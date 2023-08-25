Дешево — не всегда некачественно! Как и чем обшить дом снаружи

Последние летние дни уже напоминают: нужно думать о теплой зимовке. Вопрос, который возникает у хозяев собственных домов: чем обшить дом снаружи, чтобы было и тепло, и красиво, и дешево.

А ещё труднее становится оттого, что выбор на рынке — глаза разбегаются! Чтобы помочь тебе определиться, мы разобрались, чем лучше обшить дом снаружи, в материале.

Методы обшивки снаружи

В настоящее время наиболее популярными методами обшивки дома снаружи являются:

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деревянное покрытие — для деревянных домов;

виниловый сайдинг;

термопанели — служит не только обрабатывающим материалом, но и утеплительным;

мокрый фасад;

облицовка клинкерной плиткой.

Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки.

Чем обшить дом снаружи

Деревянное покрытие

Деревянный дом можно обшить следующими материалами: вагонкой, блок-хаусом — разделочной доской, у которой лицевая сторона имеет цилиндрическую форму, и планками — досками со скошенными рельсами.

Среди преимуществ, конечно, экологичность, паропроницаемость и красивый вид. Среди недостатков: дерево склонно к гниению, поэтому за ним нужен уход.

Для использования снаружи лучше покупать материалы из влагостойких пород древесины.

Монтировать деревянную отделку следует по технологии навесной фасад: на стенах монтируется каркас, к которому крепится покрытие.

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг является недорогим и практичным материалом, поэтому именно им можно дешево обшить дом снаружи.

Преимущества виниловой отделки дома — хороший вид, долговечность (до 25 лет), не требует ухода и не уязвимость к биологическим и погодным условиям.

При выборе винилового сайдинга обрати внимание на цвет и структуру пластика. Он должен быть гладким и однородным, если есть зернистость или примеси других цветов — вероятно, этот материал долго не прослужит.

Термопанели

Термопанели представляют собой новый вид обшивки дома снаружи. Особенностью такого материала является наличие двух слоев: основания, которое также служит утеплителем и декоративным покрытием.

К тому же, термопанели легки в монтировании, красиво смотрятся и не пропускают холод.

Однако утеплить дом термопанелями обойдется в немаленькую сумму. Также термопанели не пропускают пару.

Монтируют такой фасад на дюбеле без использования клея.

Мокрый фасад

Принцип обшивки дома мокрым фасадом состоит в том, что на утеплитель наносят армирование и декоративную штукатурку.

Главным преимуществом такой обшивки является, конечно, дешевая стоимость, которая никак не отразится на качестве. К тому же нанести её можно самостоятельно — мокрый фасад очень прост в монтаже. Но вместе с тем, такой фасад не является долговечным.

Для эффективной теплоизоляции толщина утеплителя должна составлять не менее 100 мм, а для северных регионов — 150 мм.

Облицовка клинкерной плиткой

Такая облицовка точно подойдет тем, кого интересует долговечность. Да и это не единственное преимущество такого материала: привлекательный вид, высокая прочность и защита стен от природных негативных воздействий.

Единственный недостаток — высокая стоимость.

Как и чем можно дешево утеплить дом, мы рассказывали раньше.

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