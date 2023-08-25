Дешево — не всегда некачественно! Как и чем обшить дом снаружи

Последние летние дни уже напоминают: нужно думать о теплой зимовке. Вопрос, который возникает у хозяев собственных домов: чем обшить дом снаружи, чтобы было и тепло, и красиво, и дешево.
А ещё труднее становится оттого, что выбор на рынке — глаза разбегаются! Чтобы помочь тебе определиться, мы разобрались, чем лучше обшить дом снаружи, в материале.
В настоящее время наиболее популярными методами обшивки дома снаружи являются:
Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки.
Деревянный дом можно обшить следующими материалами: вагонкой, блок-хаусом — разделочной доской, у которой лицевая сторона имеет цилиндрическую форму, и планками — досками со скошенными рельсами.
Среди преимуществ, конечно, экологичность, паропроницаемость и красивый вид. Среди недостатков: дерево склонно к гниению, поэтому за ним нужен уход.
Для использования снаружи лучше покупать материалы из влагостойких пород древесины.
Для использования снаружи лучше покупать материалы из влагостойких пород древесины.
Монтировать деревянную отделку следует по технологии навесной фасад: на стенах монтируется каркас, к которому крепится покрытие.
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Виниловый сайдинг является недорогим и практичным материалом, поэтому именно им можно дешево обшить дом снаружи.
Преимущества виниловой отделки дома — хороший вид, долговечность (до 25 лет), не требует ухода и не уязвимость к биологическим и погодным условиям.
При выборе винилового сайдинга обрати внимание на цвет и структуру пластика. Он должен быть гладким и однородным, если есть зернистость или примеси других цветов — вероятно, этот материал долго не прослужит.
Термопанели представляют собой новый вид обшивки дома снаружи. Особенностью такого материала является наличие двух слоев: основания, которое также служит утеплителем и декоративным покрытием.
К тому же, термопанели легки в монтировании, красиво смотрятся и не пропускают холод.
К тому же, термопанели легки в монтировании, красиво смотрятся и не пропускают холод.
Однако утеплить дом термопанелями обойдется в немаленькую сумму. Также термопанели не пропускают пару.
Монтируют такой фасад на дюбеле без использования клея.
Принцип обшивки дома мокрым фасадом состоит в том, что на утеплитель наносят армирование и декоративную штукатурку.
Главным преимуществом такой обшивки является, конечно, дешевая стоимость, которая никак не отразится на качестве. К тому же нанести её можно самостоятельно — мокрый фасад очень прост в монтаже. Но вместе с тем, такой фасад не является долговечным.
Для эффективной теплоизоляции толщина утеплителя должна составлять не менее 100 мм, а для северных регионов — 150 мм.
Такая облицовка точно подойдет тем, кого интересует долговечность. Да и это не единственное преимущество такого материала: привлекательный вид, высокая прочность и защита стен от природных негативных воздействий.
Единственный недостаток — высокая стоимость.
Как и чем можно дешево утеплить дом, мы рассказывали раньше.
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