Грошова допомога від CARE Ukraine: хто з українців і коли зможе її отримати

Міжнародна організація CARE Ukraine — українська “дочка” однієї з найбільших у світі організацій гуманітарної допомоги CARE International — проводить виплати вразливим категоріям населення нашої країни. Але робить вона це територіально, обираючи громади в місцях, які найбільше потерпають від війни.
Жителі якого регіону можуть розраховувати на виплату від CARE Ukraine, про яку суму йдеться, і що потрібно, аби отримати грошову допомогу — читай у нашому матеріалі.
CARE International була створена понад 70 років тому задля допомоги найбіднішим верствам населення світу. Розуміючи, що серед усіх малозабезпечених найбільш вразливими є жінки та діти, благодійна організація прагне в першу чергу задовольнити саме їхні потреби.
В Україні CARE Ukraine працює з постраждалими від війни родинами, роздаючи харчові продукти, гігієнічні набори та грошову допомогу.
Цього разу СARE Ukraine за підтримки Консорціуму реагування та Гуманітарного фонду для України працює в Очаківській територіальній громаді Миколаївської області.
Тож з 30 квітня до 5 травня цього року всі постійні жителі громади, а також зареєстровані в Очаківській громаді внутрішньо переміщені особи можуть зареєструватися, щоб отримати грошову допомогу від СARE Ukraine.
Люди, які не мають документів, що підтверджують факт їхнього проживання в Очаківській громаді, на допомогу розраховувати не можуть.
На кожного члена родини організація виплачуватиме 3600 гривень на місяць. Вся допомога розрахована на три місяці, тож кожен отримає по 10800 гривень одним платежем.
Які особливі вимоги до тих, хто претендує на грошову допомогу?
Заявник має бути:
Заявники мають виконати іще одну обов’язкову вимогу: останню грошову допомогу від міжнародних організацій вони мають отримати до лютого 2024 року.
Заявники мають виконати іще одну обов’язкову вимогу: останню грошову допомогу від міжнародних організацій вони мають отримати до лютого 2024 року.
Окрім того, заявники на допомогу від СARE Ukraine мають належати до однієї з наведених вразливих груп:
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.