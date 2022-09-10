Гуманітарний штаб Києва роздасть 60 тисяч продовольчих наборів: хто та де зможе отримати

Київ продовжує підтримувати тих, кому зараз матеріально важко. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив, що для таких людей Гуманітарний штаб Києва через соціальні служби міста роздасть ще 60 тисяч продовольчих наборів.

Така підтримка в Києві є систематичною, нагадує Мондриївський. Навесні цього року було видано близько 80 тисяч продовольчих наборів, а ще 100 тисяч наборів адресовані для ВПО.

Зараз ми готуємось підтримати і тих киян, які опинилися в складних життєвих обставинах, втратили роботу чи мають низький дохід.

Хто може отримати допомогу від Гуманітарного штабу Києва

Пенсіонери.

Особи з інвалідністю та обмеженим достатком.

Люди, які втратили роботу.

Що необхідно для отримання продуктових наборів

По-перше, необхідно оформитись у ЦНАПі. З собою мати документи:

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паспорт громадянина України, а для іноземців та осіб без громадянства — документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

пенсійне посвідчення, висновок Медико-соціальної експертної комісії або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (в разі наявності), довідки про перебування на обліку територіального центру обслуговування громадян; довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний перевірчий орган і мають відмітку в паспорті);

довідка про доходи за попередні три місяці, видана за місцем отримання доходів або державними територіальними органами фіскальної служби, довідки за формою ОК-5, ОК-7.

Добре, що держава самотужки координує допомогу для свого населення. Проте бувають випадки, коли в ситуації скрути натрапляєш на шахраїв та залишаєшся ні з чим. Як не потрапити на гачок до шахраїв — читай у матеріалі.

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