Без паники: какие будут цены в Украине до конца 2023 года и что на это влияет

Вечный вопрос — какими будут цены на продукты первой необходимости в ближайшее время. Из-за войны экономика Украины, которая и до этого была нестабильной, пошатнулась ещё больше.

Вместе с тем, сократился уровень инфляции, однако это не слишком выровняло ситуацию с ценами в Украине.

Какими будут цены в дальнейшем и повлияет ли на это инфляция, рассказали в Минэкономики.

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Проанализировав данные Госстата, можно сказать, что уровень потребительских цен сейчас вернулся к увеличению на 0,5%.

В отчете Минэкономики пишет: в сентябре 2023 года комплекс факторов формирования потребительских цен оставался практически без изменений по сравнению с несколькими предыдущими месяцами, а перманентная волатильность спроса не имела практического влияния на общий инфляционный тренд, ведь годовые темпы и дальше замедлялись — до 7,1%. .

В целом рост цен оставался в тренде, что соответствует показателям инфляционной динамики и таргетов мирного времени — с начала года потребительская инфляция составляет 3%, а годовые темпы и дальше замедлялись — до 7,1%, — говорится в отчете.

В то же время снижение цен происходило на продовольственные товары, урожай которых превзошел ожидания.

Инфляция в Украине и цены

Из-за войны многие рынки Украины изменились. Однако стабилизационные меры смогли замедлить инфляцию, а значит, и нормировать ценовую ситуацию по стране.

Вместе с тем, Минэкономики отмечает: в ближайшее время не стоит ожидать резкого роста цен. Они будут зависеть от внешних факторов, таких как природные факторы.

— Указанный комплекс наиболее весомых факторов влияния создает поле текущей стабильности внутренних потребительских цен и является основой для формирования по крайней мере в ближайшее время тренда, направленного на общее замедление годовых темпов инфляции.

Следовательно, в дальнейшем динамика потребительских цен будет зависеть прежде всего от возможности значительных изменений, форс-мажорной природы, в сложившихся условиях функционирования экономики, — говорит Минэкономики.

Если проявление сезонности не нарушено, вероятно, темпы роста цен будут в пределах, характерных для последних мирных лет.

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