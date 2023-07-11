Что украинцы чаще всего заказывают за рубежом: результаты исследований группы экспертов Promocodius

Последние несколько лет, даже несмотря на полномасштабную войну, среди украинцев наблюдается активизация интереса к товарам зарубежных магазинов.

Так, представители сайта Promocodius, который специализируется на промокодах и купонах, заявляют, что стремительный рост количества покупок за рубежом наблюдается еще с 2014 года. Специалисты связывают это с несколькими факторами:

рост экономической активности и доходов населения в первой половине двухтысячных;

улучшение международной торговли и упрощение таможенных процедур после подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году;

развитие интернет-магазинов и онлайн-платформ, которые позволяют заказывать товары из других стран по выгодным ценам и с низкой стоимостью доставки.

Также значительно ускорились и улучшились логистические процессы. Укрпочта, Новая Почта, Meest Express и другие транспортные компании доставляют товары из других стран гораздо быстрее, чем это происходило еще пять-десять лет назад. При этом стоимость доставки вполне демократична, а то и вообще товары доставляют бесплатно.

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Одним из магазинов-фаворитов среди украинцев остается AliExpress — большой онлайн-каталог самых разнообразных товаров по довольно демократичным ценам. А если добавить сюда еще и промокоды Алиэкспресс, можно сэкономить больше.

В Promocodius отметили, что в Украине сейчас есть несколько основных категорий товаров, которые чаще всего и в наибольшем количестве заказывают на AliExpress:

телефоны и аксессуары, особенно чехлы, кабели, зарядные устройства и держатели;

разнообразная электроника, в частности гарнитуры, карты памяти, флешки и тому подобное;

автомобильные товары, такие как осветительные элементы, видеорегистраторы, радар-детекторы и GPS-навигаторы;

женское белье, в том числе чулки и корсеты;

часы, особенно спортивные смарт-часы, кварцевые и механические.

То есть несложно проследить тенденцию, что украинцы преимущественно заказывают за рубежом относительно недорогие товары, которые в Украине при этом стоят существенно дороже. Редко заказывают дорогую продукцию и ту, которая может быть повреждена при транспортировке: телевизоры, компьютеры, электрический транспорт и т.д.

Кстати! По данным транспортной службы Meest China, в течение первого квартала 2023 года украинцы уже заказали на AliExpress более 26 млн посылок, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

Как отметил менеджер Promocodius Роман Жорник, украинцы стали активнее искать пути экономии. Если раньше потенциальный покупатель преимущественно просто знакомился с несколькими интересными ему предложениями и делал заказ, то сейчас украинцы чаще ищут различные скидки, промокоды, программы лояльности и тому подобное. И это, по мнению представителей Promocodius, положительная тенденция, которая говорит нам, что украинцы начали делать покупки более сознательно.

PromoCodius — это онлайн-платформа, которая предлагает актуальные купоны, промокоды и скидки для тысяч известных брендов. Основана в 2016 году. Работает в Украине, Чехии, Польше, Словакии, Румынии, Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии, Испании, Мексике, США, Турции.

Чтобы всегда хватало средств на необходимые и желаемые товары, нужно уметь распределять денежные средства. Ранее мы рассказывали, как спланировать личный бюджет.

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