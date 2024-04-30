Грошова допомога від CARE Ukraine: хто з українців і коли зможе її отримати

Міжнародна організація CARE Ukraine — українська “дочка” однієї з найбільших у світі організацій гуманітарної допомоги CARE International — проводить виплати вразливим категоріям населення нашої країни. Але робить вона це територіально, обираючи громади в місцях, які найбільше потерпають від війни.

Жителі якого регіону можуть розраховувати на виплату від CARE Ukraine, про яку суму йдеться, і що потрібно, аби отримати грошову допомогу — читай у нашому матеріалі.

CARE International була створена понад 70 років тому задля допомоги найбіднішим верствам населення світу. Розуміючи, що серед усіх малозабезпечених найбільш вразливими є жінки та діти, благодійна організація прагне в першу чергу задовольнити саме їхні потреби.

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Грошова допомога від CARE Ukraine: хто може отримати виплати

Цього разу СARE Ukraine за підтримки Консорціуму реагування та Гуманітарного фонду для України працює в Очаківській територіальній громаді Миколаївської області.

Тож з 30 квітня до 5 травня цього року всі постійні жителі громади, а також зареєстровані в Очаківській громаді внутрішньо переміщені особи можуть зареєструватися, щоб отримати грошову допомогу від СARE Ukraine.

Люди, які не мають документів, що підтверджують факт їхнього проживання в Очаківській громаді, на допомогу розраховувати не можуть.

Яким є розмір грошової допомоги від СARE Ukraine На кожного члена родини організація виплачуватиме 3600 гривень на місяць. Вся допомога розрахована на три місяці, тож кожен отримає по 10800 гривень одним платежем. Які особливі вимоги до тих, хто претендує на грошову допомогу? Заявник має бути: особою з реєстрацією за постійним місцем проживання в Очаківській територіальній громаді;

або внутрішньо перемішеною особою з реєстрацією в Очаківській територіальній громаді. Заявники мають виконати іще одну обов’язкову вимогу: останню грошову допомогу від міжнародних організацій вони мають отримати до лютого 2024 року. Окрім того, заявники на допомогу від СARE Ukraine мають належати до однієї з наведених вразливих груп: сім’ї, в яких є особи, що мають хронічні захворювання або потребують дорогого лікування чи догляду;

сім’ї, в яких є вагітні або жінки, які мають малюків до 2-х років;

сім’ї з трьома і більше дітьми та/або з новонародженими дітьми до 2 років;

сім’ї, в яких є люди з інвалідністю 1 та 2 групи, в тому числі діти з інвалідністю до 18 років;

сім’ї з одинокими батьками (одинока мати, одинокий батько);

люди похилого віку;

домогосподарства з частково або повністю пошкодженим житлом.

Для того, щоб зареєструватися й отримати допомогу від CARE Ukraine, потрібно підготувати пакет документів: паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

довідку ВПО;

свідоцтво про народження дітей;

документи, що підтверджують статус (посвідчення, довідки про захворювання, інвалідність та інше);

банківські реквізити (IBAN номер). Такі документи мають бути на кожного члена сім’ї. Реєстрація відбувається телефоном, їхні номери можна знайти на офіційних сторінках організації.

В організації CARE Ukraine зауважують, що не надсилають ніяких повідомлень у месенджерах із зовнішніми посиланнями. Також в організації вказують, що сам факт реєстрації ще не означає гарантованого отримання допомоги. Раніше ми писали, яких українських волонтерів та які благодійні фонди нагородили особливою відзнакою

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