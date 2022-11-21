Поддержка свободных и несокрушимых. Как получить денежную помощь жителям Херсона и области

Несокрушимый Херсон наконец-то свободен, но пока еще ощущает на себе трагические последствия многомесячной оккупации. Не секрет, что местным жителям нужна финансовая поддержка.

Поэтому Международная организация по миграции и Красный Крест разработали программу оказания денежной помощи жителям Херсона и области.

Каждый местный может получить денежные средства от организаций в размере 1200 гривен. В целом по состоянию на 21 ноября финансовую поддержку получили 7049 человек на общую сумму 8458 800 гривен.

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Как получить денежную помощь жителям Херсона и области

Херсонская ОВА создала онлайн форму для подачи заявления, чтобы получить финансовую поддержку.

Форма для подачи заявления на денежную помощь жителям Херсона.

Форма для подачи заявления на денежную помощь жителям Херсонского района.

Конечно, не только в финансовой помощи нуждаются херсонцы. Большинство зданий города до сих пор не имеют электроснабжения, есть проблемы с водоснабжением. В Херсон прибывают колонны с гуманитарным грузом. А вчера в городе заработал один из украинских супермаркетов.

Узнай о ситуации в Херсоне сегодня по ссылке.

ТА мы напомним, что ООН вместе с Благотворительным фондом Право на защиту начали денежные выплаты украинцам. Они будут получать по 2200 грн. в течение шести месяцев. Общая сумма пособия составляет 13 200 грн. Читай, кто и как может получить денежную помощь от ООН.

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