Без паніки: якими будуть ціни в Україні до кінця 2023 року та що на це впливає

Вічне питання — якими будуть ціни на продукти першої необхідності найближчим часом. Через війну економіка України, яка й до того була нестабільною, похитнулася ще більше.

Разом з тим скоротився рівень інфляції, однак це не надто вирівняло ситуацію із цінами в Україні.

Якими будуть ціни надалі та чи вплине та них інфляція, розповіли у Мінекономіки.

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Проаналізувавши дані Держстату можна сказати, що рівень споживчих цін зараз повернувся до збільшення на 0,5%.

У звіті Мінекономіки пише: у вересні 2023 року комплекс чинників формування споживчих цін залишався практично без змін у порівнянні із декількома попередніми місяцями, а перманентна волатильність попиту не мала практичного впливу на загальний інфляційний тренд, адже річні темпи й далі сповільнювалися — до 7,1%.

Загалом зростання цін залишалося в тренді, що відповідає показникам інфляційної динаміки та таргетів мирного часу — від початку року споживча інфляція становить 3%, а річні темпи й далі сповільнювалися — до 7,1%, — йдеться у звіті.

Натомість зниження цін відбувалося на продовольчі товари, врожай яких перевершив очікування.

Інфляція в Україні та ціни

Через війну чимало ринків України змінилися. Однак стабілізаційні заходи змогли сповільнити інфляцію, а отже й внормувати цінову ситуацію по країні.

Разом з тим, Мінекономіки зазначає: найближчим часом не варто очікувати на різкий ріст цін. Вони залежатимуть від зовнішніх факторів, такі як природні чинники.

— Зазначений комплекс найбільш вагомих чинників впливу створює поле поточної стабільності внутрішніх споживчих цін та наразі є підґрунтям для формування принаймні найближчим часом тренду, спрямованого на загальне сповільнення річних темпів інфляції.

Відтак надалі динаміка споживчих цін залежатиме передусім від можливості значних змін, форс-мажорної природи, у тих умовах функціонування економіки, що склалися, — каже Мінекономіки.

Якщо прояв сезонності не порушений, високо ймовірно, темпи зростання цін будуть у межах, характерних для останніх мирних років.

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