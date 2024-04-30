Денежная помощь от CARE Ukraine: кто из украинцев и когда сможет ее получить

Международная организация CARE Ukraine — украинская “дочка” одной из крупнейших в мире организаций гуманитарной помощи CARE International — производит выплаты уязвимым категориям населения нашей страны. Но делает она это территориально, выбирая громады в местах, которые больше всего страдают от войны.
Жители какого региона могут рассчитывать на выплату от CARE Ukraine, о какой сумме идет речь, и что нужно, чтобы получить денежную помощь — читай в нашем материале.
CARE International была создана более 70 лет назад для помощи беднейшим слоям населения мира. Понимая, что среди всех бедняков наиболее уязвимы женщины и дети, благотворительная организация стремится в первую очередь удовлетворить именно их потребности.
В Украине CARE Ukraine работает с пострадавшими от войны семьями, раздавая продукты питания, гигиенические наборы и денежную помощь.
В этот раз СARE Ukraine при поддержке Консорциума реагирования и Гуманитарного фонда для Украины работает в Очаковской территориальной громаде Николаевской области.
Поэтому с 30 апреля по 5 мая этого года все постоянные жители громады, а также зарегистрированные в Очаковской общине внутренне перемещенные лица могут зарегистрироваться, чтобы получить денежную помощь от СARE Ukraine.
Люди, у которых нет документов, подтверждающих факт их проживания в Очаковской общине, на помощь рассчитывать не могут.
На каждого члена семьи организация будет выплачивать 3600 гривен в месяц, вся помощь рассчитана на три месяца, поэтому каждый получит по 10800 гривен одним платежом.
Какие особые требования к претендующим на денежную помощь?
Заявитель должен быть:
Заявители должны выполнить еще одно обязательное требование: последнюю денежную помощь от международных организаций они должны получить до февраля 2024 года.
Заявители должны выполнить еще одно обязательное требование: последнюю денежную помощь от международных организаций они должны получить до февраля 2024 года.
Кроме того, заявители в помощь от СARE Ukraine должны принадлежать к одной из приведенных уязвимых групп:
Для того чтобы зарегистрироваться и получить помощь от CARE Ukraine, нужно подготовить пакет документов:
Такие документы должны быть на каждого члена семьи. Регистрация происходит по телефону, их номера можно найти на официальных страницах организации.
В организации CARE Ukraine отмечают, что не посылают никаких сообщений в мессенджерах с внешними ссылками.
Также в организации указывают, что сам факт регистрации еще не означает гарантированного получения пособия.
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