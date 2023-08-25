Дешево — не завжди неякісно! Як і чим обшити будинок ззовні

Останні літні дні вже нагадують: треба думати про теплу зимівлю. Питання, яке виникає у господарів, що мають власний дім: чим обшити будинок ззовні, щоб було і тепло, і красиво, і дешево.

А ще важче стає від того, що вибір на ринку — очі розбігаються! Щоб допомогти тобі визначитися, ми розбираємося, чим краще обшити будинок ззовні.

Методи обшивки дому ззовні

Нині найбільш популярними методами обшивки дому ззовні є:

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дерев’яне покриття — для дерев’яних будинків;

вініловий сайдинг;

термопанелі — є не лише оброблювальним матеріалом, а й утеплювальним;

мокрий фасад;

облицювання клінкерною плиткою.

Кожен з цих матеріалів має свої переваги та недоліки.

Чим обшити дім ззовні

Дерев’яне покриття

Дерев’яний будинок можна обшити такими матеріалами: вагонкою, блок-хаусом — обробною дошкою, у якої лицьова сторона має циліндричну форму, та планками — дошками зі скошеними рейками.

Серед переваг, звісно, екологічність, паропроникність та красивий вигляд. Серед недоліків — дерево схильне до гниття, тож за ним потрібен догляд.

Для використання зовні бажано купувати матеріали з вологостійких порід деревини.

Монтувати дерев’яне оброблення треба за технологією навісний фасад: на стінах монтується каркас, до якого кріпиться покриття.

Вініловий сайдинг

Вініловий сайдинг є недорогим і практичним матеріалом, тож саме ним можна дешево обшити будинок ззовні.

Переваги вінілового оброблення будинку — гарний вигляд, довговічність (до 25 років), не вимагає догляду та не вразливе до біологічних та погодних умов.

При виборі вінілового сайдингу зверни увагу на колір та структуру пластика. Він має бути гладким та однорідним, якщо ж є зернистість чи домішки інших кольорів — ймовірно, цей матеріал довго не прослужить.

Термопанелі

Термопанелі є новим видом обшивання дому ззовні. Особливістю такого матеріалу є наявність двох шарів: основи, яка також служить утеплювачем та декоративним покриттям.

До того ж термопанелі легкі в монтуванні, красиво виглядають та не пропускають холод.

Проте, утеплити будинок термопанелями обійдеться в немаленьку суму. Також термопанелі не пропускають пару.

Монтують такий фасад на дюбелі, без використання клею.

Мокрий фасад

Принцип обшивання будинку мокрим фасадом полягає в тому, що на утеплювач наносять армування та декоративне тинькування.

Головною перевагою такого обшивання є, звісно, дешева вартість, що ніяк не вплине на якість. До того ж нанести його можна самостійно — мокрий фасад дуже простий у монтуванні. Та разом з тим, такий фасад не є довговічним.

Для ефективної теплоізоляції товщина утеплювача повинна становити не менше 100 мм, а для північних регіонів — 150 мм.

Облицювання клінкерною плиткою

Таке облицювання точно підійде тим, кого цікавить довговічність. Та і це не єдина перевага такого матеріалу: привабливий вигляд, висока міцність та захист стін від природних негативних впливів.

Єдиний недолік — висока вартість.

Як і чим можна дешево утеплити будинок, ми розповідали раніше.

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