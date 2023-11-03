Економія

Без паніки: якими будуть ціни в Україні до кінця 2023 року та що на це впливає

Вікторія Мельник, журналістка сайту 03 Листопада 2023, 18:00
Якими будуть ціни
Фото: Pexels

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