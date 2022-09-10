Гуманитарный штаб Киева раздаст 60 тысяч продовольственных наборов: кто и где сможет получить

Київ продовжує підтримувати тих, кому зараз матеріально важко. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив, що для таких людей Гуманітарний штаб Києва через соціальні служби міста роздасть ще 60 тисяч продовольчих наборів.
Така підтримка в Києві є систематичною, нагадує Мондриївський. Навесні цього року було видано близько 80 тисяч продовольчих наборів, а ще 100 тисяч наборів адресовані для ВПО.
Зараз ми готуємось підтримати і тих киян, які опинилися в складних життєвих обставинах, втратили роботу чи мають низький дохід.
Зараз ми готуємось підтримати і тих киян, які опинилися в складних життєвих обставинах, втратили роботу чи мають низький дохід.
По-перше, необхідно оформитись у ЦНАПі. З собою мати документи:
Фото: Unsplash
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