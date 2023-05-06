Вітайте нового короля! Коронація Чарльза III та Камілли у Великій Британії — ОНЛАЙН

Сьогодні, 6 травня 2023 року, у Великій Британії відбудеться коронація Чарльза III та Камілли. Чого від неї чекати? Які цікаві деталі будуть на коронації? Читай у нашому матеріалі, де дивитися коронацію та кого на неї не запросили — про найцікавіше.

Церемонія коронації Чарльза III та Камілли: коли та де

6 травня 2023 року відбудеться коронація Чарльза III та Камілли на престол Сполученого Королівства Великої Британії. Можливо, вона стане найдорожчою в історії, адже востаннє вона проводилася під час сходження на престол королеви Єлизавети II ще у 1953 році. Цьогорічна коронація коштуватиме приблизно 250 млн фунтів стерлінгів.

Урочистості розпочалися задовго до коронації, Лондон гуде. Для людей відкрили оглядові майданчики. Церемонія традиційно пройде у Вестмінстерському абатстві. Туди рушить колона військових разом з королівською каретою.

За київським часом служба розпочнеться о 13:00. Під час неї монарх дасть клятву, буде представлений народу, пройде обряд помазання, інвеститури, а потім зійде на престол.

Знамените вітання монарха з людьми відбудеться о 16:30 за київським часом на балконі Букінгемського палацу. Після церемонії відбудеться проліт авіації військово-повітряних сил.

Цікаві факти про коронацію Чарльза III

На коронацію запрошені близько 2000 осіб. Серед них є чинні та колишні британські члени Палати лордів, лідери країн Співдружності, президенти й прем’єр-міністри різних країн, члени королівських домів світу, члени британської королівської родини.

До того ж на церемонію запрошена і перша леді України Олена Зеленська.

На коронацію не запросили Володимира Путіна, Олександра Лукашенка та глав держав Ірану, М’янми, Сирії, Афганістану та Венесуели.

Вчора, 5 травня, відбувся урочистий прийом з нагоди коронації. Він пройшов у Букінгемському палаці. На нього запросили політиків, членів королівських родин усього світу. Від України на прийом завітала Олена Зеленська та Денис Шмигаль.

Короля Чарльза будуть коронувати Імперською державною короною, яку виготовили ще для Георга VI. На ній 3000 дорогоцінних каменів. Важить така корона 1,06 кг.

Королеву-консорта Каміллу коронують короною королеви Марії. Її змінили спеціально для церемонії, тому на ній не буде діаманту Кохінуру. Відомо, що принц Гаррі не покажеться народу з балкона, таким було рішення короля.

На церемонії принц Гаррі буде без дружини Меган Маркл, після церемонії він повернеться до США на день народження свого первістка Арчі.

Церемонія коронації Чарльза III: де дивитися

Подивитися церемонію коронації Чарльза III та Камілли ти можеш у нашому матеріалі. Трансляція розпочнеться 6 травня о 12:25.

Коронацію транслюватимуть також канали ВВС та Sky News у телеефірі.

Коронація Чарльза ІІІ — українська трансляція

Чого чекати від правління Чарльза III

Король вважає, що Велика Британія потребує модернізації. Він ощадливий та часто порушує протокол. Важливо, що Чарльз III цікавиться розвитком подій в Україні, тому нам слід чекати співпраці.

Така виразна прихильність від монарха є неприпустимою згідно з правилами, але Чарльз показав, що його правління не буде нудним та протокольним.

Раніше ми розповідали про цікаві факти з життя Чарльза III.

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