевскому времени служба начнется в 13:00. Во время нее монарх даст клятву, будет представлен народу, пройдет обряд помазания, инвеституры, а затем сойдет на престол.
Знаменитое поздравление монарха с людьми состоится в 16:30 по Киеву на балконе Букингемского дворца. После церемонии состоится пролет авиации военно-воздушных сил.
Фото: Getty Images
На коронацию приглашены около 2000 человек. В их числе действующие и бывшие британские члены Палаты лордов, лидеры стран Содружества, президенты и премьер-министры разных стран, члены королевских домов мира, члены британской королевской семьи.
К тому же на церемонию приглашена и первая леди Украины Елена Зеленская.
Фото: Kensington Palace
На коронацию не пригласили Владимира Путина, Александра Лукашенко и глав государств Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы.
Вчера, 5 мая, состоялся торжественный прием по случаю коронации. Он прошел в Букингемском дворце. На него пригласили политиков, членов королевских семей всего мира. От Украины прием посетила Елена Зеленская и Денис Шмыгаль.
Короля Чарльза будут короновать Имперской государственной короной, изготовленной еще для Георга VI. На ней 3000 драгоценных камней. Весит такая корона 1,06 кг.
Короля Чарльза будут короновать Имперской государственной короной, изготовленной еще для Георга VI. На ней 3000 драгоценных камней. Весит такая корона 1,06 кг.
Королеву-консорта Камиллу коронуют короной королевы Марии. Ее изменили специально для церемонии, поэтому на ней не будет бриллианта Кохинура. Известно, что принц Гарри не покажется народу с балкона, таким было решение короля.
На церемонии принц Гарри будет без супруги Меган Маркл, после церемонии он вернется в США на день рождения своего первенца Арчи.
Посмотреть церемонию коронации Чарльза III и Камиллы ты можешь в нашем материале. Трансляция начнется 6 мая в 12:25.
Коронацию будут транслировать также каналы BBC и Sky News в телеэфире.
Король считает, что Британия нуждается в модернизации. Он экономен и часто нарушает протокол. Важно, что Чарльз III интересуется развитием событий в Украине, поэтому нам следует ждать сотрудничества.
Такая выразительная приверженность монарху недопустима согласно правилам, но Чарльз показал, что его правление не будет скучным и протокольным.
Раньше мы рассказывали об интересных фактах из жизни Чарльза III.
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