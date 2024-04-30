Денежная помощь от CARE Ukraine: кто из украинцев и когда сможет ее получить

Международная организация CARE Ukraine — украинская “дочка” одной из крупнейших в мире организаций гуманитарной помощи CARE International — производит выплаты уязвимым категориям населения нашей страны. Но делает она это территориально, выбирая громады в местах, которые больше всего страдают от войны.

Жители какого региона могут рассчитывать на выплату от CARE Ukraine, о какой сумме идет речь, и что нужно, чтобы получить денежную помощь — читай в нашем материале.

CARE International была создана более 70 лет назад для помощи беднейшим слоям населения мира. Понимая, что среди всех бедняков наиболее уязвимы женщины и дети, благотворительная организация стремится в первую очередь удовлетворить именно их потребности.

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Денежная помощь от CARE Ukraine: кто может получить выплаты

В этот раз СARE Ukraine при поддержке Консорциума реагирования и Гуманитарного фонда для Украины работает в Очаковской территориальной громаде Николаевской области.

Поэтому с 30 апреля по 5 мая этого года все постоянные жители громады, а также зарегистрированные в Очаковской общине внутренне перемещенные лица могут зарегистрироваться, чтобы получить денежную помощь от СARE Ukraine.

Люди, у которых нет документов, подтверждающих факт их проживания в Очаковской общине, на помощь рассчитывать не могут.

Каков размер денежной помощи от СARE Ukraine

На каждого члена семьи организация будет выплачивать 3600 гривен в месяц, вся помощь рассчитана на три месяца, поэтому каждый получит по 10800 гривен одним платежом.

Какие особые требования к претендующим на денежную помощь?

Заявитель должен быть:

лицом с регистрацией на постоянное место жительства в Очаковской территориальной громаде;

или внутренне перемешанным лицом с регистрацией в Очаковской территориальной громаде.

Заявители должны выполнить еще одно обязательное требование: последнюю денежную помощь от международных организаций они должны получить до февраля 2024 года.

Кроме того, заявители в помощь от СARE Ukraine должны принадлежать к одной из приведенных уязвимых групп:

семьи, в которых есть лица, имеющие хронические заболевания или нуждающиеся в дорогостоящем лечении или уходе;

семьи, в которых есть беременные или женщины, имеющие малышей до 2-х лет;

семьи с тремя и более детьми и/или с новорожденными детьми младше 2 лет;

семьи, в которых есть люди с инвалидностью 1 и 2 группы, в том числе дети с инвалидностью до 18 лет;

семьи с одинокими родителями (одинокая мать, одинокий отец);

пожилые люди;

домохозяйства с частично или полностью поврежденным жильем.

Для того чтобы зарегистрироваться и получить помощь от CARE Ukraine, нужно подготовить пакет документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

справку ВПЛ;

свидетельство о рождении детей;

документы, подтверждающие статус (удостоверения, справки о заболеваниях, инвалидности и т.д.);

банковские реквизиты (IBAN номер).

Такие документы должны быть на каждого члена семьи. Регистрация происходит по телефону, их номера можно найти на официальных страницах организации.

В организации CARE Ukraine отмечают, что не посылают никаких сообщений в мессенджерах с внешними ссылками.

Также в организации указывают, что сам факт регистрации еще не означает гарантированного получения пособия.

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