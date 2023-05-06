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Вітайте нового короля! Коронація Чарльза III та Камілли у Великій Британії — ОНЛАЙН

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 06 Травня 2023, 11:31
Церемонія коронації Чарльза III та Камілли: коли і де подивитися
Фото: Getty Images

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Вітайте нового короля! Коронація Чарльза III та Камілли у Великій Британії — ОНЛАЙН
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