Що українці найчастіше замовляють за кордоном: результати досліджень групи експертів Promocodius

Останні кілька років, навіть попри повномасштабну війну, серед українців спостерігається активізація інтересу до товарів закордонних магазинів.

Так, представники сайту Promocodius, що спеціалізується на промокодах та купонах, заявляють, що стрімке зростання кількості покупок за кордоном спостерігається ще з 2014 року. Спеціалісти повʼязують це з декількома факторами:

зростання економічної активності та доходів населення в першій половині двохтисячних;

поліпшення міжнародної торгівлі та спрощення митних процедур після підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у 2014 році;

розвиток інтернет-магазинів та онлайн-платформ, які дозволяють замовляти товари з інших країн за вигідними цінами та з низькою вартістю доставлення.

Також значно прискорилися та покращилися логістичні процеси. Укрпошта, Нова Пошта, Meest Express та інші транспортні компанії доставляють товари з інших країн набагато швидше, ніж це відбувалося ще п’ять – десять років тому. При цьому вартість доставлення цілком демократична або взагалі товари доставляються безплатно.

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Одним з магазинів-фаворитів серед українців залишається AliExpress — великий онлайн-каталог найрізноманітніших товарів за доволі демократичними цінами. А якщо додати сюди ще й промокоди Аліекспрес, можна зекономити більше.

В Promocodius зазначили, що в Україні зараз є декілька основних категорій товарів, які найчастіше та у найбільшій кількості замовляють на AliExpress:

телефони та аксесуари, особливо чохли, кабелі, зарядні пристрої та тримачі;

різноманітна електроніка, зокрема гарнітури, карти памʼяті, флешки тощо;

автомобільні товари, такі як освітлювальні елементи, відеореєстратори, радар-детектори та GPS-навігатори;

жіночу білизну, зокрема панчохи та корсети;

годинники, особливо спортивні смартгодинники, кварцові та механічні.

Тобто нескладно прослідкувати тенденцію, що українці переважно замовляють за кордоном відносно недорогі товари, які в Україні при цьому коштують істотно дорожче. Водночас рідко замовляють дорогу продукцію й ту, яка може бути пошкоджена при транспортуванні: телевізори, компʼютери, електричний транспорт тощо.

До речі! За даними транспортної служби Meest China, впродовж першого кварталу 2023 року українці вже замовили на AliExpress понад 26 млн посилок, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період у 2022 році.

Як зазначив менеджер Promocodius Роман Жорнік, українці стали активніше шукати шляхи економії. Якщо раніше потенційний покупець переважно просто ознайомлювався з кількома цікавими йому пропозиціями й робив замовлення, то зараз українці частіше шукають різноманітні знижки, промокоди, програми лояльності тощо. І це, на думку представників Promocodius, позитивна тенденція, яка свідчить, що українці почали робити покупки свідоміше.

PromoCodius — це онлайн-платформа, яка пропонує актуальні купони, промокоди та знижки для тисяч відомих брендів. Заснована у 2016 році. Працює в Україні, Чехії, Польщі, Словаччині, Румунії, Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Іспанії, Мексиці, США, Туреччині.

Щоб завжди вистачало коштів на необхідні та бажані товари, треба вміти розподіляти кошти. Раніше ми розповідали, як спланувати особистий бюджет.

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