Підтримка вільних та незламних. Як отримати грошову допомогу мешканцям Херсона та області

Незламний Херсон нарешті вільний, але поки ще відчуває на собі трагічні наслідки багатомісячної окупації. Тож не секрет, що місцевим жителям потрібна фінансова підтримка.

Тому Міжнародна організація з міграції та Червоний Хрест розробили програму з надання грошової допомоги мешканцям Херсона та області.

Кожен місцевий може отримати кошти від організацій у розмірі 1200 гривень. Загалом станом на 21 листопада фінансову підтримку отримали 7049 осіб на загальну суму 8458 800 гривень.

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Як отримати грошову допомогу мешканцям Херсона та області

Херсонська ОВА створила онлайн форму для подання заяви, щоб отримати фінансову підтримку.

Форма для подання заяви на грошову допомогу для мешканців Херсона.

Форма для подання заяви на грошову допомогу для мешканців Херсонського району.

Звісно, не тільки фінансової допомоги потребують херсонці. У більшості будівель міста досі немає світла, є проблеми з водопостачанням. До Херсона прибувають колони з гуманітарним вантажем. А вчора у місті запрацював один з українських супермаркетів.

Дізнайся про ситуацію у Херсоні сьогодні за посиланням.

А ми нагадаємо, що ООН разом з Благодійним фондом Право на захист почали грошові виплати для українців. Вони отримуватимуть по 2200 грн протягом шести місяців. Загальна сума допомоги складає 13 200 грн. Читай, хто та як може отримати грошову допомогу від ООН.

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