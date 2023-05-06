Приветствуйте нового короля! Коронация Чарльза III и Камиллы в Великобритании — ОНЛАЙН

Сегодня, 6 мая 2023, в Великобритании состоится коронация Чарльза III и Камиллы. Чего от нее ждать? Какие интересные детали будут на коронации? Читай в нашем материале, где смотреть коронацию и кого на нее не пригласили — о самом интересном.

Церемония коронации Чарльза III и Камиллы: когда и где

Сегодня, 6 мая 2023, состоится коронация Чарльза III и Камиллы на престол Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии. Возможно, она станет самой дорогой в истории, ведь в последний раз она проводилась во время восхождения на престол королевы Елизаветы II в 1953 году. Нынешняя коронация будет стоить примерно 250 млн фунтов стерлингов.

Торжества начались задолго до коронации, Лондон гудит. Для зрителей открыли смотровые площадки. Церемония традиционно пройдет в Вестминстерском аббатстве. Туда двинется колонна военных вместе с королевской каретой.

По киевскому времени служба начнется в 13:00. Во время нее монарх даст клятву, будет представлен народу, пройдет обряд помазания, инвеституры, а затем сойдет на престол.

Знаменитое поздравление монарха с людьми состоится в 16:30 по Киеву на балконе Букингемского дворца. После церемонии состоится пролет авиации военно-воздушных сил.

Интересные факты о коронации Чарльза III

На коронацию приглашены около 2000 человек. В их числе действующие и бывшие британские члены Палаты лордов, лидеры стран Содружества, президенты и премьер-министры разных стран, члены королевских домов мира, члены британской королевской семьи.

К тому же на церемонию приглашена и первая леди Украины Елена Зеленская.

На коронацию не пригласили Владимира Путина, Александра Лукашенко и глав государств Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы.

Вчера, 5 мая, состоялся торжественный прием по случаю коронации. Он прошел в Букингемском дворце. На него пригласили политиков, членов королевских семей всего мира. От Украины прием посетила Елена Зеленская и Денис Шмыгаль.

Короля Чарльза будут короновать Имперской государственной короной, изготовленной еще для Георга VI. На ней 3000 драгоценных камней. Весит такая корона 1,06 кг.

Королеву-консорта Камиллу коронуют короной королевы Марии. Ее изменили специально для церемонии, поэтому на ней не будет бриллианта Кохинура. Известно, что принц Гарри не покажется народу с балкона, таким было решение короля.

На церемонии принц Гарри будет без супруги Меган Маркл, после церемонии он вернется в США на день рождения своего первенца Арчи.

Церемония коронации Чарльза III: где смотреть

Посмотреть церемонию коронации Чарльза III и Камиллы ты можешь в нашем материале. Трансляция начнется 6 мая в 12:25.

Коронацию будут транслировать также каналы BBC и Sky News в телеэфире.

Коронация Чарльза ІІІ — украинская трансляция

Чего ждать от правления Чарльза III

Король считает, что Британия нуждается в модернизации. Он экономен и часто нарушает протокол. Важно, что Чарльз III интересуется развитием событий в Украине, поэтому нам следует ждать сотрудничества.

Такая выразительная приверженность монарху недопустима согласно правилам, но Чарльз показал, что его правление не будет скучным и протокольным.

Раньше мы рассказывали об интересных фактах из жизни Чарльза III.

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